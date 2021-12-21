Мирзиеев под Новый год сменил разом 5 районных хокимов

08:10 23.12.2021

В административной сфере #Узбекистан"а произошли масштабные кадровые перестановки.

Кадровые решения узбекистанской власти

Информационный портал Sputnik сообщил о кадровых изменениях, произошедедших в пяти районах трех областей Узбекистана. Хокимом Ромитанского района Бухарской области стал бывший замхокима по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности Умеджон Барноев.



Шерзод Кудратов возглавил Акдарьинский район Самаркандской области. Ранее он работал начальником Самаркандского регионального управления Торгово-промышленной палаты РУз.



Зампрокурора Самаркандской области Самандар Астанов стал хокимом Булунгурского район Самаркандской области.



Бывший глава Нарынского района Дилмурод Кадыров стал главой Касансайского района Наманганской области.



Бывший первый заместитель главы Нарынского района Журабек Нурматов назначен хокимом Нарынского района Наманганской области.



Ранее Ia-centr.ru сообщал о том, что одним из важнейших факторов, влияющих на ход модернизации государства для Президента Мирзиеева, всегда оставался кадровый вопрос. И постоянные рокировки на разных уровнях власти для Узбекистана не череда спонтанных решений, а целенаправленный курс на подбор во власть креативных менеджеров.



Александр Бочаров