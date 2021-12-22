 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 23.12.2021
11:01  Афганистан при талибах: закрыто 231 СМИ, 6400 журналистов потеряли работу
10:58  ТаджКырГраница. Стрельба на Лейлекском и Исфаринском участках
10:56  По коням!? В Кыргызстане утверждена новая "Концепция национальной безопасности"
10:53  КырСуд выпускает матерых VIP-госзаговорщиков Жээнбекова и Ниязова
09:32  Скончался экс-1-й вице-премьер и госсекретарь Киргизии Эсенбек Дуйшеев
09:06  Затяжное пике кыргызской авиации, - Александр Настаев
09:03  Исламские страны создадут фонд помощи Афганистану, но признавать власть талибов не спешат

08:57  Танки и истребители Шойгу помогут Назарбаеву в споре с узбеками за лидерство в ЦА, - "СП"
08:10  Мирзиеев под Новый год сменил разом 5 районных хокимов
07:58  Британский суд присудил премьеру ОАЭ шейху аль-Мактуму алименты в... 730 млн долларов. За развод с бежавшей 6-й женой
07:46  КырПрез Жапаров наградил "Почетной грамотой Кыргызстана" зятя президента Узбекистана
07:28  Турция пытается усилить свои позиции в Афганистане. Чем это опасно для России, - "МК"
07:23  Этажи русской идеологии, - Сергей Казначеев
07:12  Власти Турции сыграли на лире, - "Къ"
07:08  Турция и Катар положили глаз на афганские аэропорты, - Равиль Мустафин
07:04  Европа попала в собственную газовую ловушку, - Ольга Соловьева
06:05  Министр полиции Мадагаскара Гелле выгреб из Индийского океана после авиакатастрофы
00:35  На Каспии почти не осталось осетрины. Все выловили браконьеры
00:30  Киев: борьба за взрывоопасный мусорник, - Ростислав Ищенко
00:29  В какую игру, угрожая Пекину, принялся играть экс-президент Трамп?
00:20  Американский "альтернативый разум" окончательно сошел с ума, - Ю.Борисов
00:09  Боевая тревога: на сей раз Путин действительно захватит Украину, - Мелинда Харинг
Среда, 22.12.2021
20:27  Против кого дружить будут: Анкара и Ереван пытаются помириться
20:24  Как Салливан распутывает иранский "гордиев узел", - С.Тарасов
20:23  "Северный поток – 2" разваливает новое правительство ФРГ
20:20  Видео с избиением школьницы всколыхнуло Казнет
20:18  Россия и США подошли к созданию нового порядка в Евразии
20:09  В Киргизии никак не могут собрать новоизбранный Парламент. А надо ли?
16:44  Транзит власти: формула Казахстана, - Андрей Чеботарев
14:31  Таджикистан: Структурный, системный электроэнергетический кризис позади! - К.Сирожидинов
14:28  Опубликован новый обзор о жертвах насильственных исчезновений в тюрьмах Туркменистана
12:16  КырПарламент тайно и незаконно утвердил Фархата Иминова послом в Узбекистане
12:05  В Алайских горах будет построен спецгородок для памирских кыргызов-репатриантов. Жапаров повелел
11:17  Американцы "назло России" взялись за туркменский газ, - И.Джорбенадзе
11:10  Суданские загадки. Кого и зачем свергают местные негры... не знают даже они сами, - А.Мезяев
11:07  Ковид-трибунал, или Нюрнберг-2, - В.Катасонов
10:29  Мирзиеев сказал фас. На "преследовать больших хокимов"
10:25  В Бишкеке у лидера экстремистской организации "Жайшуль Махди" изъяли пулемет
09:59  В угол поставит? Кадыров пригрозил Эрдогану после открытия памятника и парка имени Дудаева
09:55  Выпавшая в окно студентка Муштарибону Камилова неформально возглавила УзбБабдвижуху против харассмента
09:52  Газовая паника в Европе: фрицы и гансы поджали мерзлые хвосты, - "МК"
09:47  С "Поясом" не по пути? Что происходит с реализацией проектов КНР в ЦентрАзии, - Елена Кузьмина
09:13  Пытавшегося удрать из Бишкека в Казахстан кырдепутата Калмаматова сволокли в ГКНБ прямо из аэропорта
09:00  Рабочая партия Курдистана: на грани краха, - Джон Доу
08:16  В Питере на верфи сгорел недостроенный корвет "Проворный". Хохло-диверсанты?
08:01  Мандариновая революция. Дубль 3. В Абхазии свергают президента Бжанию. Надоел?!
00:33  Совьют ли "Черные осы" (кубинский спецназ) гнездо в Сирии, - "НГ"
00:30  США укололи Китай тибетской иглой, - Владимир Скосырев
00:17  Обретение независимости, или Смена мировой доминанты, - А.Кобяков
00:15  Пробил час "обнуления" НАТО? - А.Желенин
00:14  Продавцы духовной сивухи. Почему в Китае убирают своих моргенштернов-милохиных, - Т.Воеводина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
ТаджКырГраница. Стрельба на Лейлекском и Исфаринском участках
10:58 23.12.2021

