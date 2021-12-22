Афганистан при талибах: закрыто 231 СМИ, 6400 журналистов потеряли работу

11:01 23.12.2021

22.12.2021



Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" совместно с Ассоциацией свободных журналистов Афганистана опубликовала 20 декабря отчет, в котором отмечается, что с момента прихода к власти Талибан в Афганистане закрыто 231 СМИ, а 6400 журналистов и сотрудников СМИ потеряли работу. В отчете говорится, что больше всего от репрессий режима пострадали женщины-журналисты.



В своем отчете "Репортеры без границ" и Ассоциация свободных журналистов Афганистана сравнивают ситуацию со СМИ во время правления Ашрафа Гани и после 15 августа, когда к власти в Афганистане пришел Талибан. Давление на журналистов после прихода к власти талибов усилилось – отмечают авторы отчета. Они также отмечают, что в "афганском медиа-пространстве" после прихода к власти талибов произошли серьезные изменения.



Из 543 СМИ, которые работали в Афганистане до прихода к власти талибов, сейчас функционируют только 312. То есть, за последние четыре месяца в этой стране было закрыто 43 процента СМИ.



Большинство закрытых средств массовой информации являлись местными изданиями. Например, в провинции Герат из 51 местных СМИ продолжают работать только 18, то есть, другими словами, закрылись около 65 процентов средств массовой информации. В Кабуле, где сосредоточено наибольшее количество афганских средств массовой информации, закрыто каждое второе СМИ.



В отчете особо подчеркивается уязвимость женщин-журналистов. По статистике, в контролируемом талибами Афганистане сейчас работают только 410 из 2490 женщин, которые работали в СМИ до прихода талибов, то есть 84 процента журналисток потеряли работу.