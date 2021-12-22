Американский "альтернативый разум" окончательно сошел с ума, - Ю.Борисов

00:20 23.12.2021

ЮРИЙ БОРИСОВ | 22.12.2021

Американская наглость, перед которой тускнеет хуцпа

О крайних проявлениях "альтернативного разума"



Каждый раз, когда сталкиваешься с очередным проявлением американского "альтернативного разума", всегда кажется, что он уже достиг края Вселенной и дальше ехать некуда. Но наступает следующий день, и приходит понимание того, что американская Вселенная, по крайнем мере в этом смысле, не имеет ни конца ни края. И вот он, новый "предел беспредела":



"США увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в распространенном письменном заявлении представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай в связи с опубликованным ежегодным докладом, который был подготовлен для конгресса ее аппаратом… В этом докладе представлена картина продолжающегося отхода России от основополагающих принципов ВТО, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция", – заявила Тай. По ее словам, нарушение норм и правил ВТО ставит американских предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции. Торгпред подчеркнула, что ее офис продолжит работать с партнерами и использовать инструменты ВТО для "привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе".



Слыхано ли дело? Ведь в этом мире нет другой коровы, которая имела бы меньше прав мычать по данному поводу, чем американская. В данном случае по поводу свободы торговли имеет наглость открывать рот представитель страны, которая в стократном размере сделала больше всех остальных в мире для полного и беспардонного удушения этой свободы. И разумеется, только в тех случаях, когда такое удушение не щемит американский карман. В отношении России как раз почти не щемит. И, соответственно, ни про какие правила свободной торговли в контексте отношений с РФ Америка раньше никогда не вспоминала. Да и как тут вспомнишь, когда вашингтонские головы заняты только тем, что пекут все новые санкции, запрещающие торговать с Россией не только американским предприятиям, но и остальному миру. Под страхом еще больших санкций.



Чего они только в отношении России не запретили! От "Северного потока-2" до композитных крыльев для российского авиалайнера МС-21. Проще прикинуть на пальцах одной руки, что еще осталось не запрещенным.



Президент РФ Владимир Путин в октябре 2014 года, когда американская политика санкций в отношении России только набирала обороты, обращал внимание на их незаконность и предупреждал, что в отношении нашей страны такое выкручивание рук совершенно бесполезно и у России есть способы ему противостоять: "Санкции уже подрывают основы мировой торговли и правила ВТО, принципы незыблемости частной собственности, расшатывают либеральную модель глобализации, основанную на рынке, свободе и конкуренции, – модель, главными бенефициарами которой, замечу, как раз и являются страны Запада. Мы понимаем, как и под чьим давлением принимались эти решения. При этом Россия не будет, хочу обратить ваше внимание на это, не будет вставать в позу, обижаться на кого‑либо, кого‑либо о чем‑либо просить. Россия – самодостаточная страна. Мы будем работать в тех внешнеэкономических условиях, которые сложились, развивать свое производство и технологии, действовать более решительно в проведении преобразований, а внешнее давление, как это было не раз, только консолидирует наше общество, не дает расслабиться, я бы сказал, – заставляет концентрироваться на основных направлениях развития".



С тех пор прошло семь лет, но американский воз и ныне там – на путях беззакония и экономической войны против РФ. Какие там "правила ВТО"! Америка про них даже не вспоминает, когда пытается изолировать Россию от всей планеты. "Санкции… абсолютно незаконны с точки зрения международного права, нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации (ВТО)", – сказал Путин в августе 2019 года на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.



Разве что теперь к числу врагов Америки добавился Китай, по отношению к которому правила ВТО для США тоже перестали действовать: "Всемирная торговая организация заявила, что Соединенные Штаты нарушили правила глобальной торговли, введя многомиллиардные пошлины в отношении Китая. Специально созданная комиссия ВТО пришла к выводу, что американские пошлины нарушают правила торговли, поскольку они применяются только к Китаю и превышают максимальные ставки, согласованные Соединенными Штатами со Всемирной торговой организацией. Группа экспертов также заключила, что Вашингтон не дал адекватного объяснения на предмет того, почему его меры должны являться исключением из правил", – отмечало агентство Reuters.



И вот эти натуральные бандюганы, для которых в мировой торговле закон – тайга, а прокурор – медведь гризли, обнаглели уже до такой уровня, что теперь обвиняют Россию в том, что она, видите ли, занимается импортозамещением! То есть, проще говоря, начинает сама производить те товары и оборудование, которые ей запретили покупать за рубежом.



По этой американской "логике", Россия не имеет права заниматься никаким импортозамещением, но должна только приобретать те западные товары, которые Запад ей отказывается поставлять!!! А если она без этих товаров жить и развиваться не может, то венок на ее могилу Госдеп США, так и быть, пришлет. Все фантасты прошлого умерли бы от зависти, столкнувшись с таким фантасмагорическим сюжетом!



Увы, это не фантастика. Это государственная политика одной из крупнейших держав, с которой нам приходится жить в одном мире! А российскому руководству еще и нешуточно напрягаться, чтобы свихнувшийся дуболом своей "альтернативной логикой" не разнес весь мир в дрова.



Все чаще приходит в голову одна и та же мысль. Не может ведь эта унылая тягомотина продолжаться бесконечно. Даже Путин, живописуя очередные выкрутасы Запада по поводу Украины, в сердцах сказал: "Надоели эти манипуляции!" Может быть, действительно стоит напрячь еще раз русскую голову и сделать так, чтобы безнадежно свихнувшаяся Америка потерялась где-нибудь в просторах альтернативной Вселенной?