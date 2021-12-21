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|В Бишкеке у лидера экстремистской организации "Жайшуль Махди" изъяли пулемет
10:25 22.12.2021
22 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
видео тут -
https://24.kg/proisshestvija/218044_vbishkeke_ulidera_ekstremistskoy_organizatsii_jayshul_mahdi_izyyali_pulemet/
В Бишкеке задержали предполагаемого лидера экстремистской организации "Жайшуль Махди". Об этом сообщил пресс-служба ГУВД столицы.
В ходе обыска у подозреваемого изъяли ручной пулемет Калашникова и магазин без патронов.
"Задержанный доставлен в следственную службу, по изъятому оружию назначили судебно-правовые экспертизы", - сообщили в ведомстве.