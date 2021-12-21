В какую игру, угрожая Пекину, принялся играть экс-президент Трамп?

00:29 23.12.2021 Владимир Павленко



Бездарно проиграв вслед за выборами поствыборную борьбу, окончившуюся штурмом Конгресса, после которого Трамп открестился и предал своих единомышленников, сдав их "демократическому правосудию", экс-президент попал под плотный прессинг "глубинного государства". И под гнетом предъявленных ему "обстоятельств", будь то не являющиеся секретом многомиллиардные долги или другие прегрешения, получив от "закулисы" предложение, от которого нельзя отказаться, согласился с ней сотрудничать.



Экс-президент США Дональд Трамп выступил с грубыми нападками на Китай и лично председателя КНР Си Цзиньпина, использовав для этого формат интервью карманному телеканалу консервативного крыла Республиканской партии Fox News. В свойственной ему отвязанной манере Трамп сначала рассыпался комплиментами китайскому лидеру на предмет сложившихся между ними личных отношений, а затем, взяв в повод откровенно провокационный и, скорее всего, заказной вопрос представительницы СМИ, вывалил на телезрителей ворох негатива на китайскую сторону, по сути, повторив грязные обвинения, высказанные весной этого года нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом в адрес российского президента Владимира Путина.



Трамп назвал Си Цзиньпина "убийцей", отношения с которым у него испортились с наступлением эпидемии ковида. Не конкретизировав это обвинение и перепрыгивая с темы на тему, бывший президент США обвинил Китай в нанесении двойного ущерба своей стране. Пандемия, по его словам, стоила Америке 60 трлн долларов, и повинен в этом именно Китай, как страна, откуда эпидемия "родом". А еще Трамп утверждает, что диспаритет в двусторонней торговле с положительным сальдо в пользу Китая, оказывается, служит "свидетельством" того, что Пекин "наживался" на США, то есть "грабил" их на сумму в 500 млрд долларов в год.



Весь этот откровенный бред можно было бы проигнорировать, мало ли какие экзотические и экзальтированные персонажи и какими способами привлекают к себе общественное внимание. Однако это не тот случай. Во-первых, Трамп не только бывший, но и, вполне возможно, будущий президент, и в случае его возврата к власти в 2024 году все эти инсинуации могут стать основой реальной внешней политики Вашингтона. Во-вторых, скандальное выступление Трампа последовало за итогами видеовстречи председателя Си с президентом Путиным, которые, в свою очередь, до этого провели переговоры с президентом Байденом. И следовательно, с одной стороны, Трамп здесь подкапывается под своего преемника в Белом доме, показывая американскому обывателю "облико-морале" Байдена, "с кем" он ведет переговоры, а с другой, одновременно четко попадает в контекст интересов "глубинного государства". Такое впечатление, что бодание Трампа и Байдена, подобно "схватке" "нанайских мальчиков", лишь маскирует фундаментальное единство их общего закулисного кукловода, который задействует ресурс Трампа именно на пару с Байденом, просто у каждого из них, болтающегося на своей нитке, собственные роли. И копирует байденовскую оскорбительную риторику Трамп не случайно, это общая для них "домашняя заготовка". Как говорил учитель и наставник теневых кукловодов полковник Хаус, "…если по внешнему виду… все идет как будто само собою, то в действительности… ничего не предоставлено случаю. Положения вносятся разными организациями, а к концу оказывается, что они так пригнаны одно к другому, что получается нужный узор мозаики. …Никакая оппозиция не может противостоять такой организации". В-третьих, китайскую тему, причем именно через призму встречи Путина и Си, параллельно с Трампом подхватили, причем весьма дружно, и другие СМИ. Вслед за таким концептуальным изданием, как The Wall Street Journal, на прошедших российско-китайских переговорах "оттоптались" и те, у кого "и трубы пониже, и дым пожиже", например, CNBC, поместившая материал с показательным заголовком "Россия и Китай демонстрируют солидарность, но вряд ли станут поддерживать друг друга военными средствами". Создается впечатление, что американские элиты настолько перепуганы не на шутку, что маскируют этот страх пересказом баек о мифических "разногласиях" между Москвой и Пекином, подбадривая себя "неготовностью" сторон помогать друг другу на своих главных театрах военных действий (ТВД). Подобные рассуждения явно рассчитаны на простачков, ибо раз ТВД разные, а у наших двух стран огромная общая граница, то лучшей формой помощи друг другу является режим дружественного пограничного нейтралитета, открывающего широкие возможности для взаимопомощи. Именно это и достигнуто, именно это и пугает американцев и именно это они, надувая щеки, очень хотят скрыть от своей общественности, ибо она непременно начнет задавать неудобные вопросы: как так получилось, кто виноват и пр.



