Европа попала в собственную газовую ловушку, - Ольга Соловьева

07:04 23.12.2021 22.12.2021



Отказ от долгосрочных контрактов с "Газпромом" заставляет переплачивать за топливо

Ольга Соловьева

"Газпром" обвиняют в преднамеренной недозагрузке мощностей трубопровода Ямал–Европа. Фото Александра Никонова/PhotoXPress.ru

Спотовые цены на газ в Европе продолжают оставаться на максимальных значениях. В среду стоимость голубого топлива превышала 2 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м. Днем ранее был побит очередной исторический рекорд – свыше 2,2 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м – из-за остановки перетока газа по трубопроводу Ямал–Европа. Из-за скачка цен танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) меняют свои маршруты и идут в Европу. В ЕС предпочитают винить во всех бедах российского газового монополиста. Эксперты же напоминают, что многие страны ранее сами отказались от долгосрочных контрактов с холдингом, надеясь на более низкие спотовые цены. Не оправдывает надежд и ветроэнергетика: снижаются объемы выработки энергии из-за непогоды.



Очередной скачок спотовых цен на газ произошел в том числе на фоне резкого падения выработки электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Так, во вторник вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии обрушился до 5,5% (ниже этот показатель был только в начале сентября) после и без того низких 9,4%, зафиксированных в понедельник, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Сообщается, что в предыдущую неделю, с 13 по 19 декабря, средний показатель составил 13,7% при максимуме в воскресенье – 20%.



Кроме того, "Газпром" не бронировал мощности польского участка газопровода Ямал–Европа в режиме "на следующий день" во время регулярной сессии вечером в среду и во вторник, а также дополнительной ночной сессии, сообщает Интерфакс со ссылкой на итоги аукционов на специализированной площадке GSA Platform. Российская газовая компания не бронировала мощности трубы и на вторник. В результате переток газа по Ямал–Европа остановился и перешел в реверсный режим – сейчас по нему газ качается из Германии в Польшу. Из-за остановки спотовая цена на газ в Европе взлетела до почти 2,2 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м.



В "Газпроме" заявили, что компания "осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами". "У нас обязательства перед клиентами по поставкам газа. Мы их вычисляем в соответствии с заявками. А как, по каким направлениям – это наша внутренняя кухня. Мы выполняем свои обязательства перед потребителями, перед теми, кто у нас купил газ. С этим все по плану", – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь предправления "Газпрома" Сергей Куприянов.



Отмечается, что из экспортных газопроводов "Газпром" сейчас приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки) и полностью использует мощности по долгосрочному транзитному контракту через Украину (109 млн куб. м в сутки). Газопроводу же Ямал–Европа в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль. При этом этот трубопровод протяженностью 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м газа в год. Польским 683-километровым участком газопровода владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.



Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах. На газовый год с октября 2020-го по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, далее делал две месячных брони (на октябрь и ноябрь 2021 года, выкупая 35% мощностей этой магистрали). Однако в декабре концерн не стал бронировать мощности газопровода на месячной основе и использовал его на основе ежедневного бронирования. При этом в некоторые дни российская газовая компания бронировала мощности не на регулярной сессии, которая завершается в 7 вечера по Москве, а на дополнительной, которая заканчивается в 4 утра следующего дня.



Европа продолжает испытывать дефицит голубого топлива. Так, нынешний уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы достиг отметки около 59% от их максимальной вместимости, что на 16,5 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Нехватка топлива и очередной скачок цен привели к тому, что СПГ-танкеры, следовавшие в Азию, разворачиваются и берут курс на Европу, сообщает Financial Times. В частности, два танкера из США, направлявшиеся в Азию, сменили маршруты и взяли курс на европейские порты. Кроме того, сообщается, что Австралия впервые с 2009 года осуществит поставку СПГ в Европу.



В российском МИДе в среду также опровергли слова некоторых европейских чиновников, которые обвиняют "Газпром" в преднамеренном ограничении поставок газа в ЕС. Отметим, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем блоге, что "Россия использует энергию как инструмент для политического давления". "Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но многие считают, что ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища – это средство для оказания давления на ЕС", – писал он. В частности, он указывает, что речь может идти о "желании обеспечить выдачу лицензии "Северному потоку – 2". В свою очередь, в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что пока не готовы делать выводы о том, злоупотребляет ли "Газпром" правилами энергорынка ЕС.



В среду в ЕК с жалобой на злоупотребление "Газпромом" своего доминирующего положения на европейском рынке газа обратился и "Нафтогаз Украины". "Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом", – приводятся в релизе слова главы правления Юрия Витренко. По его мнению, именно это является причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.



Ряд экспертов считает, что в текущей ситуации с поставками газа виновата сама Европа. Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа.



