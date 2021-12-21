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Турция пытается усилить свои позиции в Афганистане. Чем это опасно для России, - "МК"
07:28 23.12.2021

Эксперты рассказали, зачем Турции усиливать свои позиции в Афганистане
И чем это опасно для России

Турция и Катар планируют управлять пятью аэропортами Афганистана, включая аэропорт Кабула. Об этом сообщил Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По словам главы внешнеполитического ведомства Турции, 22 декабря стороны планируют обсудить этот вопрос с руководством Талибана (организация находится под санкциями ООН, в России признана террористической, ее деятельность запрещена).

После сильного повреждения в ходе эвакуации тысяч людей из Афганистана и взрыва, прогремевшего 26 августа, Анкара и Доха помогли восстановить работу международного аэропорта в Кабуле. Недавно страны заявили о намерении продолжить сотрудничество по вопросам эксплуатации воздушной гавани.

Такая "дружба" по-своему выгодна и туркам, и Афганистану, считает военный эксперт Юрий Лямин. Чего нельзя сказать про Россию.

- Заинтересованность талибов в этом очевидна. После ухода американцев и бегства вслед за ними многих подготовленных ими же специалистов, сложилась серьезная нехватка оборудования и сотрудников в сфере обслуживания аэропорта. Помощь от Турции и Катара им, конечно, сейчас очень пригодилась бы. Это важно и для простого населения, потому что от работы аэропортов зависят поставки гуманитарной помощи. У страны нет выхода к морю и все поставки осуществляются по воздуху.

- А Турции зачем это нужно?

- Турции и Катару, с одной стороны, это нужно для политического веса. Показать, что они оказывают поддержку. Вот американцы все бросили и ушли, а Турция осталась и оказывает помощь. Им нужно застолбить место, грубо говоря, чтобы продолжать иметь влияние на Афганистан. И всему миру продемонстрировать свою добрую волю.

- Могут ли турки таким образом создать воздушный коридор в постсоветскую Среднюю Азию?

- Учитывая, что любые рейсы, которые идут из Турции в Афганистан все равно осуществляются через другие страны, все зависит от договоренности с этими странами.

- Для России сам факт усиления Турции в регионе – не лучший сценарий развития событий, конечно. Борьба за влияние в Афганистане между странами в ближайшие годы будет усиливаться. Скорее всего она будет тихая, но идти она будет.

Российский религиовед, историк религии и исламовед Профессор кафедры мировой культуры Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев согласен с мнением военного эксперта.

- Турция, заручившись поддержкой своего давнего союзника Катара, хочет распространить свое влияние и стать главной мусульманской страной, как мне кажется. Саудовская Аравия сейчас в этом плане сильно просела, и Турция вполне может претендовать на статус главного центра не только тюркских народов, но и главной мусульманской страны. К слову, когда-то в формате Османской империи Турция и была таковой, и ислам в первую очередь ассоциировался со Стамбулом и Турцией. Афганистан когда-то тоже входил в сферу ее влияния. Эрдоган хочет возродить Османскую империю, это видно невооруженным взглядом.

Для нас это точно не хорошее явление. Турция нам не друг. Как мы помним, история взаимоотношения с Османской империей у России была в основном военная. Мы ни с кем так часто не воевали, как с ними и, не исключено, что это может повториться.

Лина Корсак

Источник - mk.ru
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