 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Обнуление хаосом: страна разделилась на "ковидников" и "антиковидников", - Александр Проханов
00:43 24.12.2021

Обнуление хаосом
страна разделилась на "ковидников" и "антиковидников", на "ваксеров" и "антиваксеров"
Александр Проханов

23.12.21

Поселился страх - всеобщий и всепоглощающий. Страх смерти. Не твоей отдельной жизни, не жизни твоей любимой семьи, не жизни твоего народа и государства, а всего человечества, всего сотворенного Богом мира. Этот страх заложен в великую и ужасную книгу Апокалипсиса, в сказание о Всемирном потопе. Мы ужасаемся все испепеляющей ядерной катастрофе, падению метеорита, озоновой дыре, которая распахивается в атмосфере, пропуская на землю ливень космических лучей. Ужасаемся потеплению климата, цифровой цивилизации, превращающей человека в робота на кремниевой основе.

Все эти страхи и ужасы смыкаются в кошмар, который множит пандемия. И человечество, сорванное с корня, что прикрепляет его к бытию, похоже на водоросль, носимую по волнам.

Из чего соткан сегодняшний хаос? Пандемия кончена или только начинается? Коронавирус - единственный штамм или лишь вестник бесконечной череды убийственных штаммов? Вакцина - лекарство или дистиллированная вода? Действует навсегда или на полгода? "СпутникV" - лучшая вакцина в мире или несущая смерть? Надо привиться, и тогда болезнь пройдет в легкой форме, или не прививаться, ибо вируса вовсе нет? Прививка провоцирует самые разные болезни и приближает твою смерть или эту смерть отдаляет? Носишь маску, сидишь сиднем дома - и смерть тебя минует? Не носишь маску, сидишь в ресторанах и клубах, и никакая смерть тебя не возьмет? Является власть спасительницей населения, дарующей бесплатную вакцину, или власть - черный демон, убивающий вакциной народ, уменьшая численность людей на земле, обрекая женщин на бесплодие, а мужчин - на способность продолжить род?

Вводим полную изоляцию, закрываем границы государств, областей и районов, не пускаем непривитых людей в самолеты и поезда, выдаем им бирки, подтверждающие их вакцинированность, позволяющие ходить в магазины и ездить на метро? Или отменяем все пресловутые коды, все бирки, широко распахиваем двери супермаркетов, цирков, кино? Панически боимся новых разновидностей вируса, таких как "омикрон", клюнувший нас из-за границы, и начинаем бурную распродажу путевок в Египет, в Турцию, спасая от разорения туриндустрию и поддерживая гробовой бизнес?

Страна разделилась на "ковидников" и "антиковидников", на "ваксеров" и "антиваксеров". Это разделение коснулось всех: и тех, у кого красные книжечки ФСБ, и тех, кто в списках "Форбс". Эти границы разделяют православных иерархов и церковную паству. Разделяют членов правительства и простых чиновников. Эти границы разделяют стариков, рассекают молодежь. Все клубится, дробится, множится, орет, пророчествует, проклинает, рвет на себе рубаху, стремится укрыться в лесах, спешит выкрикнуть перед смертью проклятья власти и миру. И каждый новый вскрик, каждое новое суждение, вброшенное в интернет, лишь увеличивают хаос, поднимают грандиозную донную муть, сквозь которую уже не видно солнца, и мы живем в состоянии хаоса - того, который в трудах "Рэнд корпорейшн" получил название "управляемый хаос".

Но управляем ли этот великий хаос? Знатоки интернета видят, как в общественное пространство постоянно вбрасываются те или иные версии и слухи. И если одна волна хаоса начинает ослабевать, тут же делается вброс, возвращающий этой волне разрушительную силу. Кажется, что в эту топку через форсунки впрыскивается все новое и новое топливо, не дающее топке остыть, доводящее жар до температуры плавления - плавятся все смыслы, и остается бесформенная жуть.

Вот еще одна версия. Согласно ей, власть насильно вакцинирует все народы, а когда изнурительная насильственная вакцинация завершится, на сцене появятся величайшие авторитеты, нобелевские лауреаты, главы религиозных конфессий и заявят, что вакцинация - блеф. Вакцина - выдумка властей, заинтересованных в производстве вакцины и аппаратов искусственной вентиляции легких. Тогда обманутые народы очнутся и сметут с лица земли всякую власть. И в мире воцарится великий ноль.

Власть деморализована, мечется. Губернаторы то оглядываются на центр, то усмиряют волнения своих граждан у входов в супермаркеты и развлекательные центры. Решения властей противоречивы, неверны, одно отменяет другое, неуверенностью охвачены губернаторы, их заместители, руководители ведомств, корпораций, силовые структуры.

Власть теряет управление, погружена в хаос, сама является его частью, и любое ее действие лишь увеличивает разрушительную силу хаоса. Кажется, что охватившее мир безумие воспроизводит себя на все более высоком уровне, чтобы потом с этого высокого уровня рухнуть, превратиться в прах, в труху.

Как вырваться из этого хаоса, как его победить? Как нащупать рычаг управления сбесившимся человечеством? Сурков считает, что инструментом, побеждающим хаос, является война: множество хаотических форм вырвутся на поля сражений и уничтожат друг друга. И в крови и дыму наступит долгожданная тишина, мир обретет свои контуры, пусть и обугленные войной.

Наблюдая, как назревает украинский конфликт, как концентрируются войска, как взводятся курки всех орудийных и ракетных систем, начинаешь верить Суркову, его лукавой политологии конца света.

Еще один выход для слабеющей власти - это мечта. Как это не раз бывало в истории, в самые смутные, черные времена в непроглядной тьме возникало обращение к свету, к Городу Солнца, к спасительной мечте о благословенном, бессмертном человечестве. К мечте, которая одним своим появлением в душах вырывает эти души из водоворотов тьмы. Мечта - это могучий инструмент, подаренный человечеству Богом, чтобы замутненные глаза людей в самые страшные периоды своей истории видели Бога, ждали спасение, верили в изначальный чертеж Творения, исключающий бессмысленную гибель.

Источник - zavtra.ru
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