Мирзиеев сказал фас. На "преследовать больших хокимов"

10:29 22.12.2021

"Если начнете преследовать больших хокимов, начну уважать вас". Президент - генпрокурору

Шавкат Мирзиеев потребовал от генерального прокурора Нигматиллы Юлдашева привлекать к уголовной ответственности крупных чиновников за нарушения в сфере земельных отношений. "Если вы начнете привлекать к уголовной ответственности больших хокимов, я начну уважать вас", - сказал президент.

Вчера, 22:10 Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 21 декабря провел совещание по вопросам учета земли и формирования государственных кадастров.



"Если говорить откровенно, то за 30 лет в Узбекистане не появилось учета земли. Нет ни ответственности, ни отчетности. В условиях Узбекистана ни парламент не смотрел, никто не смотрел, никто не контролировал", - заявил глава государства.



Шавкат Мирзиеев отметил "много случаев коррупции в земельном вопросе". "Мы приняли закон, но прокуратура его не использует, не может использовать", - сказал он.



"У меня есть записи слов многих хокимов, [которые] говорят: „Пока не проводи инвентаризацию, шесть месяцев"", - сообщил президент.



По его словам, площадь земель, выделенных 30 тысячам фермеров и дехканов, на 67 тысяч гектаров больше, чем указано в документе. "Это все взяточничество. Никто же не даст просто так гектар или сотку земли?" - отметил он.



На совещании отмечались проблемы в сфере кадастра дорог, электро-, газо- и водоснабжения, объектов благоустройства и многоэтажных жилых домов.



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"За этим явно стоят взяточничество и коррупция, хокимы и прокуроры, - заявил президент. - Генеральный прокурор должен всем сказать, нравится им это или нет. У нас по Конституции самый большой антикоррупционный орган - прокуратура. Это их конституционный долг".



Нигматилла Юлдашев (справа). Фото: пресс-служба президента.



Президент обратился (видео) к генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву.



"Товарищ Юлдашев, надо всем категорично сказать, что за этим стоит взяточничество и коррупция. Нужно привлекать к уголовной ответственности, а не только проводить собрания. Если вы начнете привлекать к уголовной ответственности больших хокимов, я начну уважать вас", - сказал глава государства.



Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется выделить населению 80 тысяч га земель для занятия сельским хозяйством.