13-миллионный мегаполис Сиань в Китае закрыли на жесткий локдаун из-за коронавируса. Наглухо!

08:40 24.12.2021

Многомиллионный мегаполис в Китае закрыли на жесткий локдаун из-за коронавируса

В преддверии Пекинской Олимпиады жителям Сианя запретили выходить из дома



Вспышка коронавируса – десятки случаев заражения COVID-19 – привела к тотальному локдауну в 13-миллионном китайском городе Сиань. Власти Китая обеспокоены возможностью распространения вируса, тем более, что остается всего несколько недель до открытия Пекинской Олимпиады-2022.



В преддверии Пекинской Олимпиады жителям Сианя запретили выходить из дома



Поводом для введения жестких ограничений в административном центре китайской провинции Шэньси - городе Сиань с населением в 13 млн человек, известном на весь мир благодаря знаменитой армии терракотовых воинов, стали нескольких десятков заражений коронавирусом. Местные власти сообщили об обнаружении в городе 63 случаев заражения COVID-19, причем все они названы завозными. Во втором раунде массового тестирования было обнаружено 127 случаев заражения, пишет The Guardian.



Эпидемия в Сиане достигла своего пика, и ее не удастся немедленно взять под контроль. "Возможно, в ближайшие дни будет больше случаев заболевания", - сообщил изданию Global Times Лу Хунчжоу, глава Третьей народной больницы Шэньчжэня и член экспертного комитета по контролю и профилактике заболеваний.



С полуночи четверга, 23 декабря, жителям Сианя запрещено покидать свои дома за редчайшими исключениями. Каждая семья должна выбрать у себя одного человека, который сможет раз в два дня закупаться необходимыми товарами.



По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, власти издали приказ о блокировке поздно вечером в среду. Вице-премьер Сунь Чуньлан отправился в регион, чтобы наблюдать за соблюдением режима изоляции.



С 4 декабря, когда город сообщил об завезенном из Пакистана случае коронавируса, по данным Центральной комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая, дисциплинарные органы в Сиане наказали 26 человек и четыре местные партийные организации и другие учреждения. Среди них 10 человек были наказаны по партийной линии за несоблюдение протоколов и беспорядочное управление, которое привело к заражению персонала, работающего в карантинной гостинице для зарубежных путешественников. Еще четверо были привлечены к административной ответственности за несвоевременный контроль и управление тесными контактами по подтвержденным случаям.



Китайские эксперты в области общественного здравоохранения заявили, что, помимо мрачной и сложной эпидемической ситуации, к необходимому решению о блокировке Сиань привели несколько факторов, в том числе предстоящие новогодние праздники, а также зимние Олимпийские игры в Пекине.



Секвенирование генов в образцах обнаруженных случаев показало, что вспышка была вызвана вариантом "Дельта", а штамм вируса в Сиане аналогичен тому, который был идентифицирован в случае завезенного из Пакистана 4 декабря.



Как пишет Global Times, китайские аналитики заявили, что Сиань столкнулся с двойной проблемой - кластерной инфекцией COVID-19 и распространением геморрагической лихорадки, острого инфекционного заболевания, характеризующегося лихорадкой, кровотечением и повреждением почек, которое может привести к смерти. Эксперты в области здравоохранения заявили, что симптомы ранней стадии геморрагической лихорадки также включают жар и кашель, аналогичные COVID-19, что может затруднить раннюю диагностику или тестирование.



Было три цепи передачи - "работа, семья и общество" - чуть более 10 дней с момента обнаружения первого местного случая заболевания в Сиане. Однако специалисты не выяснили связи между различными цепочками передачи.



В Сиане запланировано проведение миллионов тестов на коронавирус. Заразившиеся коронавирусом жители и их ближайшие контакты госпитализированы или помещены на карантин. В городе закрыты школы, открыты лишь те магазины, где можно купить товары первой необходимости. Транспортное сообщение с Сианем, включая воздушное, приостановлено. Поездки в город и из города запрещены, за исключением исключительных случаев, требующих официального разрешения.



Житель Сианя Лю Пэн рассказал китайскому изданию Global Times в четверг, что все близлежащие рестораны, магазины и парикмахерские приостановили свою деятельность, а жилые кварталы находятся под управлением по замкнутому циклу. Когда Лю пошел в супермаркет, чтобы купить предметы первой необходимости в своем районе, полки были пусты. Но хозяин супермаркета посоветовал ему не волноваться, пообещав, что во второй половине дня товары появятся.



Как отмечает The Guardian, внезапная блокировка в четверг происходит на фоне того, что остается немногим больше месяца до того, как Пекин будет принимать зимние Олимпийские игры.



Принятые в Сиане меры изоляции уже названы одними из самых суровых с тех пор, как Китай заблокировал 11 миллионов жителей в Ухане в начале 2020 года, где был впервые обнаружен вирус COVID-19.



В четверг Китай сообщил о 71 местном случае, 63 из которых произошли в Сиане.



Некоторые пользователи социальных сетей выразили опасения и опасения по поводу членов семьи, оказавшихся в закрытом регионе. "Я так долго не боялся эпидемии, но на этот раз все по-другому, потому что мой ребенок все еще находится в Сиане", - пишет один пользователь соцсети Weibo.



Внезапное объявление вызвало в городе сцены панических покупок в преддверии локдауна, сообщает Associated Press. Пока неясно, как долго продлится изоляция.



Местные власти столкнулось с серьезным испытанием с воскресенья, когда Сиань начал общегородское тестирование нуклеиновых кислот, и некоторые жители жаловались на длинные очереди для тестирования и сбой системы кодов здоровья. Но некоторые жители сообщили, что к четвергу ситуация улучшилась, поскольку правительство открыло больше пунктов для тестирования на вирус.



По сообщениям государственных СМИ, экстренная изоляция в Сиане происходит на фоне опасений роста инфекций по всей стране



Китай, который упорно придерживается подхода "нулевого COVID", применяет одни из самых строгих в мире мер, чтобы подавить возможность распространения инфекции, включая строгие ограничения на поездки, массовое обязательное тестирование и обязательный карантин.



Эксперты уверены, что Китаю удастся подавить вспышку в Сиане примерно за четыре недели, поскольку было доказано, что китайская динамическая стратегия "нулевого COVID" срабатывает в такие сроки.



Андрей Яшлавский