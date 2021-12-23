Пекин обвиняет Вашингтон в разжигании макккартизма, - В.Скосырев

00:25 24.12.2021

23.12.2021



В США ученых преследуют за контакты с Китаем

Владимир Скосырев



В КНР не стали замалчивать вердикт присяжных в Бостоне, обвинивших знаменитого американского профессора Чарльза Либера в утаивании связей с Китаем. МИД и пресса Пекина утверждают, что, раздувая шумиху о китайских шпионах, Вашингтон возрождает порядки холодной войны. Поводом для таких публикаций стало признание судом утверждений, что Либер утаивал свое сотрудничество с китайскими властями и не сообщил в налоговую службу сведений о полученных в Китае крупных суммах. Хотя жюри не назвало ученого шпионом, его решение вписывается в кампанию Вашингтона, направленную на то, чтобы пресечь утечку американских технологий в КНР.

По словам Чжао Лицзяня, представителя внешнеполитического ведомства Китая, США под флагом противодействия шпионажу оказывают давление на тех американских исследователей, которые сотрудничают с КНР, и тем самым подводят мину под китайско-американское взаимодействие в области науки. Еще более разоблачительный характер носит статья в газете Global Times, которая издается Коммунистической партией. Газета назвала вердикт суда политическим преследованием и проявлением синофобии. Атмосфера в Америке сейчас даже хуже, чем во времена маккартизма.



В статье говорится, что гонения на Либера, бывшего главу департамента химии Гарвардского университета, специалиста по нанотехнологиям, начались в январе 2020 года. Ему предъявили обвинения в рамках "китайской инициативы", запущенной экс-президентом США Дональдом Трампом, чтобы "дать отпор экономическому шпионажу и краже результатов научных исследований". Консервативные политики США инициативу с восторгом поддержали, а администрация нынешнего главы Белого дома ее продолжила.



Научный сотрудник Академии общественных наук Китая Лу Сян говорит, что в США обман властей – это типичный юридический прием, который дает правоохранителям удобную возможность использовать нечаянные ошибки подозреваемых, чтобы выдвинуть против них суровые обвинения. Вашингтон, уточняет Лу Сян, послал ученым следующий месседж: "Не сотрудничайте и не устанавливайте никакого контакта с Китаем, даже если сотрудничество легальное и открытое. Иначе против вас однажды начнут расследование, даже если вы не шпион и не сделали ничего, чтобы навредить США. А если вы китаец, то бог вам в помощь. Вы скорее всего станете мишенью для американских властей".



Большинство из 23 ученых США, привлеченных в рамках "китайской инициативы" к ответственности, – это китайцы. А за последние два года восемь ученых были приговорены к тюремным срокам длительностью до 37 месяцев. Большинство из них привлекли за то, что они не сообщили о финансовых связях с Китаем. Что касается Либера, то выясняется, что примерно 40 его коллег, в том числе 7 нобелевских лауреатов, обратились к властям с просьбой отменить легальное преследование профессора.



Между тем аргументы, которые приводят органы китайской контрпропаганды, вряд ли могут убедить большинство американцев, да и граждан других стран в том, что система правосудия США не объективна и действует по указке Вашингтона. Как передал Reuters, обвинители показали, что профессор, стремясь стать нобелевским лауреатом, согласился работать в роли "стратегического ученого" в Университете технологий в Ухане в 2011 году и принять участие в кампании набора для Китая выдающихся специалистов по программе "тысяча талантов". Участие – не преступление, но Либер лгал прокурорам о том, что был вовлечен в это мероприятие. Университет Уханя платил ему до 50 тыс. долл. в месяц плюс 158 тыс. на расходы на проживание. Плата проходила наличными или по счету в китайском банке. Профессор не сообщил властям о заработках за 2013 и 2014 годы.



Выяснилось также, что профессору задавали вопросы и чиновники ведомства здравоохранения и Пентагона, которые ранее предоставили ему 15 млн долл. в виде грантов. Но и в тот раз профессор не раскрыл участия в программе КНР. Присяжные признали его виновным по всем пунктам, которые вменялись.



Пекин не впервые толкует о возрождении маккартизма в Америке. МИД Китая говорил об этом в ноябре 2020 года, после того как американские чиновники начали допрашивать членов экипажей самолетов и судов Китая. Тогда китайские корабли и самолеты начали в США обыскивать, а моряков и летчиков допрашивать, не состоят ли они в Коммунистической партии.