Теперь по существу "вопросов", поднятых Трампом. Первый, с переходом на личности, опустим. Помимо того, что он совпадает с тем, что сказал Байден в адрес Путина, а случайных совпадений не бывает, отметим, что экс-президент США - именно тот персонаж, который что бы ни брякнул, с него как с гуся вода. Или в глаза плюй. Миллиардеры, если кто не знает, вообще малоприятная публика. Плюс явно не аристократическое воспитание, хотя субъект и клянется соответствующими родовыми корнями в Шотландии, выставляя себя чуть ли не потомком друидов. Второй вопрос - с происхождением ковида - тоже набил оскомину, превратившись в инструмент спекуляций. Всем хорошо известна версия с американской военной вирусной лабораторией в Форт-Детрике в штате Мэриленд, прикрытой летом 2019 года после ЧП с предполагаемой утечкой некоей заразы. После этого все вокруг, включая персонал базы, стали заболевать неизвестной болезнью, списанной на "синдром вейперов". Почему-то вейпы оказались болезнетворными именно вокруг Форта-Детрик и именно в это самое время, а на некотором расстоянии до него угрожающие здоровью симптомы они стремительно теряли. Потом зимняя, 2019−2020 годов, эпидемия в США так называемого "сезонного гриппа", обошедшаяся в 14 тыс. погибших. Это что за такой "грипп"? И что за "сезон"? Наконец, присутствуют вполне обоснованные версии о "плотном" американском присутствии в уханьской лаборатории, которой приписывают распространение вируса, а также о включении зараженных "болезнью вейперов" военнослужащих в состав американской делегации, прибывшей в Ухань в октябре того же 2019 года для участия в Армейских играх. Ну, а про обросшее мифологией "событие 201" разве что мухи на Потомаке не жужжали.



Но это контекст. А вот факты, ненавязчиво - для тех, "кто в теме", - распространенные одним информированным ресурсом. Оказывается, "изучение "проблемы" началось раньше 2012 года, когда геном вируса пневмонии был выделен/секвенирован из "бесконечного вируса пневмонии". А теперь вспомним рассекреченный (или слитый в СМИ) доклад бундестага ФРГ о кризисных сценариях, тоже от 2012 года, где упоминался некий "Modi-SARS-Coronavirus". Еще оказывается, что за прошедшее время соответствующим американским (!) патентным бюро Pubchem на операции с COVID-19 было выдано огромное количество патентов, статистически существенная часть которых датирована доэпидемическими сроками. Вот только несколько примеров:



- "Система и метод тестирования на COVID-19"; дата выдачи патента - 1 июня 2021 года, но в бюро он зарегистрирован - (!!!) еще 13 октября 2015 года; изобретателем числится… Ричард Ротшильд - тоже говорящий факт;

- "Метаболические сигнатуры, связанные с диагностикой, прогрессированием заболевания и иммунологической реакцией на лечение пациентов с COVID-19"; дата - 22 декабря 2016 года;

- "Метод и состав для снижения вирусной репликации, продолжительности и распространения COVID-19 и гриппа"; дата - 24 февраля 2017 года; получается, ковид выводили из гриппа?;

- "Лечение COVID-19"; дата - 26 декабря 2019 года - за пять дней до официального появления в Китае "нулевого пациента" и т. д.



