 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция и Катар положили глаз на афганские аэропорты, - Равиль Мустафин
07:08 23.12.2021

22.12.2021

Кабул рад любому предложению, помогающему преодолеть изоляцию страны
Равиль Мустафин

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил о намерениях его страны совместно с Катаром предложить талибам (их организация запрещена в России) услуги по управлению пятью афганскими аэропортами. Такая сделка, считают эксперты, с одной стороны, будет способствовать усилению турецкого влияния в регионе Среднего Востока, а с другой – поможет властям страны быстрее решить проблему доставки гуманитарной помощи.
В ближайшие дни технические специалисты из Турции направятся сперва в Катар, а затем в Афганистан, чтобы детально обсудить эксплуатацию аэропорта Кабула, который считается ключевым пунктом для приема гуманитарной помощи афганским гражданам, и его открытие для международного авиасообщения. Это должно помочь талибам поддерживать связи с внешним миром и ослабить введенные против них международные санкции.

К этой работе турки хотят привлечь катарцев. При этом сами они преследуют цель использовать свои крепнущие связи с новыми афганскими властями для восстановления порядком подпорченных отношений Анкары с Вашингтоном.

В минувшее воскресенье министр Чавушоглу на полях встречи стран – членов Организации исламского сотрудничества в Исламабаде обсуждал проблему управления афганскими аэропортами с и.о. главы внешнеполитического ведомства "Талибана" Амиром Ханом Муттаки. По мнению научного сотрудника Азиатского центра Университета в Сассексе Залмана Нишата, поскольку талибы захватили власть в Афганистане военным путем, им необходима легитимность как внутри страны, так и на международной арене.

Анкара же разрабатывает собственную политику в отношении Афганистана. Хотя Турция не придает большого значения правам человека и прочим демократическим ценностям, но когда речь заходит о продвижении своих интересов, она не прочь прибегнуть к спекуляциям на такие темы, как включение в кабинет министров талибов представителей национальных меньшинств – прежде всего узбеков и туркоманов, – а также женщин.

Эксперты отмечают, что страны, так или иначе заинтересованные в своем присутствии в Афганистане (в том числе Китай и Пакистан), практически заняли все ниши, которые оставались свободными. В настоящее время идет дележ одной из немногих незанятых ниш. Она связана как раз со сферой эксплуатации аэропортов и с обеспечением безопасности в них. Похоже, что Турция вместе с Катаром и застолбят за собой обе эти ниши. Тогда Турция приобретет рычаги влияния на администрацию президента США Джозефа Байдена и руководство ЕС. Это откроет перед Анкарой каналы гуманитарной помощи для Афганистана и поможет управлять миграционными потоками в Европу. А талибы, пребывающие в состоянии экономической и политической изоляции, наверняка будут рады любому предложению, которое поможет им ее преодолеть.

Ранее, в ноябре, талибы вели переговоры с представителями ЕС о получении из Европы содействия в налаживании работы афганских аэропортов. В них принимали участие Муттаки, а также министры образования, здравоохранения, финансов, внутренних дел и руководитель управления разведки. Европейскую делегацию возглавлял спецпредставитель ЕС по Афганистану Томас Николсон. Стороны выразили серьезную озабоченность катастрофической гуманитарной ситуацией в Афганистане. Талибы в очередной раз пообещали амнистировать афганцев, которые работали как с американцами, так и с представителями других стран – участниц коалиции, разрешить выезд из страны афганцам и иностранным гражданам в обмен на получение помощи в поддержании аэропортов в работоспособном состоянии.

С европейской стороны было обещано в случае выполнения афганцами своих обещаний открыть каналы дополнительного финансирования, но только "для прямой выгоды афганского народа". ЕС также настаивал на создании инклюзивного правительства, усилении демократии, а также обеспечении равного доступа к школьному образованию для девочек. Кроме того, от талибов требовали гарантий, что Афганистан ни при каких обстоятельствах не станет базой для любых организаций или группировок, которые будут угрожать безопасности других народностей, этнических групп и стран.

Однако достигнуть каких-либо конкретных договоренностей с европейцами им не удалось. Поэтому шансы Турции и Катара включиться в деятельность по восстановлению афганских аэропортов можно считать беспроигрышными.

Источник - ng.ru
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