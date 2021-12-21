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Против кого дружить будут: Анкара и Ереван пытаются помириться
20:27 22.12.2021

Чем это грозит России

Ксения Логинова

В Анкаре заявили, что в ближайшее время может состояться встреча спецпредставителей Турции и Армении по вопросам нормализации отношений. Это вторая попытка за последние 15 лет наладить связи между странами. Первая провалилась во многом из-за давления со стороны Азербайджана. Насколько стороны готовы к примирению и насколько это выгодно России, выясняли "Известия".

Первый шаг к примирению

"Для начала процесса нормализации отношений мы назначили спецпредставителей. В ближайшее время они проведут переговоры", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Подробности предстоящей встречи он сообщать не стал. Известно только, что армянскую сторону будет представлять вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

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Турция назначила спецпредставителем по нормализации отношений с Ереваном своего бывшего посла в США Сердара Кылыча. Выбор столь опытного дипломата показывает, насколько важно для турецких властей наладить контакты с Арменией.

В Турции пояснили, что все "шаги в этом направлении будут согласовывать со стратегическим партнером - Азербайджаном". В Армении это никак не прокомментировали.

"Футбольная дипломатия" провалилась

Контакты между странами прервались в 1993 году - Турция, поддержав Азербайджан в карабахском конфликте, закрыла турецко-армянскую границу и в одностороннем порядке разорвала дипломатические отношения с Арменией.

Через 15 лет стороны пришли к тому, что надо что-то менять. Нормализации хотели и Ереван, и Анкара. Особенно важно было наладить экономические связи. Но избиратели в обеих странах посчитали бы это проявлением слабости. Тогда президенты Серж Саргсян и Абдуллах Гюль воспользовались тем, что Армения и Турция оказались в одной отборочной группе чемпионата мира по футболу, и обменялись визитами.

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По итогам "футбольной дипломатии" в Цюрихе были подписаны протоколы об установлении дипломатических отношений и развитии двусторонних связей. Это подразумевало начало процесса примирения без каких-либо предварительных условий.

Помимо этого, стороны договорились в будущем создать общую комиссию, которая бы помогла в обсуждении самого болезненного вопроса между странами - отрицаемого Турцией геноцида армян в Османской империи.

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Тогда казалось, что обе страны максимально близки к нормализации отношений. Но потепление продолжалось недолго. Турецкий парламент под давлением Баку не стал ратифицировать протоколы, а потом и армянские власти отозвали документы. К тому же в обеих странах прошли акции протеста. О налаживании отношений больше речи не шло.

"Западу выгодно вытеснить Москву из региона"

"На Западе активно поддерживают возможное сближение Турции и Армении. Их цель - ослабить в регионе влияние России", - пишут по этому поводу турецкие СМИ, отмечая при этом, что в этот раз стороны попробуют добиться нормализации без посредников.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже пообещал восстановить авиасообщение с Арменией. Он отметил, что "если процесс нормализации пойдет так, как и задумывалось, страны могут перейти к следующему этапу - назначению послов".

Как рассказала "Известиям" ереванский политолог Армине Манукян, в Армении к этой инициативе относятся по-разному. "Многие опасаются, что сейчас не лучшее время. Ереван проиграл в карабахской войне. К тому же Кылыч - опытный дипломат, вопрос в том: сможет ли Рубинян отстоять интересы Еревана. Ведь Анкара и Баку продавливают создание "Зангезурского коридора", чтобы связать Азербайджан с Нахичеванской автономией", - отмечает эксперт.

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Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков отметил в беседе с "Известиями", что Турция сейчас активно реализует идеологию хаба - центра притяжения. "Анкаре крайне важно сосредоточить на себе все пути по линии: север–юг, запад–восток. Для этого ей нужно формировать большое количество коридоров, торгово-транспортных путей, которые бы соединяли ее с Европой, Ближним и Средним Востоком и Центральной Азией, чтобы приблизиться как можно ближе к Китаю и встроиться в его концепт "Пояс и путь". Именно поэтому для Анкары важно диверсифицировать пути поставок и движения товаров по территории Южного Кавказа. В этой связи Армения как буферное государство между Турцией и Азербайджаном очень важна для Анкары. Турции удалось существенно нарастить свое влияние на территории Азербайджана и Грузии. Армения остается белым пятном в ее внешней политике", - пояснил тюрколог.

Помимо этого, у Турции и так много конфликтов на границах и в отношениях с соседями, отмечает эксперт. "Она нуждается в более прагматичном партнерстве, понимает, что в случае налаживания контактов с Ереваном ей удастся не только реализовать свои амбиции по расширению влияния на Южном Кавказе, но и извлечь экономическую выгоду", - уверен Аватков.

С ним согласна востоковед, кандидат политических наук Лариса Алексанян. "Скорее всего, Турция постарается получить то, что не удалось в карабахской войне. Не исключено, что Анкара выступит со своими предусловиями и требованиями, неприемлемыми для армянской стороны", - считает специалист.

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По мнению эксперта, нормализация армяно-турецких отношений даже в среднесрочной перспективе представляется маловероятной. "Переговорный процесс снова начнется, стороны будут долго работать, но серьезных результатов ожидать не стоит. Причина - не в позиции Баку, который особенно после второй карабахской войны оказался в сильной зависимости от Турции. Анкара, несмотря на заявления о приоритетном значении азербайджанской позиции, вовсе не нуждается в координации своих действий", - полагает Алексанян.

Россия пока молчит

В Москве пока никак не прокомментировали заявления о возможной встрече турецкого и армянского спецпредставителей. Алексанян полагает, что примирение Еревана и Баку вряд ли отвечает российским национальным интересам: "В Южно-Кавказском регионе сложилась такая геополитическая ситуация, где Россия впервые после распада СССР потеряла свои монопольные доминирующие позиции, а Турция усилилась. Но Анкара старается добиться большего - расширить свое влияние и вытеснить Москву".

Аватков отмечает неоднозначность российской позиции. "С одной стороны, реализация инфраструктурных проектов и примирение сторон однозначно выгодно России, потому что ключевой идеологией Москвы в отношении Южного Кавказа является мир, безопасность и стабильность, - пояснил тюрколог. - Для Москвы также важно, чтобы между Арменией и Азербайджаном наступил мир. С Баку у нас тесные экономические отношения, исторические связи, а также отношения на уровне лидеров. С Арменией у нас военно-политический союз, Ереван - наш давний друг и один из ключевых союзников. С другой стороны, очевидны риски по увеличению и без того немалого влияния Турции на территории Южного Кавказа".

Источник - Известия
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