Ковид-трибунал, или Нюрнберг-2, - В.Катасонов

11:07 22.12.2021 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 22.12.2021 |



О медиках и юристах – борцах с преступлениями против человечества



Я неоднократно писал о том, что борьба с так называемой пандемией во многих странах приобрела формы откровенного попрания конституций, законов, элементарных прав человека. Все шире распространяется характеристика этого феномена как "ковид-фашизма".



Первыми, кто выступили против этого явления, стали честные и смелые медики, показавшие, что "борьба с ковидом" – это дымовая завеса, прикрывающая цели правящих кругов, далекие от медицины и здравоохранения. Известный французский доктор, специалист в области вирусологии, лауреат Нобелевской премии Люк Антуан Монтанье (Luc Antoine Montagnier) заявил, что получившие прививку от ковида с помощью так называемых вакцин (на самом деле – экспериментальных препаратов) более трех лет после укола не проживут.



Даже если Люк Монтанье допустил большое преувеличение, люди, которые занимаются статистикой вакцинации и ее последствий, констатируют, что уже в уходящем 2021 году летальность от прививочных уколов измеряется миллионами человеческих жизней в масштабах мира. Согласно одному из последних исследований по США, на конец октября число умерших от прививок против ковида составило около 200 тыс. человек.



Нарушения властями большинства стран конституций, законов и прав человека оборачиваются смертью и инвалидностью вакцинированных, "избыточной смертностью" других категорий людей (смерти с обычными диагнозами, возникшие в связи с тем, что людям с традиционными заболеваниями отказывают в медицинской помощи, ссылаясь на приоритетность "ковидных" пациентов), заточением людей в локдауны, электронный концлагерь (QR-коды) и др.



Наряду с медиками выступают юристы. Расскажу лишь об одном примере.



Команда из более чем 1000 юристов и более 10.000 медицинских экспертов инициировала крупнейший в истории судебный процесс под названием "Нюрнберг-2". Обвинения выдвинуты против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инициировавшей всемирный психоз под названием "пандемия ковида", и Всемирного экономического форума (ВЭФ), возглавляемого Клаусом Швабом. Длинный список обвинений против указанных двух организаций и их руководителей (а также связанных тысячами нитей с ними других организаций и руководителей), оппозиционные СМИ резюмировали коротко: Crimes Against Humanity (Преступления против человечества).



Команду возглавляет доктор Райнер Фуэльмих (Dr Reiner Fuellmich) – немецко-американский юрист, один из самых влиятельных в Европе. Он, в частности, выиграл многомиллионное дело о мошенничестве против Deutsche Bank. А также дело против Volkswagen о мошенничестве с подделкой данных о токсичности выхлопных газов дизельных автомобильных двигателей (эта история 2015 года получила название Dieselgate).



Райнер Фуэльмих является одним из основателей созданного в мае 2020 года Германского следственного комитета короны (German Corona Investigative Committee – GCIC), или коротко Комитета короны (Corona Committee). С официальным сайтом комитета можно ознакомиться здесь. С середины 2020 года комитет стал принимать сообщения о мошенничествах и иных нарушениях законов, прикрываемых "борьбой с коронавирусом". Сразу же пошел мощный поток сообщений в комитет – из Германии и многих других стран.



Среди первых партий сообщений преобладали сведения об обманах, связанных с ПЦР-тестами. Выясняется, что пандемии коронавируса не было, была лишь пандемия ложных ПЦР-тестов. Потом пошел вал сообщений о бессмысленных и разрушительных локдаунах. Райнер Фуэльмих комментирует картину, которая сложилась на базе этих сообщений, следующим образом: "Например, Швеция с ее принципом невмешательства и Великобритания с ее строгими локдаунами имеют сопоставимую статистику заболеваемости и смертности. То же самое было обнаружено американскими учеными в отношении разных штатов: нет никакой разницы в заболеваемости, независимо от того, применяет ли штат жесткие локдауны или нет".



В 2021 году основная часть сообщений касалась так называемых вакцин от ковида. Как заявил Фуэльмих, используемые для борьбы с ковидом препараты "не имеют ничего общего с вакцинацией, но являются частью генетических экспериментов". Комитет располагает гигантским количеством сообщений о фальсификации клинических испытаний препаратов, а также о коррупции в государственных органах, выдающих разрешения на использование этих препаратов.



Доктор Райнер Фуэльмих провел более 150 интервью с экспертами, такими как профессор Люк Монтанье и Майк Йедон, бывший вице-президент Pfizer, чтобы прийти к выводу, что "все это не имеет ничего общего со здоровьем". По мнению выдающегося немецкого юриста, для организаторов пандемии важны лишь деньги и власть. Как отмечает Фуэльмих, во всей истории с "пандемией" главную роль играют закулисные фигуры – организаторы и заказчики. Эта группа глобальной элиты, по оценкам Фуэльмиха, состоит примерно из 3000 сверхбогатых людей.



