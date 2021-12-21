В угол поставит? Кадыров пригрозил Эрдогану после открытия памятника и парка имени Дудаева

09:59 22.12.2021

В турецком городе Кëрфез открыли парк, который назвали именем первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева. Там же ему установили памятник. На произошедшее уже отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров.



В своем Телеграм-канале он рассказал, что к нему обратились представители Парламента республики, а также силовых структур и духовенства. Он отметил, что подобные действия выглядят крайне цинично. Они не соответствуют образу Турции как дружественного по отношению к России государства.



Действия турецких властей он назвал попыткой прикрыть террористов, совершивших преступления в России, а затем "обливающих грязью в интернете все руководство страны и республики".



В своем Телеграм-канале Кадыров заявил, что может ответить турецким властям аналогичным образом. В частности, в Грозном могут увековечить имя основателя запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана. Сейчас он отбывает пожизненное заключение в одной из турецких тюрем.



В итоге Кадыров призвал президента Турции Реджепа Эрдогана определиться. По его словам, Турции могла бы выступать "за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной". Либо ей грозит получение статуса государства, "публично поддерживающего террористов".



А еще Кадыров обратился к МИД России. Он указал на то, что нынешние действия турецких властей - прямая угроза для российско-турецких отношений. "Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры", - подчеркнул Кадыров.



Кирилл Степунин