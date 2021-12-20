 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Продавцы духовной сивухи. Почему в Китае убирают своих моргенштернов-милохиных, - Т.Воеводина
00:14 22.12.2021

Продавцы духовной сивухи
герои – это концентрированное и персонализированное выражение тех поступков и свойств, которые государство и общество уважает и культивирует

Татьяна Воеводина

Наконец я его увидела. Невольно и случайно – в вечерней новостной программе. Он – это Даня Милохин. В розовом платье. Прежде, по правде сказать, я этого знакомства избегала: все эти рэперы, тиктокеры, равно и как и рокеры в давно прошедшей юности, всегда вызывали у меня брезгливую скуку. Я знаю многих людей, в том числе и молодых, с точно таким же отношением к подобным персонажам. Но на самом деле такое отношение легкомысленно и безответственно. Они опасны. Прежде всего для молодежи опасны.

Когда-то Ленин назвал религию "духовной сивухой". В гораздо большей степени это выразительное определение подходит к современной массовой культуре. Звезды этой культуры – это продавцы духовной сивухи на вынос и распивочно.

Не столько они сами, как их кукловоды-кураторы. Те силы, которые упорно ваяют героев помойки. Что новые кумиры явились не сами, а их создали могущественные силы – в этом нет ничего необычного. ВСЕ без изъятья герои ВСЕХ времен и народов: от христианских святых мучеников до советских пионеров-героев - создаются силами агитпропа как бы он в тот момент ни назывался. Герои – это концентрированное и персонализированное выражение тех поступков и свойств, которые государство и общество уважает и культивирует. Герой – это тот, перед кем преклоняются и на кого ровняются. Особенно нужны герои молодым, только вступающим в жизнь. Им нужно знать, "делать жизнь с кого". Не случайно, когда валили советскую власть, первым делом старались скомпрометировать или хотя бы глумливо осмеять прежних героев.

Кто были герои прошлого, с которых прежним поколениям предписывалось брать пример? Ответ прост: это воин, ученый, художник, рабочий. Человек, достигший в своем деле вершин, не доступных простому человеку. В Америке были свои герои: капитаны индустрии, люди, сделавшие большое состояние трудом и изобретательностью. Там и тут герой был выше среднего уровня и тянул маленького человека вверх. При вроде бы идеологической враждебности наши и американские герои были при более пристальном взгляде во многом схожи: все они трудились, учились, достигали. И успех приходил к ним как награда за труд и усилия, а не просто как подарок судьбы.

Теперь все наоборот. Новый герой ниже среднего уровня и тянет человека вниз. Ни учиться, ни трудиться, ни стараться больше не надо. Даня Милохин ведь не закончил даже школу, а богат и знаменит. Он ничего не умеет, не служил в армии, не работал, но он звезда. Вот и тебе нечего париться, - учит подростка новый агитпроп, выражающий запрос международных хозяев жизни – банков и транснациональных корпораций. Что надо? Пялиться в гаджет, ставить лайки и жить по приколу. И тебе тоже может повезти, и тебя вознесут. При этом можно быть наркоманом без профессии, как государственно утвержденный герой США Джордж Флойд.

Главное, - вкрадчиво нашептывает современный агитпроп, - никогда не выходить из этого состояния, т.е. навеки оставаться подростком.

Во всех традиционных культурах был обряд инициации, после которого молодой человек считался взрослым и обретал все права и обязанности полноценного члена общины. Об этом подробно пишет известный антрополог Мирча Элиаде в книжке "Мифы, сновидения, мистерии". В нашей совсем недавней повседневности роль инициации играла служба в армии, поступление на работу. Сейчас то и другое – очень факультативно. А потому инициация то ли растворяется, то ли отодвигается в неопределенную даль времени. Люди не становятся взрослыми, потому что у них нет взрослых задач, нет обязанностей. А уж когда явится обещанный гарантированный доход… ну, тогда подростками станет большинство взрослого населения.

"Как дела, как дела?/ Это новый кадиллак/ Делай деньги, делай деньги/ Делай деньги просто так!" - вопит рэпер Моргенштерн, лицо Альфа-банка. Ключевое слово в этом программном тексте - "просто так". Деньги, современное божество, создаются не трудом, не производством, а – просто так. Труд – это вообще удел унтерменшей из третьего мира. Никакие причинно-следственные связи в новом дивном мире не работают: все – просто так.

И кто посмеет утверждать, что у нас нет воспитательной работы? Вот она, и еще какая! Она денно и нощно воспитывает расслабленного недоумка.

Зачем это нужно сильным и властным? Молодое поколение намеренно оглупляют, лишают ориентиров и – главное – лишают воли. Вернее сказать, зорко следят, чтобы воля в молодняке не зародилась. И чтобы люди никогда не становились взрослыми. Так удобнее сильным мира сего обделывать за сценой свои делишки. Выросшие поклонники Дани с хозяев жизни не спросят и от власти не отодвинут. При этом, если потребуется, "онижедети" могут от скуки выйти на какую-нибудь политическую бучу по указанию тех же теневых властителей.

Известный китаист Ю.Тавровский сообщает, что руководство Китая, похоже, осознало проблему и пытается сместить со сцены тамошних моргенштернов, заменив их более конструктивными героями, несущих иные идеи. Ох, непросто придется китайским товарищам: скатываться вниз куда как проще, чем карабкаться вверх. В этом и состоит сила Дани Митрохина – героя деградации.

Источник - Завтра
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