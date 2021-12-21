Рабочая партия Курдистана: на грани краха, - Джон Доу

09:00 22.12.2021

Джон

Доу



21 декабря 2021 |

Две крупнейшие курдские политические силы вступили в прямое военное столкновение друг с другом. Демократическая партия Курдистана (ДПК) закрыла пограничное сообщение между курдской автономией Ирака и "Рожавой" - сирийским регионом, также населенным этническими курдами. Раскол между курдами Ирака и Сирии привел к человеческим жертвами с обеих сторон и поставил на грань краха коммунистическую Рабочую партию Курдистана, которая долгие годы сражалась за независимость курдского народа.

Всередине декабря 2021 года Демократическая партия Курдистана - главная политическая сила в курдской автономии северного Ирака - приняла решение о закрытии единственного КПП на границе с Сирией, в районе города Файш Кабур. Закрытие границы привело к прекращению сообщения между курдскими автономиями Ирака и Сирии. Однако это решение не было принято в одночасье, а стало результатом раскола между ДПК и другой курдской группировкой - Рабочей партией Курдистана.



На протяжении последних нескольких лет отношения между партиями резко обострились, хотя долгие годы они были ближайшими политическими союзниками. Во второй половине 20 века деятели РПК и ДПК бок о бок сражались за независимость курдского народа против правительственных войск Турции и Ирака. В 1980-е Иракский Курдистан стал целью операции армии Ирака "Анфаль", в ходе которой войска Саддама Хуссейна активно применяли химическое оружие. Позднее Рабочая партия Курдистана перешла к тактике партизанской войны, совершая рейды на территорию Турции и устраивая теракты и засады на колонны турецкой армии. Впоследствии ДПК и РПК вновь выступили вместе. На этот раз - поддержав вторжение НАТО в Ирак и свержение режима Саддама Хуссейна.



Однако на этом сотрудничество между двумя курдскими партиями, которые де факто представляют два бывших крупных кочевых племени, подошло к концу. Демократическая партия Курдистана во главе с Масудом Барзани, взяла власть в курдской автономии, а члены РПК так и остались партизанами, регулярно совершающими рейды на территорию соседней Турции.



С началом гражданской войны в Сирии отряды РПК оказывали поддержку местным курдским силам ополчения, формируя вооруженные отряды из мужчин и женщин. Они же стали ядром сопротивления растущему "Исламскому государству" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). До поры НАТО и ДПК терпели активность Рабочей партии Курдистана, отряды которой наносили радикалам большие потери. Ключевым эпизодом противостояния между курдами и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал бой за город Кобани, который отряды РПК и сирийского ополчения отстояли в тяжелых боях с боевиками.



Однако чем слабее становилось ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем меньше НАТО нуждалось в союзниках в лице РПК. В 2017 году власти Иракского Курдистана разрешили турецкой армии наносить удары по региону для уничтожения баз РПК. Более того, они сами начали передавать Турции данные о деятельности конкурирующей группировки. Союз между ДПК и Турцией был скреплен на личной встрече Масуда Барзани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После этой встречи руководство ДПК официально открестилось от давних союзников, фактически запретив их деятельность на территории Иракского Курдистана. В итоге отряды РПК были вынуждены перейти на партизанское положение и скрываться не только от Турции, но и от своих же соплеменников.



Чуть ранее армия Турции начала самую масштабную операцию против курдских партизан в приграничных районах с Ираком и Сирией. Десятки баз РПК были уничтожены в результате действий авиации и артиллерии. Последним убежищем для Рабочей партии Курдистана стала Северная Сирия.



Однако турецкие войска пришли и сюда, выбив отряды курдского ополчения из городов Африн, Рас-аль-Айн и Телль-Абьяд. Только вмешательство России предотвратило окончательную оккупацию. Однако турецкие власти постоянно заявляют о решимости покончить с "угрозой терроризма", исходящей от Рабочей партии Курдистана, и занять весь север Сирии.



Закрытие границы между Сирией и Ираком и вовсе поставило Рабочую партию Курдистана в практически безвыходное положение. Попытка сторонников РПК провести на границе мирную демонстрацию была встречена огнем на поражение с иракской стороны. Демократическая партия Курдистана обвинила политических противников в попытке "раскачать ситуацию в регионе" и использовать кризис в своих политических целях.



Перспектива турецкого вторжения с одной стороны и предательство ДПК с другой поставили Рабочую партию Курдистана на грань краха. Лишенная баз в Турции и Ираке, группировка периодически устраивает нападения против турецкой армии, однако на каждую атаку Анкара отвечает в десятикратном масштабе.



Для того чтобы сохранить немногие оставшиеся силы, Рабочая партия Курдистана могла бы пойти на соглашение с властями Сирии и легитимизировать свой статус. Однако и это решение неприемлемо для курдов, поскольку Дамаск настаивает на разоружении всех без исключения вооруженных группировок, кроме сирийской правительственной армии.



Экономическая блокада и политическая изоляция даже от недавних союзников - могут стать прологом к краху Рабочей партии Курдистана, которая почти 100 лет воюет за независимость своего народа, но не смогла отстоять убежище даже для самой себя.



21 декабря 2021

Джон Доу