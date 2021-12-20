 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Исламские страны создадут фонд помощи Афганистану, но признавать власть талибов не спешат
09:03 23.12.2021

Декабрь 20, 2021

Страны - члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) создадут гуманитарный фонд помощи Афганистану. Об этом было сообщено по итогам прошедшей в Исламабаде сессии глав МИД стран ОИС. Однако исламские страны не спешат с признанием правительства талибов в Афганистане.

Глава пакистанского внешнеполитического ведомства Шах Мехмуд Куреши на встрече предоставил стратегию преодоления гуманитарного кризиса в Афганистане из шести пунктов, которая в частности, предусматривает неотложные меры международного сообщества для обеспечения продовольственной безопасности и экономического возрождения Афганистана, наращивания потенциала в этой стране для противодействия угрозе терроризма, создание в государствах ОИС механизма для устойчивой гуманитарной и финансовой поддержки афганского правительства, сообщают местные СМИ.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд обратил внимание на ухудшение ситуации в Афганистане и призвал международное сообщество к немедленным действиям, чтобы помочь афганскому народу. Саудовская Аравия предоставит $1 млрд на оказание гуманитарной помощи Кабулу, сказал он.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что если мир не будет действовать и не окажет помощь Афганистану, в этой стране произойдет крупнейший антропогенный кризис.

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Глава МИД временного афганского правительства Амир Хан Моттаки, в свою очередь, заявил, что СМИ описывают ситуацию в Афганистане как "тяжелую", в то время как после августовских событий в Афганистане царит "всеобщий мир". По его словам, в Афганистане удалось победить коррупцию и создать единое правительство, контролирующее всю территорию страны. Амир Хан Моттаки также подчеркнул, что санкции в отношении Афганистана и замораживание активов Соединенными Штатами причиняют страдания афганцам, являются "явным нарушением прав человека в Афганистане и могут быть истолкованы как враждебность по отношению к нации".

Во встрече в Исламабаде принимали участие представители МИД 57 стран-членов ОИС, представители ООН, международных финансовых организаций, а также спецпредставители РФ, Китая и США.

Внеочередная сессия Совета министров иностранных дел ОИС в Исламабаде единогласно приняла резолюцию по Афганистану. Документ предусматривает создание гуманитарного целевого фонда, который будет направлять помощь в Афганистан, в том числе в партнерстве с другими международными участниками. В резолюции содержится призыв к Исламскому банку развития как можно скорее ввести в действие Целевой гуманитарный фонд к первому кварталу 2022 года.

Движение "Талибан" (запрещено в Таджикистане и ряде других стран мира) организовало наступление на правительственные силы после того, как США объявили о выводе своего военного контингента из Афганистана. 15 августа талибы захватили Кабул и объявили об окончании войны с правительственными силами. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани бежал в ОАЭ. Сформированное в сентябре правительство талибов не признано ни одной страной мира.

Источник - rus.ozodi.org
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