Обратим внимание: в материалах патентного бюро из США "модная болезнь" фигурирует с цифровым обозначением "19" - знали заранее, что в ход будет пущена в 2019 году? Китайские фамилии встречаются пару раз; все остальные преимущественно явного англосаксонского происхождения. Так кто должен "остальному миру" 60 трлн - Китай или все-таки США? И кто кому эту сумму обязан "частично компенсировать"? Показательно: Трамп, которого как мальчика "сделали" на пандемии, который на этой пандемии, так ничего ей и не противопоставив, будучи президентом, проиграл выборы (даже если его на этом "обули", как он утверждает), не контролировал свои спецслужбы? Нет, то, что они против него работали, в том числе на выборах, это мы хорошо знаем и по скандалу с экс-директором ФБР Джимом Коми, и по франкфуртскому эпизоду с боевой спецоперацией в генконсульстве США, где окончилась карьера, а скорее всего, и жизнь канувшей в безвестность экс-директрисы ЦРУ Джины Хаспел. Но факты-то, признаем, приведенные из анналов Pubchem, просто убийственные! Не так ли?



Теперь о том, кто кого "грабил" на товарообороте и с чего начались проблемы в китайско-американских отношениях в бытность Трампа президентом. Это, мягко говоря, неточность, а, выражаясь прямым текстом, откровенная ложь, что "все началось с ковидом". Ибо началось оно еще в мае 2018 года, за полтора года до ковида, когда в Пекин приехала американская делегация по торговым переговорам. И привезла с собой в кейсе ультиматум из пяти пунктов, в котором наряду с традиционной тематикой "защиты интеллектуальных прав" и "выравнивания сальдо товарооборота" содержались еще два откровенно колониальных пункта. Первый: чтобы Пекин прекратил государственную поддержку своего высокотехнологического сектора; второй: чтобы он допустил в него внешние (читай - американские) инвестиции. Получив ожидаемый отказ, американцы и ввели против Китая первую порцию тарифных санкций. С этого - и именно с этого, а отнюдь не с ковида - начиналась развернувшаяся при Трампе торговая война, которую его преемник Байден перевел в сферу геополитического противостояния, принявшись бряцать оружием у тайваньских берегов и в Южно-Китайском море. И угрожая перекрыть проливы для китайского нефтяного импорта. Концепция пресловутого "Индо-Тихоокеанского региона" - она именно про это, ну, еще и про не вполне удавшуюся, судя по успешному визиту Путина в Дели, интеграцию в свою "обойму" Индии.



Суммируем. Бездарно проиграв вслед за выборами поствыборную борьбу за их результат, окончившуюся штурмом Конгресса, после которого Трамп открестился и предал своих единомышленников, сдав их так называемому "демократическому правосудию", экс-президент, по-видимому, попал под плотный прессинг "глубинного государства". И под гнетом предъявленных ему "обстоятельств", будь то не являющиеся секретом многомиллиардные долги или другие прегрешения, получив от "закулисы" предложение, от которого нельзя отказаться, согласился с ней сотрудничать. Осуждать его за это - фарисейство; не дай Бог оказаться на его месте; но и уважать отныне не за что. Следует четко понимать, что игра "на две лапы", в которую Трамп по наущению своего патроната вступил на российско-китайском поле вместе с Байденом - именно так, а не иначе, - возможно, существенно меняет конфигурацию американского политического спектра, превращая прогнозировавшуюся "демократуру" глобалистской Демпартии в "глубинный" двухпартийный консенсус, в котором республиканцы, по крайней мере с этим лидером, обречены на роль пристяжного к чужой колеснице. Изменится ли эта ситуация в будущем - гадать не будем. Трамп известен как авантюризмом, так и хваткой, способностью использовать предоставленные ему судьбой шансы. А вот предоставит ли ему их судьба и в каком качестве, и с какой повесткой он (если) взойдет на американский "престол" в 2024 году - вопрос к профессиональным американистам. И он не праздный не только для Китая, но и для нас с вами, а также для перспектив всех евразийских народов, которых от внешней экспансии все надежнее оберегает стратегический альянс Москвы и Пекина, против которого и направлены все эти пошлые и непристойные игрища. Источник - REGNUM

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