Казахстан не будет инструментом воздействия на КНР, - В.Щекунских

00:50 24.12.2021

Противодействие #США и Китайской Народной Республики, которое, по многочисленным прогнозам, должно перейти и на регионы влияния этих стран, уже не первый год так или иначе отражается на #Казахстан"е. Почти пять лет информационное поле в Центральной Азии раскачивается проблемой "китайских лагерей в Синьцзяне". На Казахстан давят сразу с двух сторон – США вынуждают руководство страны принять сторону защитников прав человека, а #КНР выступает против чужого вмешательства в свои суверенные дела. Какую политику "между двух огней" смогла выработать Республика Казахстан – мнение заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований Саната Кушкумбаева.



– Считается, что Казахстан поддерживает нейтралитет между сторонами т.н. "новой Холодной войны". Но ведь Казахстан вполне осознанно идет на такие шаги, как выдача паспортов бежавшим из Китая? Вряд ли это может нравиться Пекину…



– Проблема намного сложнее. Те меры, которые Китай сейчас использует в противодействии, как они говорят, экстремизму, сепаратизму, терроризму –понятно, специфичны. Такой вопрос реально существует, люди ведь не просто переходят границу. Значит, ситуация не очень благополучна.



Никакого особого всплеска выдачи паспортов со стороны Казахстана, конечно, нет. Все идет в рамках действующих законов. Однако были ситуации, в которых оказывались казахи, получившие наше гражданство задолго (десять лет и более) до начала этих процессов в Синьцзяне. Создание, так называемых, лагерей перевоспитания, соотносится по хронологии с 2017-2018 гг.. Ряд наших соотечественников, из числа бывших граждан КНР, оказались в этих т.н. лагерях. Казахстанский МИД, в свою очередь, если вопрос касался наших граждан, всегда оперативно ставил вопросы перед китайской стороной, они находили свое разрешение.



Все, что касается граждан КНР, будь это этнические казахи, уйгуры и т.д., китайское видение однозначно – это внутреннее дело Китая. Мы понимаем, что у нашего соседа твердая позиция в этом вопросе. Пекин декларирует невмешательство во внутренние дела других государств и ожидает, что другие страны тоже не будут вмешиваться во внутренние дела КНР.



Тем не менее, следует отметить, что методы, которые использует Китай в СУАР, неоднозначны и неслучайно вызвали дебаты в международном сообществе, на уровне различных стран, международных организаций, в том числе на площадке ООН.



Да, некоторые страны и структуры могут использовать этот момент в своих политических и/или геополитических интересах. Но вопрос ситуации в Синьцзяне не уходит.



– Были публикации в форме предположений о том, что кризис на казахстанско-китайской границе связан с тем, что Китай пытается давить на Казахстан именно по этой линии…



– Это конспирология. По сути, такое поведение КНР было бы "выстрелом себе в ногу". Казахстан – ключевой участок китайской Инициативы "Пояса и пути". Пытаться там создавать барьеры, что может отразиться на долгосрочных экономических позициях Пекина, было бы неразумно.



Я думаю, ситуация связана с проблемами логистики, которые накопились в пандемийный период. Кстати, аналогичная проблема возникла и на Дальнем Востоке, на границе России и Китая, тогда президент России поднимал этот вопрос на рабочем совещании. Тоже скопление товаров, грузов.



Просто для Казахстана эта проблема довольно значимая и связана с ограниченностью транспортных артерий при ощутимом увеличении грузопотока. Практика показывает, что необходимо расширять транспортные коридоры "Дружба-Алашанькоу", "Хоргос-Восточные ворота", другие автомобильные переходы.



У Казахстана и Китая, как у соседей, достаточно каналов взаимодействия. Никто не заинтересован в создании двойственной атмосферы. Казахстана не будет геополитическим инструментом воздействия или сдерживания КНР. Наши отношения с Пекином носят стратегический характер. В свою очередь, полагаю, не в интересах Китая подрыв собственной репутации и имиджа, формируемого с немалыми усилиями.



#Вячеслав Щекунских