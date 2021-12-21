В Киргизии никак не могут собрать новоизбранный Парламент. А надо ли?

20:09 22.12.2021

22 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

VI созыв Жогорку Кенеша продолжит свою работу



VI созыв Жогорку Кенеша сегодня не сложил свои полномочия. Об этом сообщила вице-спикер Аида Касымалиева после короткого обсуждения вопроса за закрытыми дверями.



По ее словам, депутаты будут работать до получения мандатов нардепами нового созыва.



"Мы решили, что наш созыв продолжит работу до получения мандатов новыми депутатами и их первого заседания", - сказала Аида Касымалиева.



Отметим, VI созыв сегодня должен был завершить свою работу и провести последнюю сессию.



По данным некоторых парламентариев, перенос вручения мандатов новым членам Жогорку Кенеша связан с продолжающимися судебными разбирательствами, в которых конкуренты оспаривают итоги выборов.