Другая группа – публичные фигуры, марионетки. Как пример адвокат называет немецкого вирусолога Кристиана Дростена, "научно" обосновавшего использование ПЦР-тестов для выявления случаев COVID-19 (на самом деле эти тесты не могут использоваться для данной цели – об этом предупреждал их разработчик Кэри Муллис). К группе марионеток принадлежат директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, директор Института Роберта Коха ветеринар Лотар Х. Вилер, главный советник президента США по "пандемии", эпидемиолог Энтони Фаучи и другие.



Если план "Великой перезагрузки" сорвется, его инициаторы без колебаний сдадут этих шестерок, посадив их на скамью подсудимых. Очень похоже на то, что было в 30-40-е годы ХХ века. Англо-американская элита разработала план установления власти над миром, начиная с захвата силами Третьего рейха Европы и СССР. Однако для англо-саксонской закулисной элиты немецкие наци были лишь пешками в большой геополитической игре. План провалился, а пешки (марионетки) оказались на скамье подсудимых в Нюрнберге.



Фуэльмих хотел бы видеть на процессе Нюрнберг-2 не только шестерок, но и их покровителей. German Corona Investigative Committee располагает очень серьезными документами, касающимися организаторов и заказчиков глобальной аферы. Однако пока готовятся обвинения против ВОЗ, ВЭФ и их руководителей – доктора Гебреисуса и профессора Шваба.



Применение для прививок экспериментальных препаратов, получившее одобрение со стороны ВОЗ, Фуэльмих квалифицирует как грубейшее нарушение статьи 32 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны: "Нанесение увечий и медицинские или научные эксперименты, которые не являются необходимыми для лечения человека" запрещены. Согласно статье 147, проведение биологических экспериментов на людях является серьезным нарушением Конвенции. Массовое использование "экспериментальной" вакцины нарушает все десять основных положений Нюрнбергского кодекса, который был принят Нюрнбергским трибуналом после завершения Нюрнбергского процесса над нацистскими врачами в августе 1947 года. Фуэльмих и другие юристы считают, что столь серьезное нарушение указанного кодекса (и ряда других международных договоров) предусматривает смертную казнь для ковид-фашистов (организаторов и исполнителей операции по массовому применению экспериментальных препаратов на людях). Масштабы такого применения затмевают преступления сотрудничавшими с фашистами врачей времен Третьего рейха.



Кроме сообщений, касающихся нарушений юридического характера, Германский следственный комитет короны получает информацию политического характера, проливающую свет на закулисную сторону вопроса. Фуэльмих, в частности, отмечает, что первоначально глобальная элита готовила план, который должен был провести "Великую перезагрузку" к середине XXI века. Затем было решено ускорить построение "дивного нового мира" и начать реализацию плана в 2030 году. Через некоторое время дата старта была перенесена на 2020 год. И старт был дан в виде сигнала, поданного ВОЗ: "пандемия COVID-19".



Фуэльмих уверен, что такая спешка может стать роковой для организаторов "пандемии" и "Великой перезагрузки": "Я думаю, что именно из-за этой спешки они делают очень много ошибок. Например, производители вакцин не ожидали, что будет так много побочных эффектов и смертей".



Группа Фуэльмиха имеет ярко выраженный международный характер. Германский следственный комитет короны – ее ядро, но юристы, взаимодействующие с комитетом, есть на всех континентах. Национальные группы действуют синхронно и подают примерно одинаковые иски в суды своих стран; на сегодняшний день уже поданы иски на трех континентах.



Одна из последних новостей о работе группы Фуэльмиха пришла из Варшавы. Там с середины ноября начала работу парламентская комиссия по расследованию злоупотреблений вокруг Covid-19. Доктор Фуэльмих прибыл в Польшу, чтобы помочь комиссии провести расследования. Уже есть первые результаты. Комиссия под влиянием Фуэльмиха приняла решение об открытии проекта "Нюрнберг 2.0". В состав рабочей группы по подготовке трибунала вошли: депутат сейма Гжегож Браун – лидер Конфедерации польской короны, один из лидеров Конфедерации свободы и независимости; бывший депутат Европейского парламента Мирослав Пиотровский; депутат сейма Павел Скутецкий; известный польский адвокат, экономист и политик Яцек Вильк. Им помогает группа юристов: Аркадиуш Тетела, Кшиштоф Лопатовский и Ярослав Литвин. Работа парламентской комиссии завершилась 5 декабря обнародованием Варшавской декларации против нового тоталитаризма. Вот фрагмент этого документа: "Наш долг – противостоять власти, которая злоупотребляет своими полномочиями, точно так же, как необходимо бороться против диктатуры во всех ее формах. Мы протестуем не только против различных форм преследований, но, прежде всего, против неназванной тиранической власти, которая сегодня правит миром финансов, СМИ, полицейского надзора и политики. Человеческое достоинство, истина и естественный закон не должны окончательно проиграть новому тоталитаризму. Давайте твердо стоять на стороне самых важных человеческих ценностей. Давайте объединимся, сохраним мужество и будем активными. Мы обязательно победим!" Источник - fondsk.ru

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