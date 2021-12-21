КырПрез Жапаров наградил "Почетной грамотой Кыргызстана" зятя президента Узбекистана

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07:46 23.12.2021
Отабек Умаров награжден почетной грамотой Кыргызстана
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров наградил почетной грамотой главу Центральноазиатской конфедерации ММА, вице-президента Олимпийского совета Азии Отабека Умарова.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о награждении почетной грамотой Кыргызстана главы Центральноазиатской конфедерации ММА, вице-президента Олимпийского совета Азии Отабека Умарова, сообщило ИА "Кабар".
Согласно документу, Отабек Умаров награжден "за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в области культуры и спорта".
Напомним, Отабек Умаров был избран главой Центральноазиатской Конфедерации ММА в феврале 2020 года, а вице-президентом Олимпийского совета Азии - в декабре того же года. Он также является первым заместителем Государственной службы безопасности президента Узбекистана.
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Отабек Умаров - муж Ш.Мирзиеевой