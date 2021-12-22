О чем сказал и о чем умолчал Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту

00:54 24.12.2021

Алишер Зарифи

Барот Юсуфи



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил 21 декабря с ежегодным посланием к парламенту страны и, подводя итоги уходящего года, обозначил основные направления внутренней и внешней политики страны.



В послании, которое длилось 2 часа 45 минут и транслировалось в режиме онлайн по всем государственным радио- и телеканалам, Эмомали Рахмон подверг критике сферы образования, здравоохранения, промышленности и банковскую отрасль. Однако, по словам местных аналитиков, после критики главы государства многие проблемы так и остаются нерешенными.







"Мы сами обманываем себя"



Аналитики говорят, что глава Таджикистана в своем послании не упомянул такие важные вопросы, как проблемы трудовых мигрантов и нарушения прав человека в стране. Таджикский эксперт Абдумалик Қодиров говорит, что Рахмон сравнивал нынешние показатели экономического и социального развития страны с показателями тридцатилетней давности, что является, по меньшей мере, спорным и больше смахивает на показуху.



В частности, говоря о системе образования страны, президент сказал, что этот сектор должен быть полностью реформирован.



"Программы старые, учебные планы старые. Большинство наших учителей не знакомы с новыми методиками и технологиями работы со студентами. "Мы сами обманываем себя. Для нас важнее цифры, чем качество образования. Занимаемся только выдачей диплома – бумажки. А в голове пусто. Нам надо пересмотреть систему образования", - подчеркнул Рахмон.



Глава Таджикистана также предложил в продолжение этой темы принять закон, в соответствии с которым через 10 лет в правительстве и на государственной службе должны работать только те, кто будет в совершенстве владеть, наряду с родным языком, двумя иностранными языками.



Говоря о проблемах в сфере здравоохранения, президент Таджикистана сообщил, что за последние 30 лет в стране подготовлено 187 тысяч медицинских специалистов, но сейчас в медицинских учреждениях ощущается их острая нехватка. Он также раскритиковал государственных служащих за то, что те выезжали на лечение за границу, не доверяя отечественным специалистам. "Чуть заболит голова у какого-нибудь члена правительства, сразу выезжает на лечение за границу, не доверяя отечественным врачам", - добавил Рахмон.



Отток врачей и других медицинских работников за границу начался практически одновременно с трудовой миграцией других категорий граждан и продолжается до сих пор. Эксперты в области медицины говорят, что утечка большого числа врачей ставит под угрозу весь сектор здравоохранения. Официальные власти точной статистикой о выезде за рубеж медицинских работников не располагают. Однако неофициально утверждается, что за границей работают тысячи профессиональных врачей из Таджикистана.



"Зарплаты будут повышены"



Президент Рахмон в своем послании парламенту сообщил об увеличении заработной платы у работников различных отраслей. Например, по словам Эмомали Рахмона, начиная с января, денежное довольствие военнослужащих будет повышено на 25 процентов.



Глава государства также предложил с 1 января 2022 года увеличить заработные платы военнослужащих, работников правоохранительных органов на 25%, и других работников этих органов на 20%.



Эмомали Рахмон предложил повысить минимальную зарплату на 50% и установить ее в размере 600 сомони. В настоящее время размер минимальной зарплаты в стране составляет 400 сомони. По словам президента, с 1 июля 2022 года также будет увеличен размер текущей пенсии для детей-сирот на 25%.



В своем послании Эмомали Рахмон отметил, что за годы независимости реконструировано 75 процентов энергосистемы страны, построено 287 больших и малых электростанций. По его словам, за последние десять лет создана единая энергетическая система страны и в этот сектор привлечено 59 миллиардов сомони прямых инвестиций. И эти слова о развитии энергетического сектора президент говорит на фоне отключения электричества в некоторых регионах страны, которые власти объясняют проведением профилактических и технических работ.



Эмомали Рахмон объявил 2022-2026 годы – пятилеткой развития промышленности и поручил создать более 500 тыс. рабочих мест, он также поручил увеличить доходы населения в 2 раза.



Абдумалик Кодиров, анализируя послание президента Рахмона, заявил, что глава государства сообщил о повышении заработной платы, но не упомянул об инфляции и повышении цен на продукты первой необходимости.



"В своем послании Эмомали Рахмон сравнил нынешние показатели экономического и социального развития страны с показателями тридцатилетней давности – это часть современной политтехнологии, цель которой показать в разы больше достигнутые достижения. Заявление президента о том, что за эти годы размер заработной платы в стране повысился на 87 раз является, по меньшей мере, спорным. Думаю, что те помощники президента, которые работали над текстом послания, привели эту цифру без учета инфляции и она, конечно же, сильно отличается от данных, которые приводят международные организации", считает аналитик.



Почему Рахмон не упомянул о событиях в Хороге?



Таджикский аналитик Абдулло Рахнамо 21 декабря в беседе с Радио Озоди заявил, что нынешнее послание главы государства имело свою специфику в отличие от предыдущих посланий. "В первой части послания президент подвел итоги достижений страны за 30 лет независимости. В других частях он обозначил основные направления внутренней и внешней политики страны, иными словами, глава государства не только отчитался о достигнутых достижениях, но также обнародовал концепцию устойчивого развития страны на ближайшие годы", считает анаитик.



Тем временем, по словам Абдумалика Кодирова, глава государства не упомянул в своем послании о некоторых вопросах, в частности, о защите прав человека на фоне событий в Хороге, или об информационной войне после вооруженного конфликта на границе в Кыргызстаном.



Ежегодно в конце декабря глава Таджикистана Эмомали Рахмон принимает участие на совместном заседании Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, двух палат парламента Таджикистана, для того, чтобы сообщить об итогах деятельности правительства за прошедший период и о его планах на будущее.



Государственное информационное агентство "Ховар" ранее сообщало, что президент выступит с посланием "об основных направлениях внутренней и внешней политики страны". Обычно в своем послании президент Таджикистана говорит о достигнутых успехах и редко упоминает о недостатках в деятельности правительства.



Оппозиция заявляет, что в своих посланиях Эмомали Рахмон никогда не упоминает о проблемах трудовых мигрантов, о ценах на рынках, об ограничениях свободы слова и религии, проблемах в экономике.