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Газовая паника в Европе: фрицы и гансы поджали мерзлые хвосты, - "МК"
09:52 22.12.2021

Газовая паника в Европе: действия "Газпрома" спровоцировали новый ценовой рекорд
Россия вынуждает Запад к решению проблемы "Северного потока-2"

Снижение "Газпромом" до минимума поставок "голубого топлива" в ЕС по трубопроводу "Ямал–Европа" и отказ монополии от бронирования дополнительных транзитных мощностей экспорта через Украину вызвал панику на сырьевых биржах Старого Света. Стоимость тысячи кубометров преодолела рекордную отметку в $2000. В адрес России уже последовали обвинения в намеренной "заморозке" потребителей континента наступившей зимой. Между тем "Газпром" выполняет все договорные условия по поставкам энергоресурсов, а нежелание компании обеспечить страны Евросоюза сверхконтрактными объемами топлива, возможно, убедит европейцев в необходимости скорейшего запуска "Северного потока-2".

Россия вынуждает Запад к решению проблемы "Северного потока-2"
ФОТО: PIXABAY.COM
"Газпром" сначала резко сократил, а потом вовсе остановил экспортные поставки европейским потребителям по главной газовой артерии, связывающей российские месторождения с потребителями на континенте, – трубопроводу "Ямал–Европа". Формально такой поступок нельзя расценивать как демарш. Как сообщает компания, отгрузки "голубого топлива" идут в соответствии "с заявками и в рамках договоренностей". Более того, "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности транзита сырья по трубопроводной системе Украины, утверждая, что на этот год выполнил все обязанности по поставкам сырья через территорию этой страны.

Для европейцев решение монополии оказалось неприятным сюрпризом. В настоящее время континент задыхается без российского газа: подземные газовые хранилища заполнены лишь на 60%, что почти на 15% отстает от декабрьских нормативов. Варшава, которая еще недавно обещала обеспечить Украину энергоресурсами из собственных резервов, теперь оказалась на грани топливного коллапса, в связи с чем Германии пришлось оперативно наладить реверсные поставки сырья по Ямал–Европе в Польшу со своей территории. Подобные манипуляции позволили газовым трейдерам ЕС поднять стоимость "голубого топлива" выше $2000 за тысячу кубометров, превысив более чем в шесть раз отпускные цены на газ, наблюдавшиеся в начале года.

Позиция "Газпрома" сразу же вызвала нападки со стороны политических оппонентов России на европейском энергетическом рынке. Как заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, Россия шантажирует Европу тем, что не увеличивает поставки "голубого топлива". С этим мнением согласны Польша и страны Прибалтики, которые также напрямую не покупают российское сырье. Впрочем, в высоких газовых котировках Европа виновата сама: с некоторого времени страны континента решили постепенно отказываться от долгосрочных контрактов с Россией и начали покупать "голубое топливо" на спотовом (краткосрочном) рынке, цены на котором бьют все возможные рекорды.

Конечно, нельзя сказать, что трубопровод Ямал–Европа после решения "Газпрома" остается пустым. "В транспортной системе всегда находится так называемый "буферный газ", который при заключении дополнительного контракта всегда можно оперативно отгрузить клиенту", – поясняет генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

По идее, поведение "Газпрома" на фоне кризисной ситуации с "голубым топливом" в Европе хотя и не выглядит по-джентльменски благородным, однако вполне отвечает всем юридическим нормам. Поставки сырья на рынок Старого Света ведутся "согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами", утверждают в компании. В отношении Украины монополия выполнила обязательства по транзитному договору, перекачав через территорию страны 40 млрд кубометров газа. "Это абсолютно коммерческая ситуация", – подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Конечно, как полагает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, российская монополия могла бы неплохо заработать на рекордных газовых котировках. В настоящее время около 50% экспортных поставок "Газпрома" осуществляются по спотовым контрактам, то есть по реальным биржевым ценам. Однако российская компания "не сидит, как собака на сене", а пытается предугадать выгодную для себя перспективу. "Котировки "голубого топлива" в нынешних обстоятельствах могут подскочить до $3000 за тысячу кубов. Маржа, на которую могла бы претендовать монополия, масштабно продавая сырье, способна окупить вложения в "Северный поток-2", – полагает эксперт.

Между тем новый и уже построенный российский трубопровод пока находится в процессе сертификации европейскими регуляторами. Как на днях заявило Федеральное сетевое агентство ФРГ, рассматривающее сейчас поданные "Газпромом" документы, новый энергетический маршрут может получить одобрение не ранее второй половины 2022 года. Но уже в настоящее время, по мере наступления морозной погоды, Европа готовится к нехватке энергоресурсов, спрос на которые превышает предложение и приводит к росту цен. В ближайшее время температура в европейских государствах рискует опуститься заметно ниже нуля, что приведет к перегрузке электросетей. "Европейские страны продолжают отказываться от заключения долгосрочных контрактов с "Газпромом", цены в которых зафиксированы и не могут значительно вырасти, невзирая на ситуацию на свободном рынке. Это сулит им убытки. А все потому, что энергообеспечением стран ЕС продолжают заниматься политики, а не бизнесмены или отраслевые профессионалы, – считает Пикин. – В такой ситуации европейским потребителям приходится мириться с дорогим газом в угоду геополитическим приоритетам их властей".

Авторы: НИКОЛАЙ МАКЕЕВ

Источник - mk.ru
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