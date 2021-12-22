По коням!? В Кыргызстане утверждена новая "Концепция национальной безопасности"

10:56 23.12.2021

Президент утвердил Концепцию национальной безопасности Кыргызстана



Бишкек (АКИpress) – Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики". Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба президента.



По документу, в целях консолидации усилий и повышения эффективности деятельности по предупреждению, пресечению и нейтрализации угроз национальной безопасности Кыргызстана, укрепления обороноспособности страны и международного сотрудничества в этой сфере, в соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики "О национальной безопасности" и решением Совета безопасности Кыргызской Республики "О проекте Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики" от 26 ноября 202 1 года № 4 постановляется утвердить Концепцию национальной безопасности Кыргызской Республики.

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Кабинету министров поручено во взаимодействии с Жогорку Кенешем разработать и принять нормативные правовые акты, направленные на реализацию Концепции.



Также Кабмину, министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам Кыргызской Республики, полномочным представителям президента Кыргызской Республики в областях, мэриям городов Бишкек и Ош и местным государственным администрациям поручено:



- в практической деятельности и при разработке нормативных правовых актов и иных документов, касающихся обеспечения национальных интересов Кыргызской Республики, руководствоваться положениями Концепции;



- обеспечить реализацию Концепции.



Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам Кыргызской Республики, полномочным представителям президента КР в областях и мэриям городов Бишкек и Ош поручено в двухмесячный срок разработать отраслевые, региональные и ведомственные программы (доктрины, концепции, планы) обеспечения национальной безопасности на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды с определением целевых индикаторов безопасности в соответствующих сферах и по согласованию с секретарем Совета безопасности внести их в Кабинет министров для утверждения.



Кабинету министров и полномочным представителям президента в областях поручено постоянно вести координацию и мониторинг своевременного и полного исполнения положений Концепции и разработанных программ задействованными государственными органами и органами местного самоуправления.



Признан утратившим силу указ президента Кыргызской Республики "О Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики" от 9 июня 2012 года № 120.