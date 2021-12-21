США укололи Китай тибетской иглой, - Владимир Скосырев

00:30 22.12.2021

21.12.2021



Вашингтон обещает продвигать переговоры между Пекином и далай-ламой

Владимир Скосырев



На площади перед дворцом Потала, бывшей резиденцией далай-ламы в Лхасе, провозглашается: "Горячо приветствуем 70-ю годовщину мирного освобождения Тибета". Фото Reuters

Госдепартамент США назначил высокопоставленного чиновника на пост специального координатора по Тибету. Замгоссекретаря Узра Зейя должна будет добиваться возобновления встреч китайских должностных лиц с далай-ламой и доступа американских дипломатов в автономный район КНР. Это, пояснили в Вашингтоне, подтверждает обязательство США заботиться о правах тибетцев и окружающей среде на Тибетском плато. Директор российского фонда "Сохраним Тибет" оценила решение Госдепа как продолжение традиционного американского курса. Но Пекин осудил его как политическую манипуляцию и потребовал, чтобы США прекратили попытки дестабилизировать Тибет.

Как видно из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, Зейя, американский дипломат индийского происхождения, ответственный за демократию и права человека, возглавит действия Вашингтона, направленные на то, чтобы сберечь религиозное, культурное и лингвистическое наследие Тибета. Еще одна задача – способствовать диалогу между Китаем и духовным лидером тибетцев в изгнании или их демократически избранными лидерами.



В свое время даже Мао Цзэдун принимал далай-ламу в Пекине. Переговоры с его посланцами велись впоследствии не один год, но прервались в 2000-х, когда КНР стала устанавливать более жесткий контроль над регионом. Как пишет South China Morning Post, Пекин считает далай-ламу сепаратистом, хотя он проповедовал "средний путь", касающийся статуса района. То есть он должен остаться частью Китая, но получить больше автономии в области управления.



Так же как Гонконг и Синьцзян, Тибет привлек внимание обеих партий в Конгрессе США. Группа американских законодателей неделю назад призвала Госдеп укрепить контакты с правительством Тибета в изгнании, а президента США Джозефа Байдена – принять далай-ламу в Белом доме.



В России действует неправительственная организация "Сохраним Тибет". В беседе с "НГ" ее директор Юлия Жиронкина отметила: "Решение Госдепа ложится в канву того, что США раньше делали по Тибету, особенно после того, как был принят закон о поддержке Тибета. Для всех, кого интересует Тибет, и буддистов важным представляется та часть решения, где идет речь о диалоге между далай-ламой и КНР, а также о том, что Зейя будет заниматься делами беженцев из Тибета, окружающей средой. В этом шаге США нет ничего революционного, это продолжение деятельности, которой раньше занимались их официальные лица. 86-летний далай-лама живет сейчас в городе Дхарамсала в Индии. После начала пандемии он находится на карантине, но это не препятствует его активной работе в режиме онлайн. Он практически еженедельно выступает с буддистскими учениями или лекциями. Пока неизвестно, когда карантин прекратится, хотя российские буддисты очень ждут личной встречи с ним".



Жиронкина пояснила, что организация "Сохраним Тибет" не носит политического характера. Ее основная задача – сохранение ценностей тибетского буддизма – духовных и религиозных. Тибетский буддизм распространен на территории России на протяжении многих веков, организация финансируется добровольцами. Она издает книги, выпускает документальные фильмы о тибетском буддизме.



Но, по сообщениям прессы, сам его святейшество, как именуют далай-ламу верующие, хоть и ушел с поста лидера правительства в изгнании, не может не заниматься политикой. На днях он принял главу РСС – индуистской структуры, которая считается массовой опорой премьер-министра Индии Нарендры Моди.



Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, сказал "НГ": "С учетом непростых отношений между Китаем и Индией решение Госдепа предоставить своему сотруднику полномочия заниматься Тибетом служит сигналом индийскому руководству, что оно может рассчитывать на американскую поддержку в большой стратегической игре против Китая. Вопрос состоит в том, как на это отреагируют в Дели. Важно тут не совершать ошибки. Ведь за последние десятилетия было много примеров, когда Вашингтон сигнализировал государствам, что не оставит их в беде, а на деле оставлял".



Что касается переговоров между Пекином и далай-ламой, то эксперт пояснил: "В официальных заявлениях КНР говорится, что он представляет собой воплощение сепаратистских сил, усилия которых направлены на отделение Тибета от материкового Китая. Поэтому никаких переговоров до того, как далай-лама не заявит об отказе от сепаратистской деятельности, не будет. Американцы тут скорее помеха, а не фактор, работающий на сближение и примирение".