Киев: борьба за взрывоопасный мусорник, - Ростислав Ищенко

00:30 23.12.2021 Киев: борьба за взрывоопасный мусорник

Ростислав Ищенко



Тридцать лет на Украине у власти одни и те же люди. Вы будете смеяться, но люди, орущие о "рабах Путина" и гордящиеся сменяемостью власти, на деле живут с самой несменяемой властью в мире



Не верите? Обратитесь к СМИ. Возьмите политические разделы российских и украинских изданий за последние двадцать лет и посмотрите кого журналисты и эксперты выделяли в качестве наиболее влиятельных людей в стране, о ком писали, говорили, на чьи решения надеялись, с кем боролись и кого прочили в очередные лидеры. Вы с удивлением обнаружите, что в России только при Путине эволюционно сменилось не менее четырех команд у власти, да и в оппозиции наблюдается постоянная ротация команд и лидеров (хоть оппозиция и отстает по темпам обновления от власти).



За это же время на Украине как говорили о Тимошенко, Порошенко, Коломойском, Ахметове, Медведчуке, Пинчуке, Яценюке как о хозяевах страны, сражающихся между собой в разных сочетаниях, так и продолжают обсуждать решения все тех же хозяев страны.



И второй эшелон - всякие колесниковы, турчиновы, аваковы, гройсманы - практически тот же, десятилетиями не меняющийся. Даже Кучма и Кравчук - два первых президента Украины, правивших в те времена, когда она еще была похожа на государство, все так же востребованы.



И политтехнологи, совместно с медиаспециалистами, обслуживающие эту тусовку, все те же, несмотря на перманентные провалы всех созданных ими политических схем и концепций. Разве что на место умершего молодым Разумкова-старшего выдвинули его юного сына Разумкова-младшего.



Хозяева страны давно перестали лично занимать политические должности. Канули в Лету те времена, когда Пинчук, Ахметов и прочие олигархи гордились статусом депутатов парламента. Истинная власть уже даже в министры и премьеры не идет. Даже должность президента из настоящих хозяев Украины интересна только Порошенко, реализующему свои детские комплексы. Ахметов, Коломойский, Пинчук управляют не страной, они управляют теми, кто управляет страной.



Безусловно, сами они подчиняются Западу. Но, с их точки зрения, подчиняются так, как подчиняются акционеры (некомпетентные в управлении своей собственностью) нанятому компетентному менеджменту. Просто без Запада они не знают, как с выгодой реализовать свой международный актив - Украину, а России не верят - боятся продешевить.



Запад такая ситуация устраивает. Важные, как объевшиеся чипсов грызуны, но постоянно сражающиеся между собой и обращающиеся к Западу за поддержкой против своих внутренних врагов туземные вожди могут что угодно творить на подведомственной им территории. Кто из них кого убьет и съест, сколько народу погибнет из-за их некомпетентности, никого не интересует.



Так же, как раньше черные вожди в Африке получали поддержку белых "цивилизаторов" до тех пор, пока исправно поставляли золото, слоновую кость и рабов в обмен на зеркала и бусы, украинские людоеды будут поддерживаться "просветителями" до тех пор, пока они уничтожают во благо Запада собственную экономику (ликвидируя отрасли, способные конкурировать с Западом, и передавая Западу в управление остальные), а также проводят выгодную Западу русофобскую политику.



Ребятам раздолье: за экономику отвечают западные советники, за внешнюю политику - западные посольства, за финансы - МВФ. Чтобы от такого "счастья" население не бунтовало, ему разрешили ездить гастарбайтерами за рубеж, чтобы как-то кормиться без участия украинских властей. Сами же хозяева Украины ведут увлекательную игру: стоя по колено (пожалуй, уже и по пояс) в крови, сражаются друг с другом за право стать единственным и неповторимым "царем горы" - украинским Плахотнюком.



Они не чувствуют никакой ответственности за текущие вокруг потоки дерьма и крови, ощущая себя не более чем игроками в "Монополию", абстрагированными от всего сущего. Миллионы жизней, тысячи предприятий - не более чем фишки на игровом поле.



В то же время они способны чувствовать опасность, которую несет им лично, их состояниям и семьям нестабильное, обозленное, нищее украинское общество, которое перестало пугаться даже "российской агрессии", настолько страшной стала жизнь в "образцовой демократии". Они не очень понимают, за что их не любят, ведь они же строят стадионы, содержат футбольные клубы, иногда дают благотворительные обеды, сборы от которых направляют на помощь нищим. Но раз уж "неблагодарный" народ их не ценит, с этим приходится считаться, нанимать нацистские банды на работу в качестве "эскадронов смерти", чтобы "особо умные" не высовывались, а буде высунутся, чтобы пеняли на себя.



В последние пару лет прежние механизмы перестали действовать. Оболваненный народ Россию не любит, но уже согласен: пусть захватит, лишь бы кормила. Западным партнерам украинская позиция в международной политике стала абсолютно не интересна, ибо разогнуться из той позы, в которую ее поставили "благодетели", страна самостоятельно не в состоянии. Банды нацистов не могут в достаточной мере обеспечивать себя за счет обнищавшего народа и начинают плотоядно посматривать на нижние этажи привилегированного класса, на тех самых политтехнологов, депутатов и журналистов, которые служат лицом режима. Эти последние начинают верещать об угрозе устоям.



