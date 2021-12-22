ТаджКырГраница. Стрельба на Лейлекском и Исфаринском участках

10:58 23.12.2021

На двух участках таджикско-кыргызской границы вновь были слышны выстрелы



В ночь на 23 декабря на двух участках таджикско-кыргызской границы вновь были слышны выстрелы.



Первый инцидент произошел в селении Сомониен джамоата Чоркух города Исфара, второй инцидент на границе Бободжон Гафуровского района Согдийской области с Лейлекским районом Баткенской области.



Власти Таджикистана эти два происшествия официально пока не прокомментировали. Кыргызская сторона обнародовала сам факт второго инцидента, не давая никаких комментариев.



Зубайдулло Шомадов, пресс-секретарь хукумата города Исфары, 23 декабря на своей странице в Facebook написал, что около 22:00 неизвестными был обстрелян дом Мухаммаджона Довудова, жителя села Сомониен джамоата Чоркух.



По словам Шомадова, в результате обстрела дома пули попали в стену дома, и еще несколько, разбив окна, попали в спальню дома этого жителя джамоата Чоркух. По словам пресс-секретаря мэрии Исфары, во время вооруженного конфликта в апреле дом Довудова был полностью сожжен жителями баткенского села Кок-Таш, но затем вновь отстроен при помощи властей.



До сих пор неизвестно, кто обстрелял дом жителя селения Сомониен. Кыргызская сторона по этому поводу молчит.



В это же день, по сообщению кыргызской стороны, на границе с Таджикистаном был зафиксирован факт обстрела грузовика, принадлежащего гражданину Кыргызстана. Автор видео, размещенного в социальных сетях, сообщил, что стрельба велась в сторону грузовика, двигавшегося по автодороге Арка-Максад, на территории селения Максад Лейлекского района.



По предварительной информации, опубликованной пограничной службой Кыргызстана, водитель грузовика КамАЗ, ехавший по дороге Максад-Жаштик, остановился на полпути и попытался набрать воду из арыка. В это время якобы к нему в машину подсели три таджикских пограничника и потребовали, чтобы он повел грузовик в сторону Таджикистана. Чтобы привлечь внимание, водитель выскочил на полосу встречного движения и стал кричать, что его задерживают таджикские пограничники. В результате якобы таджикские пограничники покинули грузовик, а когда кыргызстанец стал отъезжать, три раза выстрелили по КамАЗу, в результате чего гражданин КР получил незначительные раны от осколков стекла.



"Таджикские пограничники трижды открыли огонь по грузовику, целясь в левое боковое окно и колеса автомашины. В настоящее время проходит встреча между пограничниками двух стран", - сообщили в пограничной службе Кыргызстана.



Таджикская сторона пока не сообщала про этот случай, и неясно, насколько правдивы утверждения кыргызской стороны. В погрануправлении Государственного комитета национальной безопасности по Согдийской области сообщили 23 декабря Радио Озоди, что сейчас обе стороны сидят за столом переговоров и результаты этих переговоров будут опубликованы в государственных СМИ.



Несколько жителей приграничных селений Бободжон Гафуровского района подтвердили Радио Озоди, что они вчера днем слышали выстрелы. Жительница района, которая не пожелала назвать свое имя, рассказала, что инцидент произошел в районе виноградников около джамоата Хистеварз. Официальные лица этого джамоата подтвердили данный инцидент, отметив, что "сейчас все нормально, обстановка спокойная".



Протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 970 километров, из них уточнено всего 519 километров. Неуточненные участки становятся причиной стычек и конфликтов. При этом нередко применяется и огнестрельное оружие, что приводит к человеческим жертвам.



Наиболее крупный конфликт на границе произошел в конце апреля 2021 года. Он начался из-за споров на участке с водораспределительным объектом "Головной". В результате вооруженного столкновения с кыргызской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта.