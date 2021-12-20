Пробил час "обнуления" НАТО? - А.Желенин

00:15 22.12.2021

Пробил час "обнуления" НАТО?



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Российские требования Западу, которые в Кремле отказываются называть ультиматумом, вызывают оторопь и заставляют вспомнить самые тревожные времена "холодной войны".



Москва сделала судьбоносный шаг. Ответ за европейскими столицами и Вашингтоном.



Александр Желенин

Журналист

ИА "Росбалт"



На Боровицком холме не перестают удивлять. Не успели кое-как улечься страсти насчет возможного нападения России на Украину, едва европейцы пришли в себя от устроенного на ровном месте "миграционного кризиса" на границах Белоруссии и Евросоюза, как не заставил себя ждать новый громкий вызов.



Впрочем, надо отдать должное кремлевским мудрецам - переданные США проекты соглашений, которые в минувшие пятницу обнародовал МИД РФ, - это нечто принципиально новое. Их уже не спишешь на обычные попытки давления и запугивания Запада. Предложения Москвы Вашингтону и НАТО вызывают даже не удивление. Наиболее сдержанное определение чувства, вызванного этими документами - оторопь…



Речь уже не про поднятие ставок в игре нервов, а ни больше, ни меньше, об ультиматуме Москвы "коллективному Западу". Собственно, этого слова уже мало кто стесняется и оно вполне может быть вынесено в заголовок публикации, размещенной на сайте государственного информагентства РИА Новости. Тем не менее, Владимир Путин, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, специально подчеркнул, что он против подобной трактовки. Говоря о проектах соглашений по вопросам обеспечения стратегической стабильности, которые были направлены руководству США и НАТО, он заявил: "Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет".



Как бы то ни было, Западу выдвинут перечень требований, невиданный по своей жесткости со времен самого начала "холодной войны" во времена Сталина. Пользуясь терминологией "лихих девяностых", можно сказать, что Вашингтон и Брюссель "поставлены на счетчик". Запад прямо сейчас, без раздумий должен принять за основу продиктованные ему "предложения". Хотя после их выдвижения прошли считанные дни, два из которых пришлись на выходные, натовцев подгоняют изо всех сил - Москва надеется, что Вашингтон усвоил необходимость "срочного" ответа на предложения о гарантиях по безопасности, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



Теперь по существу проблемы. Российский пакет предложений Западу состоит из двух документов - проекта договора России с США и проекта соглашения с НАТО в целом. Во многом они дублируют друг друга и, по сути, содержат четыре основных тезиса.



Первый состоит в требовании не принимать в НАТО Украину и Грузию. Аргументы, европейцев и американцев, что решение о том, становиться членом Североатлантического альянса или нет, принимает сама страна, которая к этому стремится и ее народ, Москва, естественно, сразу отвергает. Там не верят, что так бывает.



Второе предложение Кремля вполне в духе все тех же 30-40-х годов XX века. Оно выглядит как требование раздела пресловутых "сфер влияния". Из Москвы подобные призывы звучали, как минимум, с 2014 года. Но тогда именно как предложение, а сейчас уже в качестве требования. Вашингтон и Брюссель просто должны согласиться, что к сфере влияния Москвы относятся все бывшие республики распавшегося 30 лет назад Советского Союза (может быть, за исключением стран Балтии), и отказаться от любого о военного сотрудничества с ними (включая, естественно, и поставки вооружений).



Примечательно, что о позиции по этому вопросу самих бывших советских республик, а ныне суверенных государств, ничего не говорится, и это предложение делается через их головы.



Третий пункт: "Стороны обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории, а также в тех районах своей национальной территории, из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой Стороны".



Звучит неплохо. Только вот в США, например, убеждены, что Россия уже разместила такие ракеты ("Искандеры") в Калининградской области. Российская сторона, правда, уверяет, что они меньшего радиуса действия (до 500 км). Американцы же говорят, что крылатая ракета 9М729, выпущенная из комплекса "Искандер-М" бьет дальше 500 км. Кто прав? Если правы американцы, то получится, что европейцы должны отказаться от таких ракет в своих странах, а Россия - нет.



