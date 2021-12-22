Талибы запретили врачам оказывать помощь женщинам без сопровождения мужчины

15:20 23.12.2021

Талибы в Газни запретили медикам помогать больным женщинам без сопровождения мужчины



Официальные лица "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) в районе Мукур, провинции Газни, запретили врачам оказывать помощь больным женщинам, которых вместо махрама (родственника-мужчины) сопровождают в больницу родственницы-женщины. Об этом сообщает Etilaatroz со ссылкой на источник в органах здравоохранения.



Комиссия талибов по руководству и найму опубликовала заявление, где подчеркивает незаконность и аморальность обращения женщин в медицинские учреждения в произвольном порядке без сопровождения мужчин и требует медицинский персонал воздержаться от помощи таким пациенткам.



По словам источника, запрет применяется и в других районах. Представители Министерства исламского призыва и ориентации, поощрения желательного и запрещения предосудительного призвали общественность бороться с нарушениями и не пускать женщин в больницы без махрама.



13 декабря власти Афганистана приняли решение относительно того, какую женскую одежду можно считать допустимой. По словам представителя "Талибана" и.о. министра поощрения желательного и запрещения предосудительного Мохаммада Халида Ханафи, жительницы Афганистана могут носить одежду, полностью скрывающую их от чужих глаз. Речь идет о парандже, никабе или ином типе исламского одеяния, которое закрывает лицо и тело женщины.



Анжелика Бережная