А наверху тишь да гладь. Там продолжают свою кровавую игру в "Монополию" даже с большим остервенением, чем раньше. Что же, у них совсем атрофировалось чувство самосохранения?



Отнюдь. Просто, согласно их расчетам, на сегодня главное - победить своих политических конкурентов. Запад примет победителя, а на народ можно не обращать внимания.



Откуда такая уверенность в том, что перевозбужденный народ, готовый убивать правящую верхушку уже не для того, чтобы стало лучше, а чтобы им, доведшим страну до такого состояния, стало хуже, можно игнорировать?



Украинские олигархи - люди практичные и расчетливые. Их подводит узколобость и прямолинейность. Большинство из них окормляется у разного рода звездочетов, "провидцев", астрологов и прочих гуру, способных, по их мнению, точно предвидеть будущее (и даже подкорректировать его в нужную сторону с помощью обрядов черной магии и разных оберегов). Они уверены, что история детерминирована и можно точно вычислить или угадать ее магистральный путь. Они не верят в то, что будущее многовариантно и что даже сегодняшняя победа не гарантирует завтрашнее благополучие.



Имеют право, они тридцать лет жили в соответствии со своими взглядами, и у них все получалось. Они даже не заметили, что за их благополучие все время кто-то платил - платили граждане Украины своими жизнями.



В общем, украинские элиты с 90-х годов знают, что Вашингтон не ошибается. Они до сих пор живут в легенде, декларирующей американское всемогущество. Так вот, как мы писали в двух предыдущих материалах, ("Россия, Запад и ультиматум" и "США не сдаются. Что дальше?") в Вашингтоне уверены, что после того, как Америка отвергла выдвинутый Россией ультиматум, Москве ничего не остается, кроме как демонстрировать силу (и это правильно). Но там также уверены, что демонстрация эта может произойти только на Украине и только в предполагаемом американцами формате (а вот это мнение ошибочное).



В Киеве разделяют позицию Вашингтона во всей ее полноте. Зеленскому все разъяснили в ходе его встреч с западными лидерами по итогам переговоров Путин - Байден, и вся украинская элита этим разъяснениям поверила. Они больше не боятся "российской агрессии". Они ее ждут. При этом Зеленский заявил, что не рассчитывает на военную помощь США и НАТО, поскольку это Украина защищает НАТО, а не НАТО Украину. Киев просит только побольше разного оружия и денег на войну, а уж дальше сам готов справиться с "ордами с Востока".



Что же так впечатлило хозяев Украины, что они не боятся войны, которую считают неизбежной, притом что буквально пару недель назад смертельно боялись войны, которой можно было избежать? Простая вещь: они надеются извлечь из этой войны пользу для себя.



Итак, они верят в то, что Россия обязательно нападет, если не в январе, то в феврале. Они понимают, что украинская армия быстро потерпит катастрофическое поражение. В то же время они исходят из того, что Россия не сможет ни единолично проглотить всю Украину, ни даже без остатка разделить ее с Польшей, Венгрией, Румынией. Кроме того, они уверены, что и Запад не допустит полного исчезновения Украины, поскольку кто-то должен отдавать долги.



Соответственно, война из Киева видится так: быстрая потеря Донбасса и, возможно, еще каких-то территорий на Левобережье Днепра. В худшем случае уход Закарпатья, Буковины, Южной Бессарабии, Галиции и Волыни под западных соседей. Затем переговоры при посредничестве Запада и какой-то мир. Главная задача, с их точки зрения - удержать столицу, Правобережье и выход к морю в районе Николаева - Одессы. Это должно позволить и дальше паразитировать на сельскохозяйственном и сырьевом экспорте.



В войне и поражении Киев видит даже пользу. Во-первых, на фронте можно будет утилизировать самых активных. Во-вторых, чем больше восточных территорий уйдет, тем монолитнее станет "новая украинская нация". Если под шумок удастся избавиться еще и от Галиции, то в стране не останется пассионарных, склонных к бунту регионов, к тому же ориентирующихся на соседние державы. Под управлением Киева в основном уцелеют разочарованные, уставшие от постоянных войн и неурядиц жители, отказавшиеся от активного участия в политике и перешедшие в режим выживания. Управлять такими - одно удовольствие.



Именно поэтому сейчас внезапно обострилась борьба за власть на остатках Украины. Казалось бы, кому нужен взрывоопасный мусорник? Украинские олигархи рассчитывают, что война канализирует социальный взрыв вовне. А мусорник - дело прибыльное. Вспомните еще советский фильм "Свалка".



Единственная проблема: всего на всех на Украине и так не хватает, а уж после войны, на урезанной территории с уполовиненным населением точно хватать не будет. Но и государственные перевороты при полной пассивности населения устраивать будет очень сложно. Тот, кто захватит власть сейчас, может рассчитывать на ее высокую устойчивость к внешним потрясениям. Именно поэтому так внезапно обострилась конкуренция за позицию "царя горы".



Все эти расчеты ужасно натянутые и привязанные к одной обязательной линии развития событий. То есть реализоваться такой сценарий может только случайно (и даже это невероятно). Но, повторю, украинские олигархи верят не просто в фатум, а в фатум, им благоприятствующий. Для них детерминированность истории и политики не подлежит сомнению. Неприятные для себя сценарии они традиционно отметают, живя по принципу: раньше получалось и сейчас получится.



Боюсь, что победителя в этой междоусобной борьбе ждет огромное разочарование. Но это будет потом, а пока они еще крови попьют. Источник - Ukraina.ru

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