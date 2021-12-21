Совьют ли "Черные осы" (кубинский спецназ) гнездо в Сирии, - "НГ"

00:33 22.12.2021

21.12.2021



Информация о прибытии в Дамаск кубинского элитного спецназа встревожила Вашингтон

Сергей Никитин



Об авторе: Сергей Александрович Никитин – эксперт по Латинской Америке.



Многие страны имеют элитные боевые подразделения специального назначения для выполнения особых задач. Такие державы, как Россия и США, давно известны своими высокопрофессиональными силами спецназа, способными выполнять боевые задачи особой сложности и деликатности. Но есть и небольшие государства, не претендующие на первые роли на мировой арене, которые вместе с тем обладают не менее подготовленными отрядами сил специального назначения. К ним, в частности, относятся Израиль, ЮАР и Куба. Что касается Кубы, то речь идет о легендарных "Черных осах". Это неофициальное название элитного подразделения, которое изначально было создано для обеспечения безопасности руководства страны по личному распоряжению Фиделя Кастро. "Осы" стали использоваться за пределами Кубы уже с середины 1960-х, выполняя среди прочих главную задачу, поставленную Фиделем, – экспорт кубинской революции.



Кубинский спецназ под руководством самого Че Гевары действовал в Конго. Затем в Анголе он помогал уничтожать отряды группировки УНИТА. Весьма успешно "Черные осы" "работали" в Мозамбике, Эфиопии и ряде стран Латинской Америки, включая Никарагуа и Эквадор. Со временем "Осы", прославившиеся своей высокой эффективностью, стали востребованы в тех странах, где повстанцы вели борьбу за "освобождение от гнета империалистов".



Для подготовки спецназовцев такого уровня на Кубе в местечке Лос-Паласиос был создан специальный учебный центр. Эксперты признают, что сегодня "Черные Осы" – самый эффективный спецназ в мире в условиях джунглей и тропиков, а уровень подготовки каждого бойца, виртуозно владеющего всеми видами оружия, по сложности не имеет аналогов. "Черных ос" обучают выживанию в экстремальных условиях, специальным снайперским действиям и различным видам боевых искусств не только кубинские, но и иностранные инструкторы, в том числе китайские.



Не так давно президент Джозеф Байден подписал указ о введении Соединенными Штатами санкций против "Черных ос". Именно на это подразделение Вашингтон возложил основную ответственность за подавление протестов, имевших место на Кубе в середине июля с.г. Под санкции попал и пользующийся особым доверием бывшего кубинского лидера Рауля Кастро министр обороны Альваро Лопес Миера, который, по утверждению американской стороны, якобы лично руководил действиями "Черных ос" против протестующих.



Вашингтон возмутила и одновременно встревожила новость об участии спецназовцев из "Черных ос" в подавлении протестов на Кубе. Еще больше их обеспокоила появившаяся информация о подготовке в центре в Лос-Паласиосе бойцов спецназа Венесуэлы. В свое время "Черные осы" якобы были направлены в распоряжение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Последний был настолько впечатлен действиями "кубинских ниндзя", что захотел иметь собственный подобный отряд, способный эффективно выполнять задачи по защите правящего режима и нейтрализации возможных попыток венесуэльской оппозиции при поддержке американцев захватить власть силой. В результате, как утверждает электронное издание Infodefensa, между Гаваной и Каракасом была достигнута соответствующая договоренность, и первые 20 венесуэльских спецназовцев отправились в учебный центр "Черных ос" на Острове свободы.



Однако просочившаяся в СМИ информация о присутствии "Черных ос" в Сирии вызвала в Вашингтоне настоящую панику. Телекомпания Al-Jazeera сообщила, что в Сирию на двух самолетах Ил-76 были переброшены кубинские "Осы" для оказания поддержки своим российским коллегам в нейтрализации антиправительственных формирований. Сообщается также, что контингент "Черных ос" в Сирии якобы лично проинспектировал высокопоставленный представитель кубинского военного ведомства. И хотя посольство Кубы в Дамаске опровергло эти сведения, Вашингтон, опираясь на информацию телеканала Foxnews со ссылкой на источники из американской разведки, продолжает утверждать обратное.



В свою очередь, эксперты Института кубинских и кубинско-американских исследований Университета Майами утверждают со ссылкой на источники из Пентагона, что "Черные осы" займутся в Сирии подготовкой сирийского спецназа. Не исключается и их непосредственное участие в боевых действиях. И забили тревогу американцы, похоже, не напрасно. Ведь "Черные осы" могут поспособствовать обеспечению кардинального перевеса сил в пользу режима Башара Асада.