 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Египет проигнорировал миролюбивые сигналы Эрдогана, - Игорь Субботин
00:28 24.12.2021

Каир раскритиковал план Анкары по урегулированию на Кипре
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

23.12.21
Власти Кипра объявили о возобновлении на этой неделе поиска нефти и газа в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Это произошло впервые после того, как буровые работы совместно с иностранными партнерами были прекращены на фоне пандемии. Соответствующие шаги неизменно вызывают гнев соседней Турции, которая выдвигает собственные претензии на шельф. Несмотря на то что в этом году Анкара продемонстрировала небывалый интерес к восстановлению дипломатических отношений с рядом региональных соперников, ей, похоже, так и не удалось примириться с одним из важных партнеров Никосии – Каиром, который критикует подход турок к Кипру.
Возобновленные работы сосредоточены на десятом блоке у побережья острова. В начале этого месяца Никосия дала американским и катарским энергетическим партнерам лицензию на разработку месторождений углеводородов на блоке 5. После этого турецкая сторона пригрозила предотвратить соответствующую активность у берегов Кипра силой. Министерство иностранных дел республики выступило с заявлением, что лицензия нарушает целостность турецкого континентального шельфа в Восточном Средиземноморье. "Турция никогда не позволит какой-либо иностранной силе, компании или судну заниматься разведкой углеводородов в своих морских юрисдикциях", – говорилось в заявлении дипломатического ведомства.

Анкара, кроме того, считает, что вопрос о месторождениях вблизи кипрского побережья должен разрешиться после того, как процесс урегулирования островной проблемы принесет хоть какие-то плоды. Во время апрельского саммита, посвященного конфликту, с участием лидеров общин острова, министров иностранных дел стран-гарантов и генсека ООН в Женеве турко-кипрская сторона выдвинула предварительное условие для запуска переговоров по урегулированию, которое предполагает признание существования на острове двух раздельных государств. Подобный подход идет вразрез с резолюциями Совбеза ООН, которые говорят о том, что на острове должна появиться двухзональная и двухобщинная федерация.

Турецкий подход в этом месяце раскритиковал и Египет. Министр иностранных дел Арабской Республики Самех Шукри заявил, что его страна отвергает решение о создании двух государств, которое Турция пытается выдвинуть в качестве стартового условия. Шеф дипломатического ведомства сказал, что региональные проблемы необходимо решать на основе международного права, а не "агрессивных действий или экспансионистских тенденций". Довольно категоричные заявления Каира выглядели неожиданно. Наблюдатели восприняли их как признак продолжающейся напряженности между египетской и турецкой сторонами, несмотря на предыдущие дипломатические усилия по восстановлению их отношений.

В этом году президент Реджеп Тайип Эрдоган заметно изменил внешнеполитическую тактику, показав готовность к "реставрации" контактов с теми региональными игроками, которые входят в условно прогреческий лагерь. Это не только Египет, но и Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По поводу египтян министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что диалог между государствами ведется по совершенно разными каналам. "Связи были разорваны много лет назад, и поэтому невозможно наладить отношения за один день так, будто ничего и не было. Для этого нужно проводить последовательные встречи, определить "дорожную карту" и действовать исходя из этого", – говорил Чавушоглу.

В разговоре с "НГ" политолог, сооснователь аналитического проекта Geopolitical Cyprus Иоаннис Иоанну заметил, что между Каиром и Анкарой за это время были проведены раунды официального диалога. Переговоры о перспективах двусторонней нормализации велись особенно заметно после открытого восстановления контактов между ОАЭ и Турцией. "И Каир, и Анкара выдвигают определенные предварительные условия, включая проблемы ХАМАС, "Братьев-мусульман" (запрещенная в России организация. – "НГ"), Ливии и т. п., – напоминает аналитик. – Произойдет либо типичная нормализация, которая предполагает обмен послами, без выполнения этих предварительных условий, либо возникнет комплексная формула для чего-то сверх этого".

Собеседник "НГ" уточняет, что видит перспективу для одного из двух сценариев в первой половине 2022 года. Что касается Кипра, то в этом плане изменений не произойдет, считает Иоанну. "Египет остается стабильным партнером Никосии как на двустороннем, так и на региональном уровне, если взять во внимание трехстороннюю дипломатию с Грецией и Израилем", – подытожил эксперт.

Источник - ng.ru
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