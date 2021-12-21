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КырПарламент тайно и незаконно утвердил Фархата Иминова послом в Узбекистане
12:16 22.12.2021

22 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
Сюжет: Скандалы с чиновниками
Фархада Иминова хотят назначить послом в Узбекистане, но в ЖК нарушили процедуру

Кандидатуру Фархада Иминова на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Узбекистане одобрили тайно, опросным методом. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Мамасадык Бакиров.

По его словам, согласие членов комитета по международным делам, обороне и безопасности получили опросным методом.

"Девять членов комитета дали согласие. Такой способ рассмотрения вопроса незаконен. Вы все знаете, кто этот кандидат, по какому обвинению против него было возбуждено уголовное дело, почему он последние годы находился в бегах. По нашей информации, даже спецслужбы страны дали отрицательное заключение по его кандидатуре на пост посла", - сказал Мамасадык Бакиров.
Отметим, кандидатура бывшего депутата парламента от фракции "Республика - Ата Журт" Фархада Иминова на пост посла КР в Узбекистане вызвала негативную реакцию у пользователей социальных сетей.

Он был депутатом с 2015-го, через три года сложил с себя полномочия. В 2017-м против него возбудили уголовное дело, он сбежал из страны.

13 декабря вопрос о назначении послов был снят с повестки профильного комитета Жогорку Кенеша.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640164560
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