КырСуд выпускает матерых VIP-госзаговорщиков Жээнбекова и Ниязова

10:53 23.12.2021

Дело по Кой-Ташским событиям. Суд отменил арест Фарида Ниязова и Равшана Джеенбекова

Первомайский районный суд 22 декабря не стал продлевать арест всем фигурантам дела по событиям в селе Кой-Таш в августе 2019 года, кроме Алмазбека Атамбаева.



Заседание прошло под председательством судьи Азирета Медерова.

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Под сопровождением конвоя на процесс доставили бывшего руководителя Аппарата президента Фарида Ниязова и экс-депутата ЖК Равшана Джеенбекова.



Адвокат Джеенбекова попросил продлить срок судебного разбирательства, а также изменить меру пресечения бывшему депутату на несвязанное с лишением свободы, так как 27 декабря у него истекает срок годичного содержания под стражей. По словам ряда адвокатов, по новому законодательству с истечением срока содержания под стражей суд не имеет права содержать Джеенбекова под стражей.



По словам судьи, Алмазбек Атамбаев снова попросил проводить суд без него, сославшись на плохое самочувствие, у него имеется справка о прохождении лечения в стационаре.



Рассмотрев ходатайства, судья Медеров заявил, что срок рассмотрения судебного разбирательства продлевается на 2 месяца, то есть до 27 февраля.



По его словам, 27 декабря истекает срок ареста фигурантов дела по кой-ташским событиям и срок содержания под стражей Равшана Джеенбекова. 27 декабря в 12:00 он будет освобожден.



Также отменен арест бывшего руководителя Администрации президента Фарида Ниязова.



Кой-Ташские события произошли 7-8 августа 2019 года.



Как сообщил адвокат Замир Жоошев, мера пресечения отменена всем фигурантам дела по Кой-Ташским событиям. Равшан Джеенбеков - единственный, кто оставался под стражей по этому делу.



Фарид Ниязов остается под стражей, так как в его отношении имеется мера пресечения по октябрьским событиям 2020 года, пояснил Жоошев.



Так же под стражей остается Алмазбек Атамбаев, который проходит по нескольким уголовным делам.



Ранее по Алмазбеку Атамбаеву было объединено три уголовных дела в одно производство. Так, Атамбаев обвиняется в незаконном получении земельного участка в селе Кой-Таш, в незаконном обогащении и в беспорядках, которые произошли 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш.

По всем эпизодам проходят несколько обвиняемых, среди которых депутаты ЖК Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, бывший руководитель Аппарата президента Фарид Ниязов, экс-депутаты Равшан Джеенбеков, Мээрбек Мискенбаев и Аскар Шаадиев, бывший мэр Албек Ибраимов, бывший глава МВД Абдылда Суранчиев и другие.