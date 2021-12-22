Российские базы в Кыргызстане и Таджикистане - щит ОДКБ от террористов?

08:47 24.12.2021

24 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ



Российские военные базы в Кыргызстане и Таджикистане являются "боевым авангардом" на южном направлении. Об этом заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин, передает "Интерфакс".



"Это своего рода коалиционный щит и весомый сдерживающий фактор для террористов и экстремистов, пребывающих на территориях соседних государств", - сказал Александр Лапин в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".



Он уточнил, что при возникновении военной угрозы национальной безопасности РФ и ее союзникам подразделения этих баз "первыми примут на себя всю тяжесть развивающейся ситуации".



"Российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане - важнейший компонент Коллективных сил ОДКБ в Центральной Азии. Именно поэтому их боеготовности, перевооружению и развитию инфраструктуры уделяется пристальное внимание", - добавил Александр Лапин.



Комплектуются российские военные базы только опытным офицерским составом и военнослужащими по контракту.



Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в Душанбе и Бохтаре. В ее составе мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.



Объединенная российская военная база "Кант" (входит в состав ЦВО) расположена в Чуйской области Кыргызстане. Она является частью коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.



По словам командующего ЦВО, в 2020 году на вооружение авиабазы "Кант" поступили два десантно-транспортных вертолета Ми-8МТВ5-1. Плановую замену и модернизацию прошли самолеты-штурмовики Су-25СМ.



"В текущем году на авиабазу поставлены модернизированная радиолокационная станция 1РЛ131 и выносной индикаторный пост ВИП177М3, что позволило увеличить возможности по наведению штурмовой авиации более чем в 2,5 раза и осуществлять непрерывный контроль воздушного пространства", - сказал Александр Лапин.