 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Видео с избиением школьницы всколыхнуло Казнет
20:20 22.12.2021

Видео с дракой школьниц всколыхнуло Казнет. На нем девочки выясняют отношения весьма жестоким способом. Это случилось на территории одной из школ Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Ученицы не смогли поделить должность старосты. Одноклассницы решили разобраться, кто прав, а кто виноват. Но, как обычно бывает в таких случаях, на подобных рингах победителей нет. Видео с дракой восьмиклассниц, снятое одной из свидетельниц конфликта, было опубликовано в социальных сетях.

После ЧП подросток попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.



Поступила четыре дня назад. С наличием телесных повреждений. С диагнозом "сотрясение головного мозга". Сегодня была выписана.
Заведующий отделением травматологии Кентауской центральной больницы Мурат Баянов

Старосту 8 класса – активистку и спортсменку – отправили на амбулаторное лечение. Она признается, что на встречу с выяснением отношений ее пригласила одноклассница, указав в сообщении место и время. А там вместо слов в ход пошли кулаки. Бой был не на равных. Напали на нее сразу три девочки. Причины оказались самыми простыми.

Одноклассница перешла к нам в этом году в октябре. Неделю ходила спокойно. А после началось. Не надевала школьную форму, на уроках пользовалась мобильным телефоном, огрызалась учителям. Я как староста не могла смотреть на это и сделала ей замечание. Но она ответила, что не будет меня слушать и сама станет старостой.

Пострадавшая

В драке, как оказалось, участвовали ученицы не только этой школы, но еще двух. По словам директора заведения, зачинщица учится неплохо, но примерным поведением не отличается. А чтобы ее выгнать, у руководства нет полномочий. Школьница продолжит учебу здесь. Но ее обещали взять на особый контроль.

Был уволен завуч школы, а самим делом заинтересовались в полиции.

Константин Вноровский
Туркестанская область

Источник - zakon.kz
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