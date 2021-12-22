Власти Турции сыграли на лире, - "Къ"

07:12 23.12.2021 22.12.2021,



Президент Эрдоган нашел новый повод для критики оппозиции



Власти Турции празднуют победу в связи со стабилизацией курса лиры, последние недели находившегося в крутом пике. Еще в понедельник доллар США стоил более 18 лир, а в среду за него давали уже около 12,5 лиры - то есть примерно как в конце ноября. Добиться столь резкого отскока удалось благодаря объявлению о новых мерах по поддержке национальной валюты, которые турецкие оппозиционеры и многие финансовые эксперты называют сомнительными. И хотя эффект от инициативы властей длится только два дня, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган уже воспользовался ситуацией для нового наступления на оппозицию. В среду турецкий лидер категорически отверг идею проведения досрочных выборов, на чем все активнее настаивают его противники.



В среду во многих турецких изданиях вышли статьи с заголовками, прославляющими решение президента Эрдогана, которое смогло привести к стабилизации (по крайней мере, временной) национальной валюты. "Турецкая лира - теперь безопасная гавань",- говорится на первой полосе газеты Turkiye. "Эрдоган сказал - курс лиры вырос на 30%",- описала происходящее другая крупная газета Yeni Safak, заверив, что "кризисные сценарии не оправдались".



Явно воодушевлен был и сам господин Эрдоган, который пришел на заседание фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР). В своем эмоциональном выступлении он разоблачал оппонентов, радовавшихся падению лиры. "Вы не добьетесь успеха. Вам не удастся эксплуатировать труд этой нации. Вам не удастся сковать ноги этой нации,- говорил президент.- Турция победит, турецкий народ победит, но вы - проиграете". Реджеп Тайип Эрдоган также заверил: власти Турции полностью уверены в верности выбранного курса.



"Мы заявили, что не будем оказывать давление на наш народ ни процентами, ни инфляцией. И мы за это боремся. Мы находимся на пороге нового прорыва. Мы добьемся тех результатов, которых хотим",- сказал господин Эрдоган.



Кроме того, он отверг идею досрочных парламентских и президентских выборов по причине экономического кризиса. "Оппозиция месяцами говорит о досрочных выборах. Мы говорим, что выборы будут в июне 2023 года. Никаких досрочных выборов. Мы живем в правовом государстве. Какая дата по закону назначена, тогда и будут выборы. Я ставлю точку по этой теме",- заявил он. Отметим, что последние парламентские и президентские выборы, прошедшие в 2018 году, были досрочными. Но тогда это было выгодно власти, так как позволяло быстрее привести в действие новую конституцию с расширенными полномочиями президента.



Несмотря на воодушевление турецких властей и государственных СМИ, пока стабильный курс лиры наблюдается всего в течение двух суток. И прежде чем добиться такого результата, президенту Турции пришлось уволить трех руководителей Центробанка, не согласных с его позицией о недопустимости поднятия ключевой ставки. Последний раз глава ЦБ сменился в марте, когда в отставку отправился Наджи Агбал, ослушавшийся господина Эрдогана и все же поднявший ставку с 17% до 19%. С тех пор Центробанк возглавляет Шахап Кавджиоглу - бывший экономический обозреватель газеты Yeni Safak.



Смысл механизма, который привел к столь быстрому росту лиры, в том, что государство пообещало фиксировать курс национальной валюты к доллару на момент вклада и возвращать депозит с доплатой разницы в доходности за счет изменения стоимости валюты. Такие гарантированные вклады можно будет открывать на 3, 6, 9 и 12 месяцев. Предполагается, что таким образом граждане получают дополнительную мотивацию делать вклады в национальной валюте и доверять ей. Инициативу ранее огласил сам президент Эрдоган, а затем разъяснил председатель правления Ассоциации банков Турции и генеральный директор Ziraat Bank Алпаслан Чакар.



