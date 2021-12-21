Транзит власти: формула Казахстана, - Андрей Чеботарев

16:44 22.12.2021 С политической точки зрения 2021 год ознаменовался в стране завершением транзита власти. Какую роль выполнила в этой нелегкой процедуре правящая партия и какова идеальная формула мирного транзита власти по-казахстански, вместе с Zakon.kz разбирались известные политологи.

В марте 2019 года Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев добровольно покинул главный пост в стране. С тех самых пор политический ландшафт находился в состоянии последовательного и вдумчивого транзита.



За 2,5 года существенно изменился состав президентской администрации, в правительство вошли новые министры и их заместители, заметно обновился корпус глав регионов. На высшем уровне сформирован новый кадровый резерв, именуемый президентским, из которого идут назначения руководящего уровня.



Затем, как апогей всего процесса, под руководство Касым-Жомарта Токаева перешли Ассамблея народа Казахстана и партия Nur Otan.



Передача председательства в партии – это серьезный политический шаг, означающий, что Касым-Жомарт Токаев будет надолго главой государства. По крайней мере, избрание на второй срок ему обеспечено. Елбасы постепенно отходит, передает Касым-Жомарту Токаеву различные механизмы влияния. В прошлый раз это была Ассамблея народа Казахстана, сейчас – партия. И в какой-то степени это призвано обеспечить консолидацию всевозможных внутриэлитных групп вокруг президента.

Политолог Андрей Чеботарев

Сценарии передачи власти в политической истории мира случались разные, но Нурсултан Назарбаев выбрал свою уникальную формулу и, невзирая на отдельные возгласы псевдоэкспертов, доносившиеся в том числе из-за рубежа, двигался по заданной траектории. В результате выбранный путь передачи полномочий позволил обеспечить мягкий, поступательный и мирный транзит власти.



К выбору такого пути, как говорят политологи, привели несколько факторов. Во-первых, таким образом Назарбаев обеспечил преемственность политического курса. Это главное. Во-вторых, в условиях казахстанской действительности и глобальной нестабильности Елбасы не мог одномоментно покинуть политический Олимп и передать накопленную за три десятилетия власть в течение нескольких дней или месяцев.



Здесь влияют факторы не только глобальной нестабильности, скорее, больше влияют наши страновые факторы. То, что Нурсултан Назарбаев был не просто главой государства и одним из ключевых политических авторов. Он был создателем политико-экономической системы страны, которую мы видим.

Андрей Чеботарев

Именно на нем, по мнению политолога Данияра Ашимбаева, замыкались два важных дискурса – он был и "главным казахом, и главным казахстанцем". Фактор Назарбаева уравновешивал и межнациональные, и языковые противоречия. По сути, он является гарантом мира и спокойствия в республике. И это не говоря уже о международном авторитете Елбасы: Назарбаеву было гораздо легче задавать тон на международной арене за счет своего авторитета и исторической легитимности, считает Ашимбаев.



Назарбаев – не просто лидер нации, он архитектор существующей политической и экономической модели страны, он – гарант стабильности и межнационального согласия в стране. Последняя тема, как мы знаем, является одной из наиболее рискогенных с точки зрения как внутренней, так и внешней политики. Ни у кого в стране никогда не было такого рейтинга доверия, как у Назарбаева. Поэтому было принято решение, по которому Первый Президент передавал именно президентские полномочия своему преемнику, а сам оставался в качестве верховного гаранта стабильности и согласия – до тех пор, пока новый президент не наработает свой безусловный авторитет в этой сфере. То, что Елбасы сохранил за собой ряд постов, должно было показать и показывало, что Назарбаев гарантирует преемственность своего курса. Видно, что у президента Токаева есть своя позиция, своя тактика и своя стратегия. Но все это – на фундаменте курса, заложенного Елбасы.

Данияр Ашимбаев

Пост лидера правящей партии позволяет Токаеву сосредоточить в своих руках колоссальный административный и организационный ресурсы. Это полноценный политический институт, состоящий из всех ветвей власти – исполнительной, законодательной и судебной.



Это крупнейшая партия, самая влиятельная партия, которая в последние годы особенно набирает очень сильный вес, проводит внутренние мероприятия, еще заданные Елбасы, – в первую очередь, это обновление партии, перезагрузка, ее внутренние реформы, праймериз. Это серьезный ресурс, поэтому с политической точки зрения и в контексте внутреннего режима в стране власть в партии должна быть сосредоточена в руках главы государства. Передача партии совершенно точно усилит позиции Токаева, потому что партия влияет на принятие решений, контролирует процесс выполнения этих решений, с подачи Nur Otan те или иные чиновники расстаются со своими креслами – партия влияет на кадровую политику, на кадровую чистоту, поэтому это весьма серьезный ресурс.

Политолог Расул Жумалы

Именно партия Nur Otan, по мнению экспертов, выступила ни много ни мало консолидирующей силой в рамках процесса транзита власти. И здесь своя локальная уникальная формула.



Президентство Токаева выпало на историческую эпоху пандемии. Понятно, что в такой ситуации казахстанцы справедливо ожидали усиления социальной политики. В то же время с правящей партии никто не снимал ответственности за внутренние реформы – это та самая большая перезагрузка, объявленная Елбасы. В таком режиме многозадачности, казалось, отдельные механизмы могут давать сбои…



Последние годы особенно активно партия работает над внутренними реформами, над повышением доверия, потому что это стало равнозначно усилению власти. Проводились праймериз, на 50% обновились партийные ряды, многие одиозные личности были выдворены. Nur Otan работает над повышением доверия, сейчас такие подвижки и тенденции есть. Я исхожу из последних парламентских выборов, выборов акимов сел, когда немало молодых людей приходили именно из Nur Otan. Тем самым она вносит позитив в саму систему власти. Партийный контроль на местах осуществляется, активно заработали филиалы в регионах по контролю, антикоррупционной деятельности, акции во время пандемии – та же программа Biz birgemiz.

Расул Жумалы

Принцип Елбасы – "сначала экономика, потом политика" – взял на вооружение и Токаев. Опытный дипломат прекрасно осознает: серьезнейшим риском остается ухудшение мировой экономической конъюнктуры, замедление темпов роста ведущих экономик планеты. Причем все эти страны являются основными рынками экспорта для нашей республики.



Внутренняя повестка характеризуется развитием казахстанского общества. Сегодня формируется запрос на современные идеологические постулаты, такие как социальная справедливость, демократия и информационная открытость.



Ответом на данный запрос служит план по поэтапной реализации трех пакетов политических реформ. Причем первый пакет, обсужденный на заседании НСОД еще в декабре 2019 года, уже реализован. Снижен в два раза регистрационный барьер для создания политических партий, введена 30%-ная квота для молодежи и женщин в избирательных списках партий, введен институт парламентской оппозиции.



Это сигнал внутриэлитным группам и в определенной степени во вне, чтобы внешние игроки, те страны, которые имеют интерес к Казахстану, видели, что Токаев действительно всерьез и надолго, а не временная фигура. Президент получил все бразды правления в Казахстане.

Андрей Чеботарев Источник - zakon.kz

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