Четвертая идея Кремля (она же статья 4 проекта Соглашения с НАТО) поражает воображение больше всего. "Российская Федерация и все Участники, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами-членами Организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года".



Поясню, о чем речь. Здесь Москва вновь, теперь уже через головы почитай половины государств - членов НАТО - обращается к тем, кого она считает сильными мира сего - США. Дескать, давайте договоримся по-взрослому, без всякой там мелюзги. Замечу, что до 1997 года членами НАТО, помимо бывших советских Литвы, Латвии и Эстонии, не были (но сегодня таковыми являются) Румыния, Польша, Чехия, Венгрия, Болгария, Словения, Словакия, Хорватия, Северная Македония, Албания, Черногория.



Таким образом, с точки зрения Кремля, 16 "старых" стран НАТО и, в первую очередь США, Турция, Великобритания, Канада, Италия, по требованию Москвы должны проигнорировать собственный устав, мнение других членов своей организации и размещать "вооруженные силы и вооружения" только там, где на это есть согласие руководства России.



К этой же идее относится и пункт 7 российского проекта Соглашения с НАТО: "Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".



То есть НАТО, согласно этому требованию Кремля, должно отказаться "от ведения любой военной деятельности" не только в Центральной Азии и Закавказье, но и на собственной территории, поскольку к Восточной Европе на Западе традиционно относят не только Украину и Белоруссию, но и равноправных членов Североатлантического альянса: Польшу, Чехию, Литву, Латвию, Эстонию, Румынию.



Просто интересно, как бы отреагировал Кремль, если бы НАТО потребовало бы от него в ультимативном порядке не размещать его "вооруженные силы и вооружения", "не вести никакой военной деятельности" в Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Таджикистане или Армении, входящих в пророссийскую ОДКБ?



Как я полагаю, из этого всего следуют, как минимум, три вещи.



Во-первых, выдвигать требования и грозить "военным ответом" в случае, если их отвергнут, в XXI веке абсолютно неприемлемо. Это очень плохой тон, отсылающий к худшим эпизодам европейской истории первой половины XX века.



Во-вторых, российские проекты соглашений очевидно и заведомо невыполнимы и неприемлемы для Запада.



В-третьих. Россия намеренно создает ситуацию, которая не оставляет выбора противоположной стороне. Выполнение таких требований для Запада означает капитуляцию. А если их не принять - он тут же становится "поджигателем мира".



Таким образом все очень серьезно. Москва сделала судьбоносный шаг. Ответ за "коллективным Западом". Что предпримут его представители? С бледными лицами сядут за стол переговоров на территории "одной из нейтральных стран" (например, по старой традиции, в Женеве), где им будут зачитаны российские условия, которые они должны принять? Или в европейских столицах и Вашингтоне вспомнят о целях, ради которых создавалось НАТО - защите демократического мира от реванша нового тоталитаризма?



Какие конкретные угрозы вытекают сложившейся ситуации? То, что лежит на поверхности, можно обозначить фразой "Украине приготовиться". Недаром официальные российские представители последние недели неустанно повторяют слова о "нацизме" в этой стране, "геноциде" и "массовых убийствах". Все это может стать оправданием для кардинального решения "украинского вопроса".



Если еще недавно автору этих строк угроза начала войны с Украиной представлялась относительно невысокой (30% на 70%), то позже я стал оценивать ее как 50 на 50. Однако сегодня готов согласиться с военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром, по прогнозу которого масштабная военная кампания на территории Украины может начаться в ближайшие месяц-два. А возможно даже через две-три недели, или вообще в оставшиеся до Нового года дни, "под елочку"…



Тем не менее, я по-прежнему убежден, что Кремль в этом случае ожидает катастрофа, что в этой войне он потерпит жестокое поражение. Даже если военная операция пройдет успешно (в чем я очень сомневаюсь, учитывая гораздо лучшую, чем в 2014 году, подготовку, вооружение и моральный дух украинской армии, а также то, что Запад теперь сразу же начнет оказывать Киеву военную помощь), полностью покорить Украину не удастся и масштабная партизанская война будет там гарантирована на десятки лет вперед.



Так что, если ставить вопрос, кого Кремлю удалось загнать в угол, можно с большой долей уверенности ответить "самого себя".



Александр Желенин