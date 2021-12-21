Опубликован новый обзор о жертвах насильственных исчезновений в тюрьмах Туркменистана

14:28 22.12.2021

Новый обзор о жертвах насильственных исчезновений в тюрьмах Туркменистана



Международная кампания "Покажите их живыми", участником которой является Правозащитный центр "Мемориал", подготовила очередной обзор ситуации с проблемой насильственных исчезновений в тюрьмах Туркменистана. Такие обзоры кампания публикует с 2014 года.



Новая публикация включает данные о 162 жертвах насильственных исчезновений в Туркменистане с 2002 года, судьба 97 из которых пока остается неизвестной. Есть основания считать, что некоторые случаи смертей жертв насильственных исчезновений правительство скрывает.



Представлены данные и обзор ситуации по четырем категориям "исчезнувших":

1) так называемые "ноябристы" (осужденные, прямо или косвенно связанные с попыткой государственного переворота 25 ноября 2002 года);

2) осужденные по обвинению в "исламском экстремизме";

3) высшие чиновники, осужденные за экономические преступления и злоупотребления должностными полномочиями;

4) активисты гражданского общества.



По оценке авторов обзора, скоординированное международное давление на Туркменистан привело к отмене некоторых ограничений и запретов в отношении различных групп заключенных, ранее содержавшихся incommunicado. Однако с осени 2018 года, когда в диалоге с Туркменистаном по проблеме насильственных исчезновений публичные действия уступили место "тихой дипломатии", наступила стадия стагнации. В настоящее время правительство Туркменистана продолжает игнорировать требования международного права и не делает никаких шагов для прекращения этого грубого нарушения прав человека, вместо этого симулируя неэффективный "диалог" по данной проблеме с международными организациями.



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https://memohrc.org/sites/default/files/2021-final.pdf



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