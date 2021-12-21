Министр полиции Мадагаскара Гелле выгреб из Индийского океана после авиакатастрофы

06:05 23.12.2021

Сделал плот из сидений: В Африке министр 12 часов плыл до берега после крушения вертолета

В Африке госсекретарь по делам полиции выжил после крушения самолета

Арина СУВОРОВА



Крушение произошло в районе 19:30. Власти посчитали, что все, находящиеся на борту погибли. Фото: twitter.com/MDN_Madagascar



Выбившегося из сил 57-летнего госсекретаря по делам полиции Сержа Гелле нашли жители деревни Махамбо на северо-восточном побережье Мадагаскара.



- Еще не пришло мое время умирать, - прошептал министр, бросившимся к нему на помощь людям.



За день до этого местные власти сообщили, что Гелле вместе с двумя офицерами службы безопасности отправился на вертолете к месту крушения пассажирского корабля, на борту которого находились 130 человек. Из них удалось выжить только 45-и.



Жители деревни Махамбо нашли на пляже Сержа Гелле живым. Фото: twitter.com/MDN_Madagascar



Но по неустановленным до сих пор причинам вертолет во время облета места трагедии внезапно рухнул в океан. Крушение произошло в районе 19:30. Власти посчитали, что все, находящиеся на борту погибли. Президент Мадагаскара Андрис Раджоэлина почтил память министра и троих офицеров и выразил соболезнования их близким.



Но утром во вторник пришли новости: жители деревни Махамбо нашли на пляже Сержа Гелле живым. Также удалось спастись еще одному офицеру. Однако пилот и второй сотрудник службы безопасности погибли.



Министр не получил травм и только жаловался, что сильно замерз в воде. Он рассказал, что использовал в качестве импровизированного плота одно из оторвавшихся сидений вертолета. Именно оно помогло ему продержаться так долго в воде и добраться до берега. Сейчас он находится в безопасности и приходит в себя после произошедшей трагедии.



Также удалось спастись еще одному офицеру. Фото: twitter.com/MDN_Madagascar



- Я просто хотел бы, чтобы вы показали это видео, чтобы моя семья и мои коллеги увидели, чтобы увидели члены правительства, что я жив и здоров, - сказал Гелле жителям деревни Махамбо. - Я смогу вернуться к работе через 24 часа.



Глава полиции Зафисамбатра Равави рассказал журналистам, что госсекретарь отличается особой выносливостью и крепостью здоровья.



За день до этого местные власти сообщили, что Гелле вместе с двумя офицерами службы безопасности отправился на вертолете к месту крушения пассажирского корабля, на борту которого находились 130 человек. Фото: twitter.com/MDN_Madagascar



- У него всегда была отличная спортивная выносливость, может даже сложиться впечатление, что ему 30 лет, у него стальные нервы, - добавил Равави.



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