"Механизм настолько экстравагантен, насколько и рискован,- прокомментировал идею турецких властей начальник аналитического управления российского банка "Зенит" Владимир Евстифеев.- Гарантия компенсации курсовых потерь по вкладам в национальной валюте - мера экстраординарная. Надо понимать, что в нормальных условиях власти не прибегают к такой мере. Но в условиях нехватки международных резервов и при объявленном плане валютных интервенций на поддержку лиры это похоже на покерный блеф: если население поверит в план, девальвация национальной валюты затормозит. Более вероятно, что план стабилизации будет провален, тогда Минфину и ЦБ придется прибегать к прямой эмиссии денег, что вызовет многократное ускорение инфляции".



По словам господина Евстифеева, у него "вызывает сомнение сочетание мер, которые эффективны по отдельности, но вместе демонстрируют отрицательную синергию". "В моменте мы видим укрепление лиры, спровоцированное интервенциями ЦБ Турции. Очевидно, что валютных резервов не хватит на стабилизацию ситуации, при этом валютные спекулянты это осознают и будут играть против лиры до истощения резервов. План поддержки вкладов и депозитов чреват неподъемными тратами для правительства страны, поэтому если и вызовет эйфорию, то, вероятно, очень непродолжительную",- считает аналитик.



Аналогичные претензии высказали и турецкие оппозиционеры. Они считают главным недостатком идеи привязку к доллару и создание дополнительной нагрузки на казну.



"Это новый порядок, при котором бедные будут финансировать тех, у кого есть долларовые депозиты в банках",- возмутился глава ведущей оппозиционной силы страны, Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.



На фоне обвального падения курса лиры в последние месяцы (год назад за $1 давали 7,7 лиры, в октябре 2021 года - 9 лир, а в ноябре - до 13,5 лиры) рейтинг правящей Партии справедливости и развития тоже достаточно сильно просел - примерно до 30% (на выборах 2018 года эта политическая сила набрала 43%). Таким образом, если бы парламентские выборы прошли в ближайшее время, ПСР не смогла бы занять большинство кресел даже при поддержке своих союзников из Партии националистического движения, с которой они объединялись в блок.



Однако к росту популярности оппозиционных партий экономический кризис тоже не привел. Согласно опросу от социологической службы ORC, Республиканскую народную партию поддерживает примерно такой же процент турок, что и всегда - около 25%. Не особенно изменилась поддержка и у прокурдской Партии демократии народов - 8%. Молодые партии Gelecek ("Будущее") и DEVA, созданные бывшими соратниками президента Эрдогана - экс-премьером Ахметом Давутоглу и бывшим вице-премьером Али Бабаджаном,- ранее не участвовали в выборах, а пока набирают примерно по 3% голосов. Поэтому разочарование во власти пока что вызывает лишь рост не определившихся в своих политических предпочтениях. По данным агентства Metropoll, их в стране 24,4%.



Как Эрдоган и правящая партия выиграли выборы

По мнению живущего в Анкаре эксперта Российского совета по международным делам Тимура Ахметова, нынешний экономический кризис не станет причиной для поражения Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах. "Существует много факторов, которые могут в последний момент убедить общество выбрать Эрдогана вновь, начиная от традиционного для Турции введения режима ЧП и изменения закона о выборах, заканчивая попыткой переворота, шпионским скандалом или началом очередного военного конфликта на турецкой границе,- сказал "Ъ" эксперт.- К тому же нет уверенности в том, что при победе оппозиции ситуация в экономике не станет хуже из-за коалиционного правительства". При этом, по мнению господина Ахметова, принятые турецким правительством меры необходимы лишь как временный шаг - до апреля, когда в страну вместе с туристами вновь начнет поступать валюта.



"Скорее всего, для правительства не будет проблемой выплатить компенсации по вкладам, так как людей, у которых есть свободные средства для вклада, не так много,- отметил в беседе с "Ъ" замдиректора Центра изучения современной Турции Фаридун Усмонов.- При этом Эрдоган сделает все, чтобы подойти к выборам в более сильной позиции. В 2023 году, на который запланировано голосование, Турецкая Республика будет отмечать столетие, потому к этой дате привязаны многие имиджевые проекты. Например, мы знаем, что "Росатом" обещал запустить в 2023 году первый энергоблок АЭС "Аккую". Однако нынешний кризис, конечно, играет в пользу оппозиции".



Кирилл Кривошеев, Дмитрий Ладыгин Источник - kommersant.ru

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