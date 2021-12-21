В Питере на верфи сгорел недостроенный корвет "Проворный". Хохло-диверсанты?

08:16 22.12.2021 "Северная верфь" погорела на треть миллиарда долларов

Пожар на строящемся корвете "Проворный" оказался одной из крупнейших за последние годы техногенных катастроф в РФ

Сергей Ищенко Сергей Ищенко



На фото: пожар на строящемся военном корабле на территории завода "Северная Верфь".



Стала известна предварительная сумма ущерба, нанесенного пожаром, случившемся 17 декабря на строящемся питерской "Северной верфью" втором по счету корвете проекта 20385 под названием "Проворный". Если коротко: эта сумма просто умопомрачительна - 22 миллиарда рублей. Или ("конвертируем" для пущей наглядности) - треть миллиарда долларов! Что, вероятно, дает основания назвать пожар на "Проворном", который был почти готов к выходу в море и уже собирался на швартовые испытания, одной из крупнейших техногенных катастроф в России за последние годы.



В двух словах о том, что именно произошло на "Северной верфи". Огонь в Большой Турухтанной гавани завода на уже восьмой год строящемся корвете, который планировали сдать, наконец, Тихоокеанскому флоту в конце 2022-го, вспыхнул около шести вечера в минувшую пятницу. Пламя быстро охватило рубку главного командного поста и выполненную по стелс-технологии многогранную высокую пирамидальную антенно-мачтовую надстройку, основной "начинкой" которой на корветах этого типа являются его главные "глаза" и "уши" - радиолокационный комплекс "Заслон".



На фото: пожар на строящемся военном корабле на территории завода "Северная Верфь". Возгорание произошло на верхней палубе судна и достигло площади 80 квадратных метров.

На фото: пожар на строящемся военном корабле на территории завода "Северная Верфь". Возгорание произошло на верхней палубе судна и достигло площади 80 квадратных метров. (Фото: Валентин Егоршин/ТАСС)



Что, возможно, особенно важно в данном случае - та надстройка была выполнена из современных многослойных композиционных материалов. В том числе - из стеклопластика и конструкционных материалов на основе углеродистого волокна. Которые, как утверждают, серьезно уменьшают заметность этих кораблей в радиолокационном диапазоне. А еще вроде бы являются трудногорючими.



Тем не менее, очевидцы рассказывают, что огонь пожирал именно эту надстройку как-то особенно весело. Во всяком случае, высоченный столб пламени и дыма над "Проворным" в пятницу был хорошо виден как минимум половине Санкт-Петербурга.



Пожар общей площадью в 800 квадратных метров на корвете бушевал не слишком долго, менее пяти часов. В 22.49 по официальным данным он был локализован. Поэтому в субботу и воскресенье стало возможным детально осмотреть то, что осталось от почти готового корвета. А осталось мало чего.



На верхней палубе - хаос из покореженных металлических конструкций. Антенно-мачтовое устройство обрушилось внутрь корабля до самых дымовых труб главной энергетической установки. Выгорели пусковые шахты для высокоточных крылатых ракет "Калибр", а в перспективе - и для гиперзвуковых ракет "Циркон", которые тоже планируется поставить на такие корабли.



На фото: пожар на строящемся военном корабле на территории завода "Северная Верфь". Возгорание произошло на верхней палубе судна и достигло площади 80 квадратных метров. 17 декабря 2021 года

На фото: пожар на строящемся военном корабле на территории завода

Вероятно - не лучше выглядят и нижние палубы, снимки с которых пока не попали в публичное пространство. Но почти наверняка замене подлежат и километры кабельных трасс корвета. Ведь высочайшая температура, а также тонны и тонны воды, которые пожарные из шлангов успели обрушить на "Проворный", просто не могли их не повредить. А местами и попросту уничтожить.



Собственно, о катастрофичности произошедшего свидетельствует и уже приведенная нами предварительная сумма ущерба (напомню - 22 миллиарда рублей). Поскольку общая стоимость постройки такого корабля оценивается примерно в 30 миллиардов, это означает, что в тлен и пепел превратилась почти три четверти суммы, изначально предназначенной на создание "Проворного".



Естественно, тут же встал вопрос: что теперь делать с обугленным кораблем? Достраивать или от безнадеги списать в утиль?



Руководство "Северной верфи" делает хорошую мину при плохой игре. По крайней мере, пресс-служба предприятия уже сообщила: "Корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было. С АО „СНСЗ" („Средне-Невский судостроительный завод" - „СП") ведутся переговоры о строительстве новой надстройки".



То есть - наскребем новые миллиарды и станем достраивать. Всего-то и делов. Вот только новую надстройку закажем?



Однако, похоже, что раньше, чем завершаться переговоры "Северной верфи" с АО "СНСЗ", на последний явятся следователи, которые уже занялись поиском причин возникновения столь сокрушительного пожара. И попросят показать им из чего, все же, была на самом деле сделана так лихо сгоревшая почти негорючая по документам надстройка для РЛК "Заслон". Потому что нельзя не обратить внимания, что на продукции этого "лидера отечественного композитного судостроения", как написано на официальном сайте завода, это уже не первый крупный пожар.