На двух участках таджикско-кыргызской границы вновь были слышны выстрелы

В ночь на 23 декабря на двух участках таджикско-кыргызской границы вновь были слышны выстрелы.

Первый инцидент произошел в селении Сомониен джамоата Чоркух города Исфара, второй инцидент на границе Бободжон Гафуровского района Согдийской области с Лейлекским районом Баткенской области.

Власти Таджикистана эти два происшествия официально пока не прокомментировали. Кыргызская сторона обнародовала сам факт второго инцидента, не давая никаких комментариев.

Зубайдулло Шомадов, пресс-секретарь хукумата города Исфары, 23 декабря на своей странице в Facebook написал, что около 22:00 неизвестными был обстрелян дом Мухаммаджона Довудова, жителя села Сомониен джамоата Чоркух.

По словам Шомадова, в результате обстрела дома пули попали в стену дома, и еще несколько, разбив окна, попали в спальню дома этого жителя джамоата Чоркух. По словам пресс-секретаря мэрии Исфары, во время вооруженного конфликта в апреле дом Довудова был полностью сожжен жителями баткенского села Кок-Таш, но затем вновь отстроен при помощи властей.

До сих пор неизвестно, кто обстрелял дом жителя селения Сомониен. Кыргызская сторона по этому поводу молчит.

В это же день, по сообщению кыргызской стороны, на границе с Таджикистаном был зафиксирован факт обстрела грузовика, принадлежащего гражданину Кыргызстана. Автор видео, размещенного в социальных сетях, сообщил, что стрельба велась в сторону грузовика, двигавшегося по автодороге Арка-Максад, на территории селения Максад Лейлекского района.

По предварительной информации, опубликованной пограничной службой Кыргызстана, водитель грузовика КамАЗ, ехавший по дороге Максад-Жаштик, остановился на полпути и попытался набрать воду из арыка. В это время якобы к нему в машину подсели три таджикских пограничника и потребовали, чтобы он повел грузовик в сторону Таджикистана. Чтобы привлечь внимание, водитель выскочил на полосу встречного движения и стал кричать, что его задерживают таджикские пограничники. В результате якобы таджикские пограничники покинули грузовик, а когда кыргызстанец стал отъезжать, три раза выстрелили по КамАЗу, в результате чего гражданин КР получил незначительные раны от осколков стекла.

"Таджикские пограничники трижды открыли огонь по грузовику, целясь в левое боковое окно и колеса автомашины. В настоящее время проходит встреча между пограничниками двух стран", - сообщили в пограничной службе Кыргызстана.

Таджикская сторона пока не сообщала про этот случай, и неясно, насколько правдивы утверждения кыргызской стороны. В погрануправлении Государственного комитета национальной безопасности по Согдийской области сообщили 23 декабря Радио Озоди, что сейчас обе стороны сидят за столом переговоров и результаты этих переговоров будут опубликованы в государственных СМИ.

Несколько жителей приграничных селений Бободжон Гафуровского района подтвердили Радио Озоди, что они вчера днем слышали выстрелы. Жительница района, которая не пожелала назвать свое имя, рассказала, что инцидент произошел в районе виноградников около джамоата Хистеварз. Официальные лица этого джамоата подтвердили данный инцидент, отметив, что "сейчас все нормально, обстановка спокойная".

Протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 970 километров, из них уточнено всего 519 километров. Неуточненные участки становятся причиной стычек и конфликтов. При этом нередко применяется и огнестрельное оружие, что приводит к человеческим жертвам.

Наиболее крупный конфликт на границе произошел в конце апреля 2021 года. Он начался из-за споров на участке с водораспределительным объектом "Головной". В результате вооруженного столкновения с кыргызской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640246280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 декабря 2021 года №715
- Мажилис одобрил ратификацию Договора о сотрудничестве военных ведомств Казахстана и России
- Около 75% взрослого населения РК полностью вакцинировано против коронавируса
- Необходима ускоренная модернизация мощностей топливно-энергетического комплекса - А. Мамин
- А. Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года №910
- А. Смаилов провел заседание рабочей группы по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  