Пытавшегося удрать из Бишкека в Казахстан кырдепутата Калмаматова сволокли в ГКНБ прямо из аэропорта

09:13 22.12.2021

Бактыбека Калмаматова ночью увезли в ГКНБ (видео)



Депутата Жогорку Кенеша Бактыбека Калмаматова минувшей ночью увезли в ГКНБ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



По словам нардепа, во время прохождения пограничного контроля ему сказали, что он не сможет пересечь границу.



Затем Калмаматову вручили повестку на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля по делу.



Пока не известно, по какому конкретно делу проходит парламентарий.



Эльдос Казыбеков

Узнать больше: https://vesti.kg/proisshestviya/item/94523-baktybeka-kalmamatova-nochyu-uvezli-v-gknb-video.html - Бактыбека Калмаматова ночью увезли в ГКНБ (видео) - VESTI.KG - Новости Кыргызстана