7 июня 2015 года на самом "СНСЗ" загорелся находившийся там в ту пору на начальной стадии строительства новейший тральщик "Георгий Курбатов" (проект 12700, тип - "Александрит"), корпус которого был целиком выполнен из монолитного стеклопластика. Тоже, как утверждали проектировщики этих противоминных кораблей, выполненный из совершенно негорючих материалов.



На фото: корабль противоминной обороны проекта 12700 "Георгий Курбатов" после спуска на воду на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабли противоминной обороны проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. 30 сентября 2020 года

На фото: корабль противоминной обороны проекта 12700 "Георгий Курбатов" после спуска на воду на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабли противоминной обороны проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. 30 сентября 2020 года (Фото: Петр Ковалев/ТАСС)

Тем не менее, общая площадь пожара на "Георгии Курбатове" составила порядка 600 квадратных метров, а для его тушения пришлось привлечь даже специальный вертолет. Хотя и там по горячим следам ЧП руководство завода, сломя голову, ринулось утверждать, что если на тральщике что и полыхало, то, скорее всего, лишь некие "вспомогательные материалы" и строительные леса. Потому что, дескать, даже теоретически гореть было больше просто нечему. Поэтому, мол, на сроки сдачи тральщика флоту это происшествие совершенно не повлияет.



В действительности вышло абсолютно не так. Заложенный на верфи в апреле 2015 года, в сущности почти крохотный (полным водоизмещением 890 тонн) "Георгий Курбатов" питерские кораблестроители обязаны были сдать флоту в 2017 году. Но спустили на воду лишь в сентябре 2020-го. А к месту постоянного базирования из Санкт-Петербурга в Севастополь новый тральщик отправился только в августе нынешнего года. Что, согласитесь, выглядит несколько странновато, если допустить, что тот пожар и в самом деле не имел для корабля серьезных последствий.



Поэтому, полагаю, будет вполне естественным, если теперь, после трагедии "Проворного", правоохранительные органы займутся поисками ответов на серьезнейший вопрос: а так ли "негорючи" наши материалы, из которых сегодня строятся некоторые боевые корабли для ВМФ РФ?



Вопрос, который, скажем, на Западе давно уже поставлен ребром. Во всяком случае - после войны Британии с Аргентиной за Фолклендские (Мальвинские) острова в Южной Атлантике в 1982 году.



Тогда Флот Ее величества понес первую боевую потерю со времен Второй мировой войны. Ею стал эсминец Sheffield.



В ходе тех боевых действий выпущенная с аргентинского штурмовика не самая новая противокорабельная ракета типа "Экзосет" угодила в "Шеффилд". Она пробила 10-мм стальную обшивку правого борта, пролетела через камбуз и застряла в машинном отделении эсминца. Ее боеголовка даже не разорвалась. Тем не менее, форса огня ракетного двигателя хватило, чтобы возник пожар в топливных цистернах эсминца, который вскоре охватил всю среднюю часть корпуса корабля.



Распространению огня способствовали падение давления пара и выход из строя генераторов электроэнергии, питавших пожарные помпы. Кроме того, возникло возгорание отделки внутренних помещений из синтетических материалов, надстроек корабля из легких алюминиево-магниевых сплавов и оболочек электрокабелей, горевших как порох.



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Создалась угроза взрыва погребов ракетного и артиллерийского боезапаса. Поэтому экипажу было приказано покинуть аварийный корабль. Попытка отбуксировать погибавший "Шеффилд" к соседнему острову завершилась неудачей. Через неделю беспрерывной борьбы за живучесть с участием соседних кораблей эскадры эсминец затонул.



Печальная судьба "Шеффилда" это пример того, как легко способны губить даже отличные боевые корабли не лучшие материалы, из которых они изготовлены. Не так ли случилось и с нашим "Проворным"? Его, так не вступившего в бой и не получившего ни одного боевого повреждения, возможно, с вероятностью процентов в девяносто придется списать прямо на верфи.



И деланный оптимизм руководства "Северной верфи" здесь совершенно ни при чем. Куда существенней, что пока молчит на этот счет Объединенная судостроительная корпорация, за которой в любом случае будет последнее слово. И, наверное, правильно делает, дожидаясь выводов следствия.



На фото: во время церемонии передачи корвета "Гремящий" ВМФ РФ на судостроительном заводе "Северная верфь". "Гремящий" - головной корвет с управляемым ракетным оружием проекта 20385, заложенный на предприятии "Северная верфь" 1 февраля 2012 года и спущенный на воду в июне 2017 года. 29 декабря 2020 года

На фото: во время церемонии передачи корвета "Гремящий" ВМФ РФ на судостроительном заводе "Северная верфь". "Гремящий" - головной корвет с управляемым ракетным оружием проекта 20385, заложенный на предприятии "Северная верфь" 1 февраля 2012 года и спущенный на воду в июне 2017 года. 29 декабря 2020 года (Фото: Александр Демьянчук/ТАСС)

Потому что если окажется, что наши композитные материалы, использованные при строительстве корветов проекта 20385, в действительности способны гореть как спички, предстоит решить, как быть не только с "Проворным", но и с его предшественником "Гремящим", который только что с "Северной верфи" пришел на Тихоокеанский флот. Потому что и на нем установлена точно такая же антенно-мачтовая надстройка с РЛК "Заслон". Выполненная, естественно, точно из таких же материалов. Источник - svpressa.ru

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