Как Салливан распутывает иранский "гордиев узел", - С.Тарасов

20:24 22.12.2021

Салливан распутывает иранский "гордиев узел"



Станислав Тарасов



США не выходят из переговорного процесса в Вене по ядерной сделке с Ираном. И прекращаются рассуждения о переходе Израиля к некоему условному "плану Б" (военный удар по иранским ядерным объектам) в случае несговорчивости Тегерана на переговорах. Похоже, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.



Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вместе с директором ближневосточного отдела Совета национальной безопасности Бреттом Макгурком и другими официальными лицами посещают Израиль. Как сообщают анонимные источники из Госдепартамента США, они будут "обсуждать итоги седьмого раунда переговоров в Вене по иранской ядерной программе и дальнейшие действия в отношениях с Ираном в ближайшие недели". Напомним, что диалог по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Он проходил в формате "4+1": США, Британия, Франция и Германия с одной стороны и Иран с другой. Первоначально сообщалось, что Тегеран отказался от всех компромиссов, которые были достигнуты в ходе предыдущих переговоров. Речь шла о представленных иранской стороной проектах двух документов, которые отличались от предыдущих инициатив, согласованных в Вене. В ответ европейские участники стали угрожать, что могут покинуть стол переговоров, но в конце концов было достигнуто какое-то взаимоприемлемое соглашение. О деталях его не сообщается.



Сейчас европейские переговорщики решили взять перерыв на рождественские праздники. Но появились оценки перспектив венского переговорного процесса. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что "стороны могут завершить работу в январе-феврале 2022 года и восьмой раунд переговоров может стать заключительным". Такой же точки зрения придерживается и Пекин. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что "очередной раунд переговоров по СВПД прошел успешно и были достигнуты позитивные сдвиги". В то же время Пекин подчеркнул, что "США должны незамедлительно снять односторонние санкции с Ирана и стран, поддерживающих с Тегераном регулярные торгово-экономические контакты". Что же касается Вашингтона, то Салливан, с одной стороны, заявил, что "США не удовлетворены ходом переговоров с Ираном, касающихся ядерных разработок Тегерана". С другой, американцы считают, что у них "есть единство с ЕС и совмещение интересов с Россией и Китаем по этому вопросу" и переговоры по СВПД "могут возобновиться еще до конца нынешнего года". Но для этого Салливану необходимо согласовать некоторые позиции с Израилем.



"Эти дискуссии станут продолжением наших текущих консультаций с Израилем по угрозе, исходящей от Ирана, в частности, от его ядерной программы, а также от его дестабилизирующей деятельности в регионе, - отметил Салливан. - Мы разделяем с нашими израильскими партнерами глубокую обеспокоенность прогрессом ядерной программы Ирана". Но это общие слова, а с Израилем советник намерен обсуждать нечто конкретное. Что именно? Во-первых, то, что США не выходят из переговорного процесса в Вене по СВПД, а проблема, волнующая Израиль, заполучит ли Иран ядерное оружие или нет, объективно вводится в иную переговорную и дискуссионную плоскость. Во-вторых, прекращаются рассуждения о переходе Израиля к некоему условному "плану Б" (военный удар по иранским ядерным объектам) в случае несговорчивости Тегерана на переговорах. "Нет "плана А" и нет "плана Б", - говорит один из представителей Госдепа. Похоже, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде, ведь для обсуждения каких-то новых условий необходимо пересмотреть старые, что требует времени и создания иного формата. В частности, Иран настаивает, чтобы условия нового соглашения (если оно будет достигнуто) выполнялись всеми последующими администрациями Белого дома.



Однако нынешний ход событий, связанный с дипломатическим урегулированием проблемы, вряд ли будет устраивать Израиль, который продолжает видеть в иранской ядерной программе прямую угрозу своей безопасности. Примут ли в таком случае израильтяне версию событий по Салливану? Не исключено, что они станут предлагать США в ходе дальнейших переговоров в Вене стремиться изменить редакцию некоторых пунктов СВПД, связывая с этим снятие жестких санкций, которые действительно очень дорого обходятся Тегерану. Однако что-то подсказывает, что администрация президента США Джо Байдена начинает меньше прислушиваться к Израилю и возвращается в СВПД. Вашингтон не готов идти на прямой военный конфликт с Ираном и потому сдерживает Израиль. Так что иранский "гордиев узел" приходится распутывать, а не рубить.