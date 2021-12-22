 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазКадриль. Поменяли креслами акимов в Нур-Султане
07:35 24.12.2021

Кадровые перестановки произошли в акимате Нур-Султана© Sputnik

Абзал Калиев

Назначены заместитель акима Нур-Султана, а также главы столичных районов "Алматы" и "Байконыр"

НУР-СУЛТАН, 23 дек - Sputnik. В акимате Нур-Султана произведен ряд кадровых назначений.

Назначен новый заместитель акима города, им стал 37-летний Ерлан Бекмурзаев. А также сменились акимы районов "Алматы" и "Байконыр", сообщает пресс-служба столичного акимата.

Биография Ерлана Бекмурзаева
Ерлан Бекмурзаев начал свою трудовую деятельность в 2007 году с должности специалиста департамента занятости и социальных программ Астаны.

В разные годы работал экспертом в министерстве индустрии и новых технологий.

С 2017 по 2021 год работал заместителем, руководителем управления по инвестициям и развитию столицы.

С 2021 года – акимом района "Алматы" в Нур-Султане. Общий трудовой стаж на госслужбе составляет 15 лет.

Нурбол Нурсагатов стал акимом района "Алматы" Нур-Султана
Акимом района "Алматы" по согласованию с Администрацией президента и депутатами городского маслихата назначен 40-летний Нурбол Нурсагатов. Общий трудовой стаж на госслужбе составляет 17 лет.

Нурбол Нурсагатов назначен акимом района Байконур
© PHOTO : САЙТ АКИМАТА НУР-СУЛТАНА
Нурбол Нурсагатов стал акимом района "Алматы"
С 2004 по 2005 год работал ведущим специалистом, главным специалистом комитета строительства министерства индустрии и торговли.

С 2005 по 2008 год работал главным специалистом, руководителем отдела, заместителем директора управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Астаны.

С 2008 по 2011 год был заместителем руководителя управления строительства акимата столицы.

В 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства.

С 2014 по 2019 год Нурбол Нурсагатов работал руководителем управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, управления строительства акимата Алматы и управления охраны окружающей среды акимата Нур-Султана.

Последние два года работал акимом района "Байконыр".

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Ерлан Жаулыбаев - новый аким района "Байконыр" в Нур-Султане
Акимом же района "Байконыр" назначен 43-летний Ерлан Жаулыбаев, который на протяжении трех лет был заместителем акима района. Трудовую деятельность начал в 2001 году с должности лаборанта Костанайского колледжа бизнеса и права.

С 2004 по 2005 год был главным специалистом аппарата акима Коостанайской области.

С 2005 по 2011 год работал главным специалистом в управлении мобилизационной подготовки ЧС Астаны.

В 2017-2018 годах был заместителем руководителя аппарата акима Актюбинской области.

С 2018 по 2021 год занимал должность заместителя акима района "Байконыр" в столице.

Общий трудовой стаж более 20 лет.

Источник - ru.sputnik.kz
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