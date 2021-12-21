В Бишкеке у лидера экстремистской организации "Жайшуль Махди" изъяли пулемет

10:25 22.12.2021

22 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



видео тут -



https://24.kg/proisshestvija/218044_vbishkeke_ulidera_ekstremistskoy_organizatsii_jayshul_mahdi_izyyali_pulemet/



В Бишкеке задержали предполагаемого лидера экстремистской организации "Жайшуль Махди". Об этом сообщил пресс-служба ГУВД столицы.



В ходе обыска у подозреваемого изъяли ручной пулемет Калашникова и магазин без патронов.



"Задержанный доставлен в следственную службу, по изъятому оружию назначили судебно-правовые экспертизы", - сообщили в ведомстве.