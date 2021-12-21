Британский суд присудил премьеру ОАЭ шейху аль-Мактуму алименты в... 730 млн долларов. За развод с бежавшей 6-й женой

07:58 23.12.2021

Один из самых дорогих разводов в истории: Эмир Дубая заплатит 730 млн долларов бывшей жене

Высокий суд Лондона решил, что бывший муж опасен для принцессы и их детей

Елена САВОЧКИНА



Почти половину суммы бывший муж должен будет заплатить уже в ближайшие 3 месяца, а остальное сможет отдать больше.



550 млн фунтов или же 730 млн долларов - именно столько правитель Дубая и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум должен будет заплатить бывшей жене - принцессе Хайе бин аль-Хуссейн. Это решение, которое вынес во вторник Высокий суд Лондона, сделало развод монаршей династии одним из самых дорогих в мировой истории.



Астрономическая сумма, которая теперь причитается бывшей жене (в рублях это невероятные 54,5 млрд), объясняется тем, что эмир Дубая совсем не желал отпускать супругу и дочерей на свободу. Как указал в своем решении судья, принцесса Хайя подвергается "серьезной угрозе" со стороны шейха Мохаммеда.



- В распоряжении эмира Дубая вся мощь государственных ресурсов, которые он уже применял, чтобы следить за бывшей женой и дочерьми, - отметил судья.



Почти половину суммы бывший муж должен будет заплатить уже в ближайшие 3 месяца, а остальное сможет отдать больше. Дело в том, что беглянка привыкла жить на широкую ногу, так что, скрываясь от влиятельного супруга в Англии, накопила огромные долги за аренду особняков и покупку драгоценностей.



История расставания пары стала известна в 2019 году. Тогда шестая жена шейха сбежала из ОАЭ вместе с детьми, опасаясь за собственную безопасность. Надо сказать, что у принцессы Хайи были перед глазами пугающие примеры: две дочери Мохаммеда от другого брака, принцессы Латифа и Шамса, уже пытались сбежать из страны. Обеих выследили спецслужбы, вернули в Эмираты и фактически отправили под домашний арест.



Жена шейха сбежала из ОАЭ вместе с детьми в 2019 году.



Хайя, которая сбежала в Великобританию более удачно, обратилась за защитой властей королевства, в том числе начала судебное разбирательство по поводу развода, раздела имущества и опекой над детьми.



Впрочем, жизнь на Туманном Альбионе не была безоблачной, несмотря на благородное происхождение принцессы. Ей постоянно приходили угрозы: неизвестные обещали устроить физическую расправу или вернуть ее в Дубай силой. Из-за этого женщина тратила огромные деньги на охрану, что привело к неожиданным осложнениям. Так, английский папарацци пронюхали про роман принцессы с одним из телохранителей. После этого уже сам шейх написал целое стихотворение, посвященное бежавшей жене. Иронично, что оплатить услуги охранников теперь должен будет именно он.



- Я очень хочу быть свободной, - со слезами в голосе сказала принцесса в суде.



Шейху также придется проплатить образование для общих с Хайей детей и даже содержать их после достижения теми совершеннолетия.



Несмотря на то, что простому человеку 730 млн долларов кажутся астрономической суммой, принцесса Хайя изначально требовала намного больше - 1,8 млрд долларов. Что ж, видимо, принцессе придется отказаться от каких-то дорогих привычек. Например, от верховой езды и скаковых лошадей. Для сестры короля Иордании это может быть непросто.



фото пары тут -



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