Эксперты "НГ" также сомневаются в том, что российский газовый холдинг специально ограничивает объем поставок в Европу. "Текущие аномально высокие цены долгосрочно невыгодны и газовому гиганту, так как они могут привести к деградации спроса, форсированию перехода на ВИЭ или даже санкциям в отношении самой компании (даже если она фактически и не виновата)", – говорит аналитик "Финам" Сергей Кауфман. Текущая остановка транзита через газопровод Ямал–Европа, по его мнению, связана с отсутствием заявок из-за слишком высоких цен.



"Рост цен на природный газ критичен для европейских поставщиков ресурсов – уже не один десяток компаний в разных странах Европы прекратили деятельность, поскольку не могут поставлять ресурсы потребителям по таким ценам. Кроме того, рост цен на газ приводит к увеличению стоимости электроэнергии: в некоторых странах электричество подорожало в 2–4 раза к уровню прошлогодних цен. И все это ведет к росту инфляции в Европе", – продолжает сооснователь школы финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.



Она считает, что ситуация на энергорынке ЕС создана искусственно. "Европейские государства настолько боялись оказаться в зависимости от российских поставок газа, что решили переходить от долгосрочных контрактов к покупке сырья на бирже. Сейчас понятно, насколько это невыгодно – на хабе в Нидерландах 1 тыс. куб. м газа стоит 2 тыс. долл., а "Газпром" поставляет сырье по цене 270 долл.", – сообщает эксперт.



Не оправдалась ставка на ВИЭ, с которыми технически невозможно планировать постоянный объем энергии: все зависит от солнца и ветра. "Как это было осенью, так и сейчас – энергия от ветряных станций резко снизилась из-за установившейся безветренной погоды", – напоминает Самойлова. Еще одна причина происходящего – Европой не были просчитаны объемы сырья, которые могут потребоваться при восстановлении экономики в 2021 году, полагает эксперт.



"Все дисциплинированные потребители, заботящиеся о своей энергобезопасности, подписали долгосрочные контракты с "Газпромом" и получают топливо в полном объеме. Топливо для выработки энергии есть, и с запасом. Дискуссия идет на тему, насколько большим должен быть этот запас. Но газовые хранилища ЕС заполнены, хоть и меньше в процентном соотношении, чем в предыдущие годы", – отметил исполнительный директор департамента компании "Универ Капитал" Артем Тузов. По его мнению, нагнетают ситуацию потребители-спекулянты, отказавшиеся от долгосрочных контрактов с "Газпромом" в расчете на то, что цена газа от альтернативных поставщиков будет ниже: "И в прошлом году было именно так, но оборотная сторона такой экономии проявилась в этом году".



Тузов напоминает, что "Газпром" всегда выступал за долгосрочные контракты поставки газа, без привязки к спотовым ценам. "Но в результате многолетних судебных споров по инициативе потребителей он был вынужден изменить контракты для потребителей, чтобы они включали спотовую цену на газ в ЕС. И в прошлом году потребители были этим очень довольны, получая газ по достаточно низким ценам", – подчеркивает аналитик.



Еще один вопрос – почему устроители аукционов на поставки газа на транзит через Польшу не позаботились о наличии альтернативных поставщиков? "И если газопроводы через Польшу и Украину загружены не полностью, это означает, что нет таких контрактов, чтобы эти газопроводы загружать. Будет больше контрактов – будет больше транзита", – пояснил Тузов.



"Отказ от долгосрочных контрактов хорош только в период низких цен и рынка покупателя. А при изменении ситуации на мировом рынке газа, резком росте потребления и ограниченном предложении созданная система дала сбой", – соглашается аналитик "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. Но признать собственные ошибки европейские чиновники не готовы, поэтому они ищут виноватых вовне, считает она.



Старший аналитик компании Esperio Антон Быков полагает, что политический аспект в противоборстве ЕС и РФ не на руку всем. "Политизированный отказ Германии от запуска "Северного потока – 2" и закономерное желание "Газпрома" воспользоваться подходящей конъюнктурой рынка газа, чтобы подтолкнуть европейцев к правильному и для них самих скорейшему запуску "СП-2", в конечном итоге приводит к торможению экономик европейских стран и России", – считает он. Из-за роста цен на газ увеличиваются издержки европейских предприятий, происходит снижение доходов граждан в Европе и России, потому что часть европейской инфляции через импорт приходит и к нам, все это сопровождается вынужденной реакцией центральных банков, которые быстрее сворачивают стимулирующие меры и повышают процентные ставки.



"Продолжающийся резкий рост биржевых цен на газ, которые уже превысили $2000 за тысячу кубометров, для европейской экономики, безусловно, критичен. Рост цен на газ ведет к повышению тарифов на электроэнергию и росту издержек производства, которые, в свою очередь, являются драйверами высокой инфляции", - соглашается замруководителя аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. По ее мнению если бы ситуация с газоснабжением Европы была бы действительно так критична, как это себепредставляют биржевые игроки, тогда бы Германия никому бы не продавала газ по реверсу, а беспокоилась бы о том, из каких источников она будет наполнять свои ПХГ завтра. Источник - независимая газета

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