 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.12.2021
00:33  Совьют ли "Черные осы" (кубинский спецназ) гнездо в Сирии, - "НГ"
00:30  США укололи Китай тибетской иглой, - Владимир Скосырев
00:17  Обретение независимости, или Смена мировой доминанты, - А.Кобяков
00:15  Пробил час "обнуления" НАТО? - А.Желенин
00:14  Продавцы духовной сивухи. Почему в Китае убирают своих моргенштернов-милохиных, - Т.Воеводина
00:11  "Объективных оснований для полного распада СССР все-таки не было", - А.Шубин
00:01  Турции предрекают получение ядерного оружия, - И.Субботин

Вторник, 21.12.2021
19:38  "Надо что-то делать"... Путин дозрел до решения украинского вопроса (речь на коллегии МО)
17:10  Амер актера Криса Нота из "Секса в большом городе" уволили.. за секс в большом городе
16:47  Нас предали!.. Климкин заявил о готовящейся сделке США и России по Украине
16:32  С Аскара Акаева не сняты обвинения и подозрения, - опровергает КырГКНБ
16:30  Цена газа в Европе достигла исторического рекорда
16:04  Курбаши, юзбаши..? Всех госслужащих Узбекистана разделят на 3 группы
15:33  Шойгу выследил 120 бойцов американских ЧВК в Украине
15:10  Тахир Назаров возглавил УзАвиацию
14:12  Ищется вождь или преемник №1: Путин не любит Сталина, но пытается ему подражать
14:09  Почему Петр Порошенко спешно покинул Украину
14:06  Boeing за $350 млн: Португал Абрамович не знает куда еще размотать свои честные накопления
14:05  Назад в СССР. Приведет ли трагедия в Кузбассе к национализации шахт
11:44  УзбМинюст и хоким Ташкента разбираются зачем заблокировали TikTok и Twitter
11:30  Обвинен в хищениях и задержан командующий ВВ МВД Киргизии Кенжекулов
11:28  Глава Кырминздрава травмирован... елкой. Чем он занимается?
11:23  72% кыргызов не доверяют ново-избранному Парламенту, - опрос от vesti.kg
11:03  Депутаты Европарламента требуют байкотировать туркменские ковры и прочие товары
11:01  К 30-летию запуска СНГ. Ни государство, ни надгосударственное образование…, - В.Чушкин
10:59  В виду угрозы энергетического кризиса Франция возобновляет строительство АЭС, - В.Прохватилов
10:55  Власти Киргизии собираются создать базу всех смартфонов в стране - зачем?
10:38  Кадровый запрос: Росвласти не поддержали отказ от мигрантов на стройке
09:58  Жители Афганистана выстроились в очереди за документами на выезд из страны
09:52  Сколько гастарбайтеров в Казахстане. 15 тысяч? - "ЭК"
09:47  В Узбекистане появится "национальная платформа женщин-лидеров". Гендер клюет мозг...
09:45  Почему Казахстан медлит с внедрением цифрового тенге?
09:38  Союзники: Казахстан начинает раскручивать тему "русских оккупантов", - "СП"
09:30  В какую игру, угрожая Пекину, принялся играть экс-президент Трамп? - В.Павленко
00:25  Тяжелая долька: Россия ограничила поставки фруктов и овощей из Турции
00:20  Что будет в Пекине: атлеты Узбекистана готовятся к ОИ
00:15  Выборы, выборы, кандидаты… лидеры? Украинский вертеп, - Дмитрий Выдрин
00:10  Новости спорта Казахстана: "Барыс" сражается за плей-офф КХЛ
00:05  США не сдаются. Что дальше? - Ростислав Ищенко
Понедельник, 20.12.2021
20:52  Пол Робертс: Вашингтон плюет Кремлю в глаза
20:51  Сахара раздора: политический кризис в Алжире и Марокко
20:49  CNN: Кремлю осталось четыре недели до "адских санкций"
20:48  Вернется ли Сирия в арабскую семью?
20:36  В Ташкенте дворники устроили бунт из-за задержки зарплаты (видео)
20:29  Жесткий ультиматум России: молчание США и НАТО приближают войну, - Евгения Кондакова
19:43  Исполнять обязанности министра здравоохранения Казахстана будет Жандос Буркитбаев
19:39  Готовы ли украинцы стать пушечным мясом? Создание украинской нации "буксует", - А.Селиванов
11:55  С экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева сняли все обвинения
11:50  Кикбоксерша Валя Шевченко стала профессором кыргызского Университета искусств им.Бейшеналиевой
11:44  Президент Кыргызстана стал лучшим бомбардиром на футбольном турнире. Найти себя...
10:41  Amazon прогнулась перед Пекином - удалив негативные отклики на книгу Си Цзиньпина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Совьют ли "Черные осы" (кубинский спецназ) гнездо в Сирии, - "НГ"
00:33 22.12.2021

21.12.2021

Информация о прибытии в Дамаск кубинского элитного спецназа встревожила Вашингтон
Сергей Никитин

Об авторе: Сергей Александрович Никитин – эксперт по Латинской Америке.

