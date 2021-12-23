Танки и истребители Шойгу помогут Назарбаеву в споре с узбеками за лидерство в ЦА, - "СП"

08:57 23.12.2021

Ратифицировав договор о военном сотрудничестве с Россией, Казахстан намерен потеснить Ташкент

Виктор Сокирко



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Борис Джерелиевский



Мажилис Казахстана только сейчас одобрил ратификацию договора о военном сотрудничестве с Россией, хотя сам договор был подписан в Нур-Султане еще 16 октября 2020 года сроком на десять лет. Москва ратифицировала документ еще в мае текущего года. Казахи, хотя сотрудничество с Россией не прекращали, но считали прежний договор от 1994 года устаревшим и уже реализованным.



Сейчас договор должен пройти еще согласование с Сенатом Казахстана и, вероятно, вступит в полную силу до конца 2020 года. Причиной активизации подписания документа служит еще тот факт, что в последнее время заметно увеличилась военная мощь Узбекистана.



Ташкент, согласно данным международного рейтинга Global Firepower в 2021 году занял 51-ю строчку, и его армия остается сильнейшей в Центральной Азии, уступая лишь Москве и Пекину. Нур-Султан, наоборот, утратил позиции и опустился на 62-е место.



В общем, есть повод, о чем задуматься Казахстану, чтобы укрепить и свою армию. Без участия России, как выяснилось, сделать это не так просто. В новом договоре акцентируется внимание на то, что обновленный договор также дополнен новыми направлениями и формами взаимодействия, которые включают миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, культуру и спорт.



Одновременно в развитие положений договора разрабатывается Программа стратегического партнерства в военной области на трехлетний период. Она определяет ориентиры, к которым будут стремиться государства-партнеры, и послужит основой для подготовки ежегодных планов совместных мероприятий.



Впрочем, Нур-Султан яйца в одну корзину не складывает. Это на первый взгляд может показаться, что Россия для Казахстана единственный и верный партнер, союзник и сторонник. Казахстан одновременно выстраивает союзнические отношения и с Соединенными Штатами.



Сейчас между двумя этими странами действует уже четвертый пятилетний план военного сотрудничества, охватывающий период с 2018 по 2022 годы. Его подробности особо не разглашаются, но известно, что он сконцентрирован на двух основных направлениях - подготовка казахстанских военных кадров и сотрудничеству по флотской линии, с возможным доступом к военной инфраструктуре Каспия. И скажем, миротворческая бригада "Казбриг", входящая в состав аэромобильных войск Казахстана, сертифицирована американцами по совместимости с войсками НАТО. Обучают сержантов этой бригады американские инструкторы, офицеры проходят обучение в США.



В общем, Вашингтон весьма активно "окучивает" Нур-Султан, поэтому нынешнее подписание обновленного договора о военном сотрудничестве России и Казахстана было необходимо еще и по этой причине. Москва этим документом не "связывает" Нур-Султан по рукам и ногам, но во многом подстраховывается. По той же разведдеятельности, а также по совместной противовоздушной обороне. И здесь Россия поставляет Казахстану многие виды вооружений - для себя тоже старается.



Российские комплексы С-300, например, были подарены Казахстану на безвозмездной основе еще в 2015 году. Ранее, в 2008-2010 годах войска ПВО Казахстана были дополнены десятью подобными дивизионами ЗРК, а их общее количество составляет уже более 20. В совокупности с еще 30-ю дивизионами С-125 и С-200 это представляет мощную систему противовоздушной обороны. Закрывая небо Казахстана, ПВО этой страны, которая участвует в Единой региональной системе ПВО вместе с Россией, Арменией и Белоруссией, по сути, прикрывает практически все юго-восточное "подбрюшье" нашей страны. Помимо уже поставленных безвозмездно комплексов С-300, Россия готова продать Казахстану и более современные комплексы С-400. Понятно, что цена вопроса не будет завышена, ведь общая защита неба торгу не подлежит.



- Каждая из стран, участвующих в Единой региональной системе ПВО имеют совершенно определенные выгоды, - считает военный эксперт Борис Джерелиевский. - Национальные интересы здесь не ущемляются. Тот же Казахстан получил зенитно-ракетные комплексы, которые использует в интересах собственной безопасности и, одновременно, действует в интересах союзников.



При этом рассчитывает на прикрытие со стороны других государств и может быть спокойным за соседние направления. Комплексы ЗРС российские, но управляют ими экипажи казахстанской армии и решения на поражение воздушных целей они тоже принимают самостоятельно. Ну, а вопрос согласованности действий с той же Россией - это лишь элемент общей безопасности. И сам факт того, что удалось выстроить систему общей охраны воздушной границы, практически в рамках бывшего Советского Союза, весьма позитивен. Есть уверенность того, что казахстанские зенитчики не пропустят воздушную атаку на свою территорию и, соответственно, любую, направленную против России.



Что представляют собой армии других среднеазиатских стран (входивших прежде в состав СССР) на предполагаемом театре военных действий (ТВД) в Центральной Азии? Например, в возможном противостоянии талибам из Афганистана?



Армия Таджикистана, в совокупности с Национальной гвардией, по численности сопоставима с российской 201-й военной базой - немногим более 15 тысяч человек. По технике - порядка 37 танков (еще советские Т-72 и Т-62), 23 БМП, около 35 БТР, есть в незначительном количестве РСЗО и артиллерийские системы, присутствуют и 15 вертолетов (Ми-24 и Ми-8). По сути, вся армия - это расширенный штат дивизии. В Душанбе в большей степени рассчитывают на помощь "товарища Сухова".



Армия Узбекистана на несколько порядков мощнее, ее численность составляет 48 тысяч человек и военный бюджет в 15 миллиардов долларов позволяет поддерживать ее вполне приличное техническое состояние - четвертое место из бывших советских республик. На вооружении - 280 танков, 700 бронемашин (БМП и БТР), 140 самолетов (МиГ-29, Су-27, Су-24, Су-25), 20 ударных вертолетов (Ми-24, Ми-26, Ми-8), а также ствольная и реактивная артиллерия, оперативно-тактические комплексы "Точка", ЗРК С-200 и С-125. Теоретически Узбекистан в состоянии и сам за себя постоять, при этом в нынешней ситуации все же рассчитывает на помощь России и готов закупать истребители Су-30СМ.



Туркменистан называют самым "слабым звеном" по состоянию вооруженных сил страны. Несмотря на то, что туркменской армии в наследство от советских времен досталось порядка 500 танков, около 1000 БМП и БТР, 500 артиллерийских систем и 250 боевых вертолетов и самолетов, большинство из них уже не пригодны для эксплуатации. Одна из главных проблем армии - нехватка профессиональных кадров. Что говорить, если на военных парадах ранее выступали приглашенные украинские летчики, своих - раз-два и обчелся.



В общем, укреплять военную мощь армиям Средней Азии, в первую очередь Казахстану, все-таки придется при участии России - в первую очередь ее современных вооружений. И у Нур-Султана, имеющего договор о военном сотрудничестве с Москвой, здесь будут отдаваться предпочтения.



23.12.21