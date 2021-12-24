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Афганистан: затянувшаяся неопределенность, - Александр Савельев
08:28 24.12.2021

Александр
Савельев

Дальнейшая эволюция "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляется неизбежной.
После взятия "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула и установления им полного контроля над афганской территорией прошло уже несколько месяцев, однако определенности в их договороспособности и будущей политике по-прежнему нет. Все реже раздаются призывы к немедленному признанию нового афганского режима, постепенно забывается позорное бегство американцев и их союзников из Кабула, оставленные ими на произвол судьбы тысячи местных жителей, замаравших себя в глазах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничеством с режимом бежавшего де-факто бывшего президента Ашрафа Гани.

За эти несколько месяцев, прошедшие после возвращения к власти, "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не достиг и не мог достичь какого-либо существенного прогресса в социально-экономической жизни многострадального Афганистана. Голод и холод угрожает жизни миллионов людей, чтобы спасти их, многие государства оказывают гуманитарную помощь, а Совбез ООН разморозил доступ к международным резервам Афганистана для обеспечения бесперебойных поставок продуктов и товаров первой необходимости.

Критическое социально-экономическое положение не стимулирует "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к пересмотру своей теории и практики хотя бы в малейшей степени. Их старание выглядеть более умеренными, чем предшественники, вызвано не серьезными изменениями во взглядах, а желанием как можно быстрее добиться мирового признания и разблокировать зарубежные авуары, составляющие 9,4 млрд долл., - около половины годового ВВП Афганистана.

За четыре месяца талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступали в боестолкновения на границах с Таджикистаном, Узбекистаном, Ираном и Пакистаном. Хотя боевые действия носили краткосрочный характер, они показали проблемы в управляемости вооруженными формированиями "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вряд ли добавили спокойствия его соседям.

Опасения Таджикистана и Узбекистана понятны - в Афганистане проживают значительные диаспоры их соотечественников, которые лишены политического представительства, и ухудшение их положения неизбежно вызовет внутренние проблемы. А напряженность, тем более вооруженное противостояние на границе приводит к осложнению с положением национальных меньшинств в самом Афганистане. Создана конфликтогенная ситуация с произвольной возможностью обострения в любой подходящий организаторам момент.

Идеология талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) базируется на родоплеменных представлениях пуштунов, закрепленных в еще доисламских неписаных законах пуштунвалай. Пуштунвалай, как и положено родоплеменному мировоззрению, предполагает очень четкую сегрегацию "свой-чужой", сохранение "чистоты крови" и прочих ограничений в социальных и межнациональных отношениях. Наиболее консервативное понимание ислама стало в этом случае не регрессом от его более светской и либеральной версии, а именно прогрессом по сравнению с родоплеменным строем. Идеи сопротивления советскому контингенту, последовательно продвигавшиеся американскими и пакистанскими инструкторами среди пуштунского населения в 1980-е годы, окончательно подготовили будущий "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Из более чем 63-миллионой численности пуштунов только около 15 живет в самом Афганистане. Почти в три раза больше - 43 миллиона пуштунов проживают на территории Пакистана, составляя там значительное (15−17%) национальное меньшинство. Впрочем, эти подсчеты (или оценки) носят весьма условный характер. Государственная граница между Афганистаном и Пакистаном де-факто частично отсутствует, пакистанский Северный Вазиристан, который с началом американского вторжения в 2001 г. стал убежищем для "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уже в 2006 г. превратился в Исламское государство Вазиристан, за которое в 2006-2007 гг. вместе с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сражались бойцы "Аль-Каиды" (организации, запрещенные в России). Это никем не признанное государство существует до сих пор, несмотря на периодические попытки Пакистана вернуть свои территории, в том числе силовым путем. Одно из таких обострений с применением пакистанскими военными ракетной техники произошло буквально на днях.

Хотя на главных направлениях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока едины и не подвергают ревизии свои основные догматы, само движение разнородно и внутренне противоречиво. Напряженность на внешнем периметре, на границах, побуждает к сплоченности и ограничивает внутреннюю конфликтность. Очередь дойдет до приведения в надлежащий, по их мнению, порядок ситуации в сфере госуправления, экономики и финансов не только в смысле получения гуманитарной помощи и разблокирования счетов в иностранных банках, но и в смысле реального строительства экономики, в котором новые афганские власти не преуспели в 1996-2001 гг.

Дальнейшая эволюция "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляется неизбежной. Одно меньшинство будет постепенно осознавать пагубность насильственной автаркии и настаивать на большей открытости. Однако поскольку любая открытость в корне противоречит основным национально-религиозным догматам, эта позиция останется маргинальной. Другое меньшинство будет выступать за расширение связей с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также имея в виду обеспечить выход из автаркии, но уже через открытый союз с международным терроризмом.

Наконец, ядро движения будет придерживаться испытанной тактики изоляционизма, тотального подчинения всего населения Афганистана пуштунской идеологии и жестких требований к соседям, в первую очередь Таджикистану и Узбекистану, не вмешиваться в проводимую политику.

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Дальнейшая эволюция "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет во многом зависеть от скоординированной политики региональных игроков. Пока угрозы, исходящие от Афганистана, и угрозы самому Афганистану существенно выше, чем возможная выгода от экономического сотрудничества с ним. Строительство любого объекта в кредит потребует не только финансовых, но и человеческих ресурсов, а также соответствующей современной инфраструктуры, которая обеспечивает экономический рост и социальное развитие, но сама очень уязвима в условиях вооруженных конфликтов.

Пока намерения новых афганских властей не прояснены и не подтверждены, остается быть с ними на официальной и неофициальной связи и укреплять безопасность южных рубежей СНГ.

24 декабря 2021
Александр Савельев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640323680
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