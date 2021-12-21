В Алайских горах будет построен спецгородок для памирских кыргызов-репатриантов. Жапаров повелел

12:05 22.12.2021

В следующем году начнут строить спецгородок для памирских кыргызов



Садыр Жапаров выделил для этих целей участок Бурган-Суу в Чон-Алайском районе



В Чон-Алайском районе построят спецгородок для памирских кыргызов. Об этом министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев сказал на сегодняшней встрече с памирскими кыргызами, проживающими в селе Талды-Суу Алайского района.



"Президент Садыр Жапаров выделил участок Бурган-Суу в Кашка-Суйском айыл окмоту Чон-Алайского района и заложил капсулу строительства спецгородка для переселения оставшихся на Памире этнических кыргызов. Сейчас работа продолжается.



Из бюджета министерства в этом году Чон-Алайскому району выделено 10 млн. сомов, завершены работы по трансформации 70 га земель, составлению генерального плана поселка, инженерно-архитектурному планированию.



Строительные работы начнутся в следующем году. Данное мероприятие включено в Национальную программу стратегического развития кабинета министров до 2026 года", - рассказал министр.



В ходе рабочей поездки Базарбаева в Алайский район памирским кыргызам была передана гуманитарная помощь в виде продуктов питания и зимних вещей.