Многие страны имеют элитные боевые подразделения специального назначения для выполнения особых задач. Такие державы, как Россия и США, давно известны своими высокопрофессиональными силами спецназа, способными выполнять боевые задачи особой сложности и деликатности. Но есть и небольшие государства, не претендующие на первые роли на мировой арене, которые вместе с тем обладают не менее подготовленными отрядами сил специального назначения. К ним, в частности, относятся Израиль, ЮАР и Куба. Что касается Кубы, то речь идет о легендарных "Черных осах". Это неофициальное название элитного подразделения, которое изначально было создано для обеспечения безопасности руководства страны по личному распоряжению Фиделя Кастро. "Осы" стали использоваться за пределами Кубы уже с середины 1960-х, выполняя среди прочих главную задачу, поставленную Фиделем, – экспорт кубинской революции.

Кубинский спецназ под руководством самого Че Гевары действовал в Конго. Затем в Анголе он помогал уничтожать отряды группировки УНИТА. Весьма успешно "Черные осы" "работали" в Мозамбике, Эфиопии и ряде стран Латинской Америки, включая Никарагуа и Эквадор. Со временем "Осы", прославившиеся своей высокой эффективностью, стали востребованы в тех странах, где повстанцы вели борьбу за "освобождение от гнета империалистов".

Для подготовки спецназовцев такого уровня на Кубе в местечке Лос-Паласиос был создан специальный учебный центр. Эксперты признают, что сегодня "Черные Осы" – самый эффективный спецназ в мире в условиях джунглей и тропиков, а уровень подготовки каждого бойца, виртуозно владеющего всеми видами оружия, по сложности не имеет аналогов. "Черных ос" обучают выживанию в экстремальных условиях, специальным снайперским действиям и различным видам боевых искусств не только кубинские, но и иностранные инструкторы, в том числе китайские.

Не так давно президент Джозеф Байден подписал указ о введении Соединенными Штатами санкций против "Черных ос". Именно на это подразделение Вашингтон возложил основную ответственность за подавление протестов, имевших место на Кубе в середине июля с.г. Под санкции попал и пользующийся особым доверием бывшего кубинского лидера Рауля Кастро министр обороны Альваро Лопес Миера, который, по утверждению американской стороны, якобы лично руководил действиями "Черных ос" против протестующих.

Вашингтон возмутила и одновременно встревожила новость об участии спецназовцев из "Черных ос" в подавлении протестов на Кубе. Еще больше их обеспокоила появившаяся информация о подготовке в центре в Лос-Паласиосе бойцов спецназа Венесуэлы. В свое время "Черные осы" якобы были направлены в распоряжение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Последний был настолько впечатлен действиями "кубинских ниндзя", что захотел иметь собственный подобный отряд, способный эффективно выполнять задачи по защите правящего режима и нейтрализации возможных попыток венесуэльской оппозиции при поддержке американцев захватить власть силой. В результате, как утверждает электронное издание Infodefensa, между Гаваной и Каракасом была достигнута соответствующая договоренность, и первые 20 венесуэльских спецназовцев отправились в учебный центр "Черных ос" на Острове свободы.

Однако просочившаяся в СМИ информация о присутствии "Черных ос" в Сирии вызвала в Вашингтоне настоящую панику. Телекомпания Al-Jazeera сообщила, что в Сирию на двух самолетах Ил-76 были переброшены кубинские "Осы" для оказания поддержки своим российским коллегам в нейтрализации антиправительственных формирований. Сообщается также, что контингент "Черных ос" в Сирии якобы лично проинспектировал высокопоставленный представитель кубинского военного ведомства. И хотя посольство Кубы в Дамаске опровергло эти сведения, Вашингтон, опираясь на информацию телеканала Foxnews со ссылкой на источники из американской разведки, продолжает утверждать обратное.

В свою очередь, эксперты Института кубинских и кубинско-американских исследований Университета Майами утверждают со ссылкой на источники из Пентагона, что "Черные осы" займутся в Сирии подготовкой сирийского спецназа. Не исключается и их непосредственное участие в боевых действиях. И забили тревогу американцы, похоже, не напрасно. Ведь "Черные осы" могут поспособствовать обеспечению кардинального перевеса сил в пользу режима Башара Асада.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640122380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан
- Мажилис одобрил в I чтении законодательные поправки для развития страхового рынка и рынка ценных бумаг
- Снижение цен на социально значимые продукты питания зафиксировано в ряде регионов Казахстана за неделю
- Государство слышит, но не понимает: политологи о Казахстане за 30 лет независимости
- О демографической ситуации за январь-октябрь 2021 года
- Е. Тугжанов открыл конференцию "Здравоохранение Казахстана - 30 лет независимости"
- О чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по гуманитарной ситуации в Афганистане
- По приговору в отношении судьи Шиелийского районного суда Кызылординской области Курманбай Г. и ее секретаря Қыдыралиевой Е.
- По акиму Талгарского района Алматинской области Ерекешеву С.
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  