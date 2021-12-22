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Псакинизмы. Полит-пропаганда США продолжает радовать милым идиотизмом
08:51 24.12.2021

Алексей
Соколов
"Автор этой небылицы Джен Псаки" - Байден спас США от провального Рождества
24 декабря 2021 | Время чтения 4 мин
Аннотация
Обзор американских социальных сетей
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена спасла Рождество на фоне кризиса цепи поставок и роста уровня инфляции. Решая вопросы с поставкой, сказала Псаки, Байден "взял на себя роль ответственного посредника, объединяющего заинтересованные стороны" и уделил "особое внимание решению практических проблем в глобальной цепочке поставок". Администрация президента опубликовала "список фактов", в котором говорится о том, что в первый год правления Байдена США увидели якобы самый сильный экономический рост за последние полвека. В бюллетене утверждается, что в данный момент Белый дом "организует поставки рекордного количества товаров для поддержания запасов на полках магазинов" в попытке удовлетворить "рекордный спрос".

В 2021 году порты не могли справиться с натиском международных поставок, что привело к задержкам и опустошению полок во многих торговых центрах на фоне предрождественского шопинга в США. Некоторые эксперты предупреждают, что проблема может держаться до середины 2022 года.

Индекс потребительских цен в США в ноябре вырос на 6,8% по сравнению с 2020 годом, согласно новому отчету министерства труда. Это самый высокий рост с июня 1982 года, тогда инфляция составляла 7,1%.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

"Книга "Как Байден спас Рождество", автор Джен Псаки. Небылица, которая обязательно заставит вас смеяться в рождественский сезон…" - иронизирует MotoBecan.

"Администрация похлопывает себя по спине за частичное разрешение созданного ею же кризиса. Рост стоимости топлива - это определенно проблема, инфляция растет, а они поздравляют американцев с Рождеством. Вся правительственная система должна получить уголь в своих чулках, но подождите, правительство не разрешает шахтерам работать, так держать, Байден…" - злится ladynurse177.

"Итак, они говорят нам, что инфляция - это результат цепочки поставок, а не всех тех бесполезных денег, которые тратит правительство. Так если проблема с поставкой решена, почему цены все еще растут?" - недоумевает Spamcatchcan.

"Не позволяйте этой администрации обмануть вас. Зайдите в любой крупный розничный магазин, и вы увидите пустоты в проходах. Я работаю в розничной торговле. Еженедельно мы отменяем 15−20% заказов. Цены продолжают расти неделя за неделей. Цепочка нарушена. В упаковочных цехах не хватает рабочих, нет транспорта для доставки. Когда почасовая оплата труда растет, растет и инфляция. Демократы дорого заплатят за это в 2022 году", - отмечает liberalworstnightmare.

"Байден, непревзойденный карьерный политик, также утверждал, что количество запасов в розничной торговле в этом году выросло. Он не признал, что запасы выросли потому, что люди не могли позволить себе купить что-либо", - указывает matthew62.

"Он также сказал нам, что мы переломили ситуацию с коронавирусом. Джо Байден никогда никого ни от чего не спасал. Зато он без необходимости причинил бесчисленную боль, мучения и плач нашим соотечественникам" - считает TotallyIndependent#1.

"Создайте кризис, чтобы решить проблему и выглядеть героем. История показывает, как больничные медсестры и пожарные создавали проблему, например, давая пациенту что-то, а затем оказывались рядом и спасали жизнь этого человека, или пожарный начинал пожар, оказывался в районе во время пожара и становился героем, спасая людей в горящем доме. Джо Байден и его администрация делают то же самое, создавая кризис, а затем приходя на помощь. Театр - это все, чем является Белый дом. Байден никогда ничего не спасал, но приписывает заслуги себе", - подчеркивает rtj54369.

"Именно это они и делают… так что на промежуточных выборах они скажут, что мы спасли страну от всего этого кризиса, голосуйте за нас, мы помогли вам! … Не ведитесь на это, Америка, они лгут вам, проснитесь!" - восклицает Greatkingrat58.

"Подобно дебошу в Афганистане, где они вывозили кого попало, чтобы создать искусственную статистику, которой можно было бы похвастаться. Их глупость просто ошеломляет", - негодует bigdaddi338.

Напомним, что перегруженные порты, нехватка рабочей силы и товаров, таких как полупроводники, остановили работу некоторых компаний. Koninklijke Philips, голландский концерн, который производит все, от аппаратов МРТ до электрических зубных щеток, снизил свои планы по росту доходов, ссылаясь на проблемы с цепочкой поставок. Нехватка микросхем и задержки с поставками могут помешать компании выполнить заказы на сумму около 200 млн евро в четвертом квартале, что приведет к задержке доходов в следующем году.

Ранее президент США Джо Байден заверил американцев, что сможет обуздать высокую инфляцию, объявив о наращивании работы в порту Лос-Анджелеса на фоне того, как цены продолжают расти, а в цепи поставок происходят глобальные сбои, угрожающие экономике США и праздничному шопингу.

Источник - regnum.ru
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