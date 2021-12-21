Выпавшая в окно студентка Муштарибону Камилова неформально возглавила УзбБабдвижуху против харассмента

09:55 22.12.2021

"Мы не имеем права молчать, ссылаясь на менталитет". Студентка пединститута - о домогательствах

Муштарибону Камилова, которую в октябре из окна вытолкнул замдекана, выступила на молодежном форуме. Сидя в инвалидной коляске, она рассказала о домогательстве, требованиях родственников замдекана забрать заявление и о травле в интернете. Девушка призвала женщин не молчать о насилии.



Студентка третьего курса Ташкентского государственного педагогического университета Муштарибону Камилова, в конце октября заявившая о домогательстве со стороны замдекана Богабека Юлдашева, который вытолкнул ее из окна второго этажа, выступила на Женском молодежном форуме в Ташкенте 21 декабря. Рассказать о пережитом ее пригласила главный редактор проекта против насилия Nemolchi.uz Ирина Матвиенко.



Муштарибону Камилова приехала на форум в инвалидной коляске. После публикации ее истории в Nemolchi.uz в конце октября Министерство здравоохранения сообщило, что в результате падения из окна у девушки выявили несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травматический шок.



Ирина Матвиенко, Муштарибону Камилова и ее мать Дильдора.



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"Мне было очень трудно осознавать эту боль, ощущать в себе это. В какой-то момент мне хотелось просто проснуться от этого сна. Я представляла, что это сон и что все это пройдет. Но с каждым днем у меня ухудшалось здоровье… Но потом я нашла в себе силы. Я [опубликовала пост в своем] Instagram, потому что со стороны университета пошли слухи, что я сама выбросилась из окна. Но этого не было, потому что я всегда жила в позитиве", - сказала девушка в своем выступлении.



"Я участвовала в разных конкурсах, всего добивалась сама, но в один день я потеряла все за одну секунду. Этого человека зовут Юлдашев Богабек. Мне трудно осознавать это, но он хотел изнасиловать меня. Но не успел, потому что, когда я кричала, к нам постучались. И он испугался. А я выскочила и побежала к окну. Когда я побежала к окну, он не открыл дверь, а подошел ко мне и сказал прыгнуть. Я сказала: „Не буду". Он взял и выбросил меня, как простую вещь, и я помню этот взгляд, которым он смотрел на меня, когда выбрасывал меня", - рассказала Муштарибону.



Она добавила, что после публикации в Nemolchi.uz на инцидент обратили внимание правоохранительные органы. Министерство среднего специального и высшего образования заявило, что в отношении руководства и должностных лиц вуза будут приняты меры. 17 ноября сменился ректор университета.



"[Дочь президента Узбекистана] Саида Мирзиеева сказала, что я - вершина айсберга, в котором еще есть девушки. И это оказалось правдой", - сказала Муштарибону.



По словам студентки, многие девушки, в том числе ее однокурсница, рассказали, что замдекана и к ним "приставал и лез с разными словами".



Она добавила, что в соцсетях стали распространяться слухи о том, что она была близка с замдекана. "Но этого не было, потому что это для меня как-то даже странно", - сказала она.



"Когда выложили посты в разные соцсети, люди стали писать мне, особенно мужчины, опираясь на менталитет, что я мусульманка, и я должна была молчать, не рассказывать о том, что было. Потому что в дальнейшем это будет на мне как черный след", - рассказала студентка.



"И до сих пор все твердят, чтобы я забрала заявление назад. С университета приходили разные мужчины, разное руководство, просили, чтобы я не заявляла об этом и не говорила никому и чтобы я приняла его деньги. Он мне предлагал машину, деньги и квартиру однокомнатную, чтобы я просто молчала, ничего не сказала. Я отказалась от всего этого… До сих пор его родные приходят ко мне домой, стучатся в дверь. Недавно его жена приходила и говорила, что мы должны войти в положение, что у него трое детей, три девочки, которые не могут себя обеспечить. И взрослые, пожилые у них родители. Но кто меня поймет? А если бы я умерла, мама осталась бы без меня, хотя она одна меня растила", - рассказала Муштарибону.



"Я не побоялась и [открыла] свое лицо. Я хочу, чтобы его справедливо наказали, чтобы правосудие восторжествовало. Моя история - это история тысячи девушек, которые молчат, которые стесняются. Я нашла смелость в себе, и я сказала об этом. Но все говорили: „Тебе не стыдно об этом всем рассказывать, говорить?!" Но если бы я не сказала, его до сих бы не задержали… Его задержали 23 числа, хотя я пришла 18 октября. Он пытался ко мне в палату влезть и договориться, чтобы мы не подали в суд", - сообщила она.



"Я хочу, чтобы меня услышали: те люди, которые нападают, насилуют, должны нести наказание. Мы не имеем права молчать, ссылаясь на менталитет. И мне не стыдно требовать правосудия. И я здесь перед вами не такая, как прежде, но живая и готова дальше действовать и дальше идти к выздоровлению. Пожалуйста, те, кто слышат меня, не молчите. Нельзя", - призвала Муштарибону Камилова.