Боевая тревога: на сей раз Путин действительно захватит Украину, - Мелинда Харинг

00:09 23.12.2021

The National Interest: Путин действительно захватит Украину



Путин чует слабину в Вашингтоне, в Европе и на Украине, пишет автор The National Interest. По ее мнению, сейчас для него самый подходящий момент, чтобы вернуть России ее исторические земли. Она предлагает пойти на обострение: разместить батальоны НАТО в Польше и Румынии и одновременно укрепить оборону Украины.



Россия и Украина: обстановка накаляется



Мелинда Харинг (Melinda Haring)



Вашингтон делает вид, будто президент России Владимир Путин блефует по поводу вторжения на Украину. Это не так, и он может нанести удар даже до нового года.



Тому есть как минимум четыре причины. Во-первых, Путин, как я писала в ноябре в журнале Foreign Affairs, озабочен своим наследием. Великие русские лидеры всегда покоряют земли. Во-вторых, он не видит, чтобы ему кто-то мешал. В-третьих, он убежден, что Украина - страна ненастоящая. В-четвертых, договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским ему не удалось, и он видит, что все больше украинцев одобряют членство в НАТО.



Команда Байдена попыталась было успокоить ситуацию, но у нее ничего не вышло. Численность российских войск на границе все возрастает.



Переполошив Вашингтон и всю Европу, Путин потребовал аудиенции у президента Джо Байдена. И получил ее. 7 декабря главы государств провели двухчасовую беседу по видеосвязи. Байден пригрозил России пакетом болезненных санкций и пообещал направить на Украину больше оружия и усилить присутствие НАТО в Восточной Европе, если Путин снова вторгнется.



Внешнеполитическая элита затаила дыхание и умоляла небеса, чтобы угрозы Байдена подействовали.



Через несколько дней после видеозвонка Россия обнародовала два проекта договоров - один с США, а другой с НАТО, - которые во многом напоминают ультиматум. Помимо прочего, что даже не рассматривается, Кремль потребовал, чтобы НАТО отказалась от дальнейшего расширения. Кроме того, Кремль попросил немедленного внимания Вашингтона и даже предложил встретиться на следующий день в третьей стране, чтобы обсудить это предложение.



Белый дом отказался.



Москва продолжает настаивать. 20 декабря российские дипломаты пригрозили реальными последствиями, если Москва не получит требуемого ответа.



Верный себе Госдепартамент тянет время. Он сообщил, что администрация, вероятнее всего, встретится с Москвой для обсуждения предложения в январе.



Между тем Москва продолжает бряцать оружием. Сегодня Путин пригрозил применить военную силу для противодействия "угрозе" НАТО, утверждая при этом, что никакой это не ультиматум. Кроме того, в нагнетании напряженности в Европе он обвинил Запад: "То, что сейчас происходит - это их вина". Легенда о безупречной России, обиженной Западом, - излюбленный и по-своему эффективный тезис Путина. По данным опроса "Левада-центра"*, 50% россиян винят в эскалации НАТО и США. Лишь 4% считают, что ответственность несет Россия.



Министр обороны России Сергей Шойгу также заявил, что американские частные военные подрядчики готовят в Донбассе провокацию с применением химического оружия. Ах, оставьте! Никаких американских военных компаний в украинском Донбассе нет. Поэтому комментарии Шойгу - классика жанра, надуманный повод к войне.



Но беспокоиться нужно не только о риторике на высшем уровне. Вашингтону следует обратить внимание на дискуссии внутри России.



Не секрет, что Россия ужесточила риторику после летнего эссе Путина, где тот отрицал саму концепцию украинского суверенитета. Путин утверждает, что русские и украинцы - одно и то же, ставит под сомнение законность украинских границ и утверждает, что современная Украина стоит на исторических землях России. С тех пор он заявлял, что не имеет значения, кто конкретно управляет Украиной, поскольку страной правит агрессивное меньшинство националистов. Бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев тоже откликнулся статьей, где заявил, что взаимодействие с лидерами Украины "бессмысленно", поскольку украинское самосознание - фальшивка, а страна находится под иностранным контролем. Бывший идеолог Путина Владислав Сурков считает, что расширяться, как некогда при Иване Великом и Иосифе Сталине, Россию вынуждают сами законы физики.



В минувшие выходные бывший министр обороны так называемой Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков заявил у себя в Telegram, что Россия должна не мелочиться, а захватить огромную территорию Украины от Харькова на севере до Днепра и Одессы на Черном море, потому что это лишит Украину доступа к морю, основной части промышленности, трети населения и значительной части вооруженных сил. Кроме того, захват этих территорий принесет России "серьезные дивиденды" за счет увеличения населения и укрепления оборонной промышленности.



Чем резче риторика Кремля, тем больших уступок он требует. Для Байдена же расклад противоположный: чем выше давление Кремля, тем слабее он выглядит, если уступает.



Путин рассчитывает нанести сокрушительный удар по международному порядку. Есть ли что-то, что может его удержать? Да. Ключевой момент здесь - размещение батальонов НАТО в Польше и Румынии при одновременном укреплении обороны Украины. Tомас Хэммс (T. X. Hammes) призвал Киев сосредоточиться на укреплении уязвимой северной границы с помощью мин, СВУ и дронов.



Надо отдать Путину должное: он ловко чует слабину в Вашингтоне, в Европе и на Украине. Сейчас самое лучшее время, чтобы вернуть свои "исторические земли". Сейчас самый подходящий момент, чтобы вернуть свои "исторические земли". Неужели мы ему позволим?



* Включен Минюстом РФ в список "иностранных агентов" - Прим. ИноСМИ



Мелинда